Эксперты предсказали будущее экономики России

Российская экономика вошла в 2026 год в условиях замедления роста, высокой ключевой ставки, с сильным рублём и снижающейся, но подверженной разовым всплескам инфляцией. Эксперты ожидают охлаждения деловой активности, постепенного снижения инфляции и осторожного разворота денежно-кредитной политики. Рассказали, что будет с ВВП, ценами, рублём и ставкой ЦБ в 2026 году и к каким сценариям стоит готовиться.

Что происходит в экономике в начале 2026 года

Начало 2026 года эксперты описывают как переходный период. Экономика находится под влиянием сразу нескольких факторов: высокой стоимости денег, инфляционных триггеров и ситуации на внешнеполитической арене.

Согласно первой оценке Росстата, ВВП России в III квартале 2025 года в годовом выражении составил 100,6%. Пока это последние официальные данные — оценку IV квартала и года в целом ведомство ещё не опубликовало. Цифры подтверждают тенденцию на замедление экономики на протяжении всего 2025 года.

В большей степени это было обусловлено жёсткой денежно-кредитной политикой Банка России. Он стремился не допустить перегрева экономики и сдержать рост цен. Несмотря на снижение ставки до 16% годовых, она по-прежнему ограничивает экономическую активность как населения, так и предприятий. Темпы инфляции в конце прошлого года оказались ниже ожиданий, опустившись к 15 декабря до 5,8%.

Какой будет инфляция в 2026 году

На заседании в декабре председатель регулятора Эльвира Набиуллина предупреждала о временном росте инфляции в начале 2026 года из-за повышения НДС и коммунальных тарифов. Тогда на фоне предстоящих перемен выросли инфляционные ожидания населения и бизнеса. В январе 2026-го их рост может продолжиться, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. А снижения показателей можно ожидать не ранее февраля.

Инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперёд в декабре выросли до 13,7%, после 13,3% в прошлом месяце, а ожидания бизнеса на 12 месяцев вперёд возросли до 25%, после 22,8% месяцем ранее. Бизнес, скорее всего, закладывает в эти ожидания повышение НДС с начала года, которое будут перекладывать в конечные цены для потребителя. Видимо, население это тоже понимает. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Официальный прогноз ЦБ по инфляции к концу года — 4–5%. Но эксперты полагают, что она будет чуть выше: 4,5–5,5% — прогноз ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, 5% — оценка эксперта Института экономики роста им. П. А. Столыпина Владимира Левченко.

Во второй половине года инфляционное давление может ослабнуть, но эксперты подчёркивают: процесс будет постепенным, а риски повторного ускорения сохранятся.

Что будет с ВВП в 2026 году

Ожидания экспертов по динамике ВВП в 2026 году остаются сдержанными. Рост показателя ожидается умеренный, без резких спадов, но и без ускорения. Фактически он будет зависеть от скорости замедления инфляции и возможного смягчения денежно-кредитной политики во второй половине года.

Рост экономики также будет зависеть от дефицита бюджета, добавил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров. Минфин желает видеть нулевой первичный дефицит, то есть ситуацию, когда доходы полностью покроют расходы, за исключением затрат на оплату госдолга. Но уже сейчас понятно, что так не получится, отмечает эксперт. Рост экономики, по его прогнозу, не превысит 1%.

Мой прогноз основан на ожидании, что совместное влияние бюджетной и монетарной политики будет немного отрицательным, сдерживающим темпы роста спроса и инфляцию. Цены на сырьё на мировых рынках будут сравнительно невысокими. Дмитрий Куликов директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА

В целом экономика согласно консенсусу аналитиков крупных банков и экономических центров вырастет в 2026 году на 0,8–1,2%, отмечает руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь. Этот прогноз практически совпадает с сентябрьской оценкой Минэкономразвития (1,3%) и укладывается в верхнюю границу диапазона Банка России (0,5–1,5%).

Это не кризисный сценарий, но и не рост. Скорее стагнация с небольшим плюсом за счёт госрасходов, оборонных и инфраструктурных программ, при слабых инвестициях частного сектора и ограниченном экспорте. Даниил Тюнь Руководитель департамента по работе с клиентами инвестиционно-аналитическая компании AMCH

Инвестиционная активность из-за высоких ставок, вероятно, останется слабой. По итогам 2025 года аналитики ждут рост инвестиций лишь на 0,7%, а в 2026 году — на 0,6%. Для сравнения: Минэкономразвития ранее прогнозировало рост инвестиций в 2025 году на 1,7%, но также ожидало их снижения в 2026 году.

Преимущественно инвестиции будут делать госкомпании или монополии — из-за бюджетного субсидирования или роста тарифов они не особо чувствительны к уровню ключевой ставки. Илья Федоров Главный экономист «БКС Мир инвестиций»

Это означает общее охлаждение деловой активности в России. Компании сокращают инвестиционные планы, откладывают запуск новых проектов и осторожнее подходят к расширению производства. Таким образом формируется более сдержанный бизнес-климат в целом.

Перспективы розничной торговли выглядят более позитивно, но и здесь темпы в 2026 году замедлятся. Консенсус-прогноз опрошенных «Интерфаксом» аналитиков предполагает рост оборота розницы на 1,9% в 2026 году против 2,5% в 2025-м. Это выше оценки Минэкономразвития (1,1%). Аналитики объясняют оценку тем, что дорогие кредиты и рост расходов домохозяйств ограничивают потребительскую активность.

ЦБ снизил ключевую ставку до 16%

Что будет с ключевой ставкой Банка России

Большинство опрошенных «Рамблером» аналитиков считает, что в начале 2026 года Центробанк возьмёт паузу в цикле снижения ключевой ставки.

Следующее заседание Банка России состоится в середине февраля 2026 года. В самом начале года налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 20 до 22%, что ускорит инфляцию. Поэтому я думаю, что на февральском заседании ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что ключевая ставка в 2026 году будет снижаться постепенно. В среднем по году её уровень может составить около 14%, а к концу года — опуститься до 12%. Согласно официальному прогнозу ЦБ, ключевая ставка в 2026 году будет находиться в диапазоне 13–15%.

Через год ждём ставку ЦБ около 12%. Правда, нужно учитывать и внешний фон — на рынке присутствуют надежды на деэскалацию, но неопределённость геополитического исхода сохраняется. При урегулировании конфликта ставка ЦБ может падать быстрее. Михаил Зельцер Аналитик «БКС Мир инвестиций»

Что будет с рублём в 2026 году

Начало 2026 года рубль встречает в относительно устойчивой позиции. Эксперты связывают это с высокой ключевой ставкой, ограниченным оттоком капитала и сниженным спросом на валюту со стороны импортёров и населения.

В январе резких колебаний аналитики не ожидают. По словам Натальи Мильчаковой, курс доллара, вероятнее всего, останется в коридоре 78–83 рублей. По её мнению, пока ключевая ставка остаётся высокой, курс рубля будет на уровнях конца декабря.

Похожей точки зрения придерживается и глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Она подчёркивает, что устойчивость рубля обеспечивается структурными факторами: сокращением внешнего долга, закрытыми рынками капитала и привлекательностью рублёвых активов.

Дополнительным фактором неопределённости остаётся ослабление традиционных драйверов валютного курса. По словам ведущего аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, многие фундаментальные факторы, которые раньше напрямую влияли на рубль, фактически перестали работать.

Снижение цен на нефть, ухудшение торгового и платёжного баланса, санкционное давление и недобор нефтегазовых доходов больше не приводят к оперативной реакции курса. Инвестиционные потоки также утратили роль значимого фактора спроса и предложения валюты на внутреннем рынке.

При этом, отмечает эксперт, ситуация может измениться при улучшении геополитического фона. Даже без быстрой отмены санкций облегчение трансграничных расчётов способно увеличить объёмы валюты, доступной для вывода из страны, что станет новым источником давления на рубль и повлияет на поведение инвесторов. В базовом сценарии «Финам» ожидает, что средний курс доллара в 2026 году составит около 85 рублей.

Во втором квартале 2026 года ситуация может измениться и рубль ослабнет, считает большинство опрошенных экспертов. Основные причины — постепенное смягчение денежно-кредитной политики, восстановление импорта и снижение экспортных поступлений на фоне слабых цен на нефть.

Дополнительным фактором станет сокращение чистых продаж валюты со стороны Банка России и Минфина. Как отмечает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, в начале года негативное воздействие на рубль компенсируется сезонным снижением импорта и операциями в рамках бюджетного правила.

В базовом сценарии в январе курс доллара может оставаться в диапазоне 78–82 рублей, считает Ващелюк.

В более долгосрочной перспективе оценки сходятся в одном: рубль будет постепенно слабеть. По словам Пырьевой, при благоприятной геополитике мы увидим около 90 рублей за доллар, а при ухудшении внешнего фона — 90–100 рублей.

Консенсус-оценка опрошенных «Рамблером» экспертов по курсам валют на конец года составляет:

доллар — около 94 рублей;

евро — 108,2 рубля;

юань — 13,2 рубля.

