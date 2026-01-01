Россиян предупредили о важных изменениях в личных финансах с 1 января

Новый год принёс с собой законодательные изменения для кошельков россиян. Вступили в силу правила и корректировки, которые затрагивают доходы, налоги, социальные выплаты, банковские операции и кредитование. Кому повысят зарплаты и пенсии, почему кредит на авто станет сложнее взять и почему могут измениться цены на многие товары — читайте в материале «Рамблера».

Индексация страховых пенсий

В 2026 году график индексации страховых пенсий претерпел изменения. Вместо изначально запланированной двухэтапной индексации пенсии повысили сразу на сумму прогнозной инфляции, на 7,6%. Индексация коснулась и работающих, и неработающих пенсионеров. По оценкам Минфина, средняя пенсия россиянина превысила 27 тысяч рублей.

Часть пенсионеров уже получила повышенные выплаты в конце декабря: из-за новогодних праздников график выплат сдвинулся и некоторым россиянам заранее перечислили январскую выплату.

Повышение МРОТ и прожиточного минимума

Традиционно в начале года увеличились базовые показатели — минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ), которые определяют размер многих социальных выплат и пособий.

С 1 января МРОТ составил 27 093 рубля. Это значит, что вместе с МРОТ увеличится размер выплат по больничному листу для некоторых работников.

Выросли и величины прожиточных минимумов с разделением по социальным группам. Показатель на душу населения достиг 18 939 рублей.

Благодаря увеличению ПМ некоторые пенсионеры получат надбавку до минимального уровня. Больше семей получат право на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Расширится круг получателей социальных стипендий и количество граждан, которые могут претендовать на получение помощи по социальному контракту.

Повышение НДС

С 2026 года основная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) увеличилась с 20 до 22%. При этом пониженная ставка в 10% на социально значимые товары (продукты, лекарства, детские товары) сохраняется.

Это изменение приведёт к удорожанию большинства товаров и услуг, не входящих в список социально значимых. Компании обычно перекладывают возросший налог на покупателей, что отразится на конечной цене для потребителя.

С января НДС в размере 22% облагаются операции и услуги по банковским картам, так как закончилась действовавшая 20 лет налоговая льгота. Хотя Минфин не видит серьёзных рисков для безналичных платежей, эксперты предупреждают, что часть этих издержек, вероятно, перейдёт на клиентов банков.

Рост коммунальных платежей

Стоимость жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) выросла на 1,7% во всех регионах страны. Этот рост коснётся всей суммы в платёжке. Увеличение обусловлено не пересмотром самих тарифов, а повышением НДС. Основное повышение тарифов запланировано на октябрь.

Выплаты семьям с детьми

Увеличение социальных выплат

Социальный фонд пересчитал размеры единого пособия:

на детей до 17 лет: от 9,2 тысячи до 18,4 тысячи рублей (50, 75 или 100% детского прожиточного минимума);

для беременных женщин: от 10,3 тысячи до 20,6 тысячи рублей (50, 75 или 100% прожиточного минимума для взрослых).

Сумма выплаты напрямую зависит от доходов семьи: чем ниже доход, тем выше размер пособия. Эти средства семьи начнут получать с февраля.

Увеличился минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года. Его рассчитывают исходя из величины МРОТ, поэтому с его увеличением станут больше и минимальные выплаты.

МРОТ может влиять и на размер алиментов, если у родителя нет постоянного дохода или официальной зарплаты.

Новые правила выплаты пособий

Изменилось правило минимального дохода — критерий для определения адресатов единого пособия. С 2025 года каждый трудоспособный член семьи должен был иметь доход, равный не менее 4 МРОТ за те 12 месяцев, по которым рассчитывается среднемесячное значение. При МРОТ в 2025 году, равном 22 440 рублей, минимальный доход для каждого трудоспособного члена семьи составлял 89 760 рублей.

Но с 2026 года «планка» поднялась в два раза — теперь минимальный доход для каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 8 МРОТ. А новый минимальный доход для каждого трудоспособного члена семьи определяется так:

27 093 х 8 = 216 744 рубля.

Значительному числу семей стало сложнее подтвердить необходимый доход для всех трудоспособных членов, даже если их общий семейный доход всё ещё будет ниже регионального прожиточного минимума.

Есть и послабления — при оценке нуждаемости не будут учитываться:

корпоративные выплаты, связанные с рождением, если их сумма не превышает 1 миллиона рублей;

ежемесячная финансовая помощь жителям Курской области.

Налоговая льгота для семей с 2 и более детьми

Появилась новая налоговая льгота, или «налоговый кешбэк». Она позволяет семьям фактически снизить ставку НДФЛ с 13 до 6%. Средства (разница между уплаченными 13 и 6%) будут возвращаться семьям ежегодно через СФР по заявлению.

Уведомления о частичном расходе маткапитала

Теперь Социальный фонд России (СФР) обязан уведомлять семьи об остатке средств материнского капитала не только при его полном расходовании, но и при любом частичном использовании. Это нововведение поможет семьям лучше планировать свои финансы, особенно когда маткапитал используется не полностью, например при частично-досрочном погашении ипотеки.

Страхование ИИС-3

С 1 января 2026 года начала действовать система страхования для ИИС-3, аналогичная банковским вкладам. Средства (деньги, ценные бумаги, драгметаллы и т. д.) на ИИС-3 будут защищены на случай банкротства брокера. Максимальная страховая выплата составит до 1,4 миллиона рублей по каждому ИИС-3 у одного брокера.

Действует только для ИИС-3, открытых или трансформированных из старых типов с 1 января 2024 года, и только если брокер — участник системы страхования. Если у вас ИИС-3 у нескольких разных брокеров, лимит страхования суммируется по каждому. Например, у двух брокеров можно получить до 2,8 миллиона рублей.

Изменения в налогообложении недвижимости

Налоговые вычеты при налогообложении недвижимости расширены на семьи с тремя детьми. Обязательное условие: старшему ребёнку должно быть не более 18 лет (или 23 лет, если он учится очно).

Изменился порядок налогообложения квартир в незавершённых новостройках с кадастровой стоимостью выше 300 миллионов рублей. Вместо прежней ставки в 2,5% налог теперь рассчитывается по пониженной ставке от 0,1 до 0,3% от кадастровой стоимости.

Ужесточение правил выдачи автокредитов

Теперь банки при выдаче автокредитов могут оценивать платёжеспособность клиентов только на основе официальных данных о доходах, отказываясь от собственных внутренних методик оценки. Косвенные признаки, такие как операции по счетам или информация о домохозяйстве, больше не будут учитываться. Основной упор будет сделан на сведения из справки 2-НДФЛ, налоговые декларации и выписки по зарплатным счетам.

Эти изменения — часть общей стратегии Центробанка, направленной на повышение надёжности оценки доходов заёмщиков. Ещё с июля 2025 года кредиторам запретили использовать данные из БКИ для расчёта долговой нагрузки, а с сентября 2025 года для кредитов от 200 тысяч рублей стали обязательными только официальные подтверждения дохода. Таким образом, автокредиты, которые ранее были исключением, теперь тоже подпадают под эти требования.

Новые признаки подозрительных переводов

Центробанк расширил список признаков мошеннических операций до 12 пунктов, добавив 6 новых критериев и 2 специфических правила для цифрового рубля. Теперь банки будут обязаны приостанавливать операции по этим факторам:

операциям по крупным переводам средств самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму от 200 тысяч рублей. Особенно если такие переводы предшествуют переводу средств третьему лицу;

Особенно если такие переводы предшествуют переводу средств третьему лицу; смена номера телефона для входа в онлайн-банк;

сообщение о подозрительной активности от оператора связи.

Выплаты по больничному для самозанятых

С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года в России проходит эксперимент: самозанятые могут получать оплачиваемые больничные. Для этого нужно заключить договор добровольного страхования с Социальным фондом России (СФР) через приложения «Мой налог», «Госуслуги» или лично.

Главное условие для получения выплат — уплата страховых взносов в течение минимум 6 месяцев до болезни.

Размер ежемесячного взноса и будущих выплат зависит от выбранной суммы страхового покрытия. При ставке 3,84% у самозанятых есть два варианта:

платить 1344 рубля в месяц (при расчёте из суммы 35 тысяч рублей);

или 1920 рублей (при расчёте из 50 тысяч рублей). Эти средства позволят получать пособие по нетрудоспособности как в случае болезни самого самозанятого, так и при уходе за больным ребёнком.

