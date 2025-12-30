Эксперты призвали россиян снять наличные с карточек перед праздниками

Новогодние праздники — время приятных забот и повышенных трат. Сегодня большинство покупок совершается безналичным способом, но в праздничные дни могут пригодиться наличные, потому что меняется график работы банковских отделений. Давайте разберёмся, какая сумма наличными пригодится в новогодние дни.

© Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Почему важно иметь наличные на Новый год

Могут произойти сбои в работе терминалов . В пиковые дни нагрузка на платёжные системы возрастает, возможны технические неполадки. Поэтому на кассе может понадобиться оплата наличными.

. В пиковые дни нагрузка на платёжные системы возрастает, возможны технические неполадки. Поэтому на кассе может понадобиться оплата наличными. Ограниченный доступ к интернету. За городом, в отдалённых местах связь может быть нестабильной.

За городом, в отдалённых местах связь может быть нестабильной. Мелкие продавцы и ярмарки . На праздничных базарах, в небольших лавках часто принимают только наличные.

. На праздничных базарах, в небольших лавках часто принимают только наличные. Чаевые и мелкие расчёты . Официантам, курьерам удобнее давать чаевые наличными.

. Официантам, курьерам удобнее давать чаевые наличными. Подарки в конверте. Традиционный способ поздравить близких деньгами по‑прежнему актуален.

Наличные на Новый год необходимы в качестве страховки на тот случай, если будет невозможно провести онлайн-платёж. Также стоит учитывать, что в период праздников банковские отделения работают в ограниченное время. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Ранее Банк России опубликовал режим функционирования платёжной системы в период новогодних праздников 2026 года. Для физических лиц режим работы финансовых сервисов останется практически неизменным. Платежи и переводы можно будет по-прежнему проводить через систему быстрых платежей (СБП). Однако будут ограничены переводы организациям и предпринимателям.

Большинство банков опубликовали информацию о режиме работы офисов в праздники. Например, Сбер объявил, что все его офисы будут закрыты 1 января. Есть и другие изменения — их можно посмотреть здесь.

Сколько наличных нужно снять

На время праздников стоит держать резервную сумму в наличных в размере около 15–20 тысяч рублей на семью, рекомендует Кутьин. Такая сумма, по мнению эксперта, позволит избежать проблем с оплатой товаров и услуг в первой декаде января.

Если на новогодних праздниках вы будете находиться в районе, где возможны перебои с интернетом, лучше снять 8–15 тысяч рублей на человека. Отправляясь с семьёй на дачу или в автомобильное путешествие, возьмите с собой от 20 до 40 тысяч рублей на компанию. Такую рекомендацию дал президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

Чтобы контролировать расходы, можно разделить сумму наличных на Новый год на отдельные фонды:

Продукты : 3–6 тысяч рублей. На покупки на рынках, в небольших магазинах.

: 3–6 тысяч рублей. На покупки на рынках, в небольших магазинах. Праздничные траты : 2–7 тысяч рублей. На мелкие радости: карусели, уличные развлечения, сувениры.

: 2–7 тысяч рублей. На мелкие радости: карусели, уличные развлечения, сувениры. На всякий случай: 5–10 тысяч рублей. Предназначен для экстренных ситуаций.

Советы по безопасному снятию и хранению наличных

Чтобы избежать рисков и неудобств, следуйте этим рекомендациям:

Используйте проверенные банкоматы . Выбирайте устройства в безопасных местах: в государственных учреждениях, отделениях банков.

. Выбирайте устройства в безопасных местах: в государственных учреждениях, отделениях банков. Снимайте наличные в банкоматах своего банка или банков-партнёров. Так вы избежите комиссий.

или банков-партнёров. Так вы избежите комиссий. Прикрывайте клавиатуру при вводе ПИН-кода . Это поможет защитить данные карты.

. Это поможет защитить данные карты. Разделяйте средства . Не держите все деньги в одном месте. Часть оставьте дома, часть носите с собой в кошельке.

. Не держите все деньги в одном месте. Часть оставьте дома, часть носите с собой в кошельке. Носите с собой только дневной бюджет. Берите столько, сколько планируете потратить за день. Остальное храните в безопасном месте.

Сколько наличных нужно на новогодние праздники: итог

Оптимальная сумма наличных на Новый год зависит от ваших планов. По мнению эксперта, перед праздниками нужно снять с карты 15–20 тысяч рублей. Такой запас наличности позволит избежать проблем с оплатой товаров и услуг.

Разделив деньги на целевые фонды и соблюдая правила безопасности, вы обеспечите себе спокойствие и сможете полностью погрузиться в праздничную атмосферу, не беспокоясь о финансах.

