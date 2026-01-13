Россиянам рассказали, кому положена пенсия за выслугу лет

Стать пенсионером в 45 лет и продолжать работать, имея два источника дохода, — реальная финансовая стратегия для нескольких категорий россиян. Право на досрочную пенсию за выслугу лет имеют те, чья работа связана с риском и повышенной ответственностью. Разобрались, кому положены выплаты за выслугу, сколько лет для этого нужно отдать профессии и на какие суммы можно рассчитывать в итоге.

© Артем Кулекин/РИА Новости

Что такое пенсия по выслуге лет и чем она отличается от обычной

Пенсия по выслуге лет — отдельный вид государственной выплаты, которая заменяет или дополняет обычную страховую пенсию для определённых категорий работников. Её часто начинают выплачивать на 10–20 лет раньше общепринятого срока. Чтобы получить «классическую» пенсионную выплату, нужно достичь определённого возраста, а пенсия по выслуге лет чаще всего назначается за стаж.

Обычную пенсию платит Социальный фонд из страховых взносов. Выплаты за выслугу могут поступать как из государственного бюджета, так и из специальных ведомственных фондов.

Кто имеет право на пенсию за выслугу лет

В российской правовой системе нет единого реестра «выслуги», поэтому право на такие выплаты регулируется разными законами в зависимости от того, где работал пенсионер.

Самая массовая категория «досрочников» — сотрудники силовых ведомств — получают пенсию согласно закону № 4468-1. Речь идёт о военнослужащих, сотрудниках полиции, Росгвардии, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и пожарных (МЧС).

Право на досрочную пенсию федеральных чиновников, космонавтов и лётчиков закреплено ФЗ № 166 «О государственном пенсионном обеспечении».

Выплаты учителям и врачам регулирует ФЗ № 400 «О страховых пенсиях». При этом формально у медиков и педагогов нет пенсии за выслугу лет, но они могут досрочно уйти на обычную пенсию. То есть речь в законе идёт, по сути, о той же выслуге: отработал 25–30 лет в профессии — получаешь право на выплату.

Условия для выплат

Военные и другие силовики

Для военных и сотрудников силовых структур действуют следующие условия назначения пенсии за выслугу лет:

1. Чистая выслуга от 20 лет. Если на день увольнения у сотрудника накопилось 20 лет стажа в силовых структурах, он имеет право на пенсию независимо от возраста. В этот срок засчитывают саму службу в органах внутренних дел, учёбу в ведомственных вузах (часто 1 год учёбы за полгода службы) и службу в армии по призыву.

В определённых ситуациях стаж накапливается быстрее. Например, служба на Крайнем Севере и других отдалённых территориях засчитывается по принципу «год за полтора». А участие в боевых действиях считают как «год за три». Благодаря этому реально выйти на пенсию даже в 35–38 лет.

2. Смешанный стаж (правило «45 / 25 / 12,5»). Если 20 лет выслуги не набралось, можно уйти на пенсию по смешанному стажу. Но здесь должны одновременно совпасть три условия:

Возраст — на момент увольнения вам исполнилось 45 лет.

Общий трудовой стаж не менее 25 календарных лет.

Минимум 12,5 года из этих 25 должна составлять именно военная или правоохранительная служба.

Увольнение в этом случае должно произойти по уважительным причинам: из-за достижения предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (сокращением).

Лётчики и космонавты

Как и сотрудники силовых структур, лётчики гражданской авиации и космонавты тоже имеют право уйти на отдых раньше.

В их случае учитываются следующие моменты:

1. Стаж, или так называемый налёт. Мужчинам нужно отработать в составе лётных экипажей 25 лет, женщинам достаточно 20 лет. Если специалист списывается с лётной работы по состоянию здоровья (профессиональное заболевание или травма), планка снижается для мужчин до 20 лет, для женщин — до 15 лет.

2. Стаж у лётчиков идёт не «день за день», а быстрее. Существует специальная методика расчёта проведённого в небе времени. В гражданской авиации каждые 20 часов налёта на реактивных или 25 часов на винтовых самолетах засчитываются за 1 месяц стажа.

У космонавтов стаж копится ещё быстрее — 1 месяц службы засчитывается за 2 месяца. То есть, просто тренируясь на Земле, космонавт вырабатывает положенный стаж в два раза быстрее. Ещё выше оценивается полёт в космос: 1 месяц в экспедиции засчитывается за 5 месяцев «земного» стажа.

За счёт системы коэффициентов реальный срок службы до выхода на пенсию у представителей этих профессий может составить всего 10–15 лет.

3. Деньги лётчикам платят не из бюджета, а из специального фонда, который пополняют авиакомпании. С этой целью все авиаперевозчики платят дополнительный взнос в размере 14% от фонда оплаты труда лётных экипажей. Из этих денег формируется «общий котёл», содержимое которого потом распределяется между всеми пенсионерами-лётчиками.

Пенсию начинают платить со дня увольнения со службы, то есть только после того, как специалист покидает лётную должность. Но он может продолжать работать в той же отрасли на других позициях.

Как уволиться работающему пенсионеру, чтобы получить максимум выгоды

Врачи и учителя

Право на досрочную пенсию есть у учителей с общим трудовым стажем в образовательных учреждениях для детей минимум 25 лет. Важно, чтобы должность и тип учебного заведения входили в специальные списки правительства. Если название должности в трудовой книжке не совпадает со списком, стаж могут не засчитать.

У медиков требования зависят от того, где они работали. В сельской местности или посёлках стаж должен быть не менее 25 лет. В городах или при смешанном стаже срок должен быть не менее 30 лет.

Для медиков некоторых специальностей срок идёт быстрее. Например, один год работы считается за полтора для оперирующих врачей и медсестёр в хирургии, анестезиологов-реаниматологов, патологоанатомов и судебно-медицинских экспертов.

Помимо наработки стажа, врачам и учителям нужно выполнить ещё два условия:

Иметь достаточно индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). С 2025 года на счёте в Социальном фонде должно быть накоплено не менее 30 баллов.

Подождать 5 лет. Все эти годы можно продолжать работать, накапливая стаж дальше, или уволиться, но выплата придёт строго через 5 лет после выработки нормы.

Как перевести пенсию на карту: все способы

Госслужащие

Несмотря на общую законодательную базу, условия для федеральных гражданских госслужащих сильно отличаются от правил для лётчиков и космонавтов. Если гражданский лётчик может уйти на пенсию и в 40 лет, то чиновнику придётся работать до наступления общего пенсионного возраста — с учётом его постепенного повышения.

Пенсия по выслуге лет для госслужащих — это государственная доплата к их обычной страховой пенсии.

Вот основные условия её получения:

1. Определённый стаж госслужбы. Минимальный стаж, который нужно отработать на государственной должности, постоянно растёт. До 2017 года это было 15 лет, но с тех пор планку ежегодно поднимают на 6 месяцев:

в 2024 году нужно было отработать 19 лет;

в 2025 году — 19,5 года;

в 2026 году и далее — 20 лет.

2. Уважительное основание для увольнения. Нельзя просто отработать 20 лет, уволиться по собственному желанию в 40 лет и ждать пенсии. Чтобы получить выплаты за выслугу лет, увольнение должно произойти по определённым причинам:

соглашение сторон;

сокращение штата или ликвидация госоргана;

достижение предельного возраста пребывания на службе (65 лет);

плохое состояние здоровья;

выход на пенсию по старости.

В отличие от лётчиков или военных, большинство чиновников получают право на выплаты за выслугу одновременно с обычной пенсией. Для женщин это сейчас 59 лет, для мужчин — 64 года. Цифры постепенно приближаются к порогу 60 и 65 лет соответственно.

Размер пенсии за выслугу лет

Для военных и силовиков

Пенсия силовиков считается не в баллах, а в процентах от их денежного довольствия (оклад по должности + оклад по званию + надбавка за выслугу).

За 20 лет службы дают 50% от денежного довольствия. За каждый полный год свыше этих 20 лет добавляется еще 3%. Максимум, который можно получить, — 85%.

Для лётчиков и космонавтов

Пенсия лётчиков за выслугу лет — величина строго индивидуальная.

Размер доплаты зависит от:

среднего заработка за последние два года или любые пять лет подряд на выбор пенсионера;

стажа налёта (чем больше стаж сверх нормы, тем выше коэффициент);

суммы взносов, которые собрали со всех авиакомпаний страны в том или ином периоде.

Размер «лётной» доплаты пересчитывается четыре раза в год (в феврале, мае, августе и ноябре). Если в том или ином периоде авиакомпании заплатили много взносов, пенсия у лётчиков растёт. Если в авиации кризис, доплата может снизиться.

Космонавтам пенсии за выслугу выплачивает государство. Их размер зависит от стажа и зарплаты. За минимальный стаж (25 лет у мужчин и 20 лет у женщин) дают 55% от оклада. За каждый год сверху — ещё 3%. Доступный максимум — 85%.

Для врачей и учителей

В случае медиков и педагогов речь идёт не об отдельной выплате за стаж, а об обычной страховой пенсии, просто назначенной раньше срока. Её размер также не отличается от стандартных выплат и рассчитывается индивидуально.

Для госслужащих

Размер пенсии чиновника привязан к его среднемесячному заработку за последние 12 месяцев службы. За минимальный стаж (в 2026 году — 20 лет) назначается пенсия в размере 45% от среднемесячного заработка. За каждый год работы сверх этого стажа добавляется ещё 3%. Максимум — 75% от заработка.

Но есть нюанс: из этой суммы вычитается размер обычной страховой пенсии по старости. Государство доплачивает чиновнику только разницу. То есть «выслуга» — это надбавка, которая гарантирует, что чиновник будет получать в сумме не меньше определённого процента от своей прошлой зарплаты.

Пример. Допустим, госслужащая к 2026 году отработала 20 лет, её средняя зарплата в последний год составляла 80 тысяч рублей. За 20 лет выслуги ей положена пенсия в размере 45% от зарплаты, то есть 36 000 рублей.

При этом её обычная страховая пенсия по старости равна 20 тысячам рублей. В таком случае за выслугу государство доплатит ей разницу: 36 000 – 20 000 = 16 000 рублей.

Эти правила касаются федеральных госслужащих. У чиновников в регионах (например, в администрации области или мэрии города) условия регулируются местным законодательством и могут отличаться.

Пенсия в 2026 году: новые правила, индексация, доплаты, особенности

Можно ли получать пенсию за выслугу лет вместе с обычной

Всё зависит от того, к какой категории льготников относится человек. Военные и силовики имеют право на обычную страховую пенсию от СФР и пенсию за выслугу лет, то есть получают две выплаты.

Космонавты и лётчики тоже могут получать две пенсии — государственную по выслуге лет и одновременно с этим — страховую пенсию по старости, когда будут выполнены условия для этого. А чиновники получают одну выплату, которая состоит из двух частей: их обычной страховой пенсии и доплаты за выслугу лет.

Для учителей и врачей «выслуга» — это и есть их обычная страховая пенсия, просто назначенная досрочно.

Кто может получать две пенсии

Как оформить пенсию за выслугу лет

Алгоритм оформления пенсии за выслугу лет зависит от статуса заявителя. Необязательно подавать заявление самостоятельно — во многих случаях это делает работодатель.

Госслужащие обращаются в отдел кадров по месту последней службы — там подготовят специальное представление и передадут его в СФР.

Военнослужащие и другие силовики подают запрос в пенсионный отдел своего ведомства или обращаются в СФР.

Космонавты и лётчики-испытатели оформляют выплаты через работодателя, а также могу обратиться в СФР или в центр государственных услуг «Мои документы» (МФЦ).

Учителя также должны подать заявление в СФР или МФЦ.

Что нужно знать о пенсии за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет позволяет выйти на заслуженный отдых раньше общеустановленного срока. Она назначается не по достижении старости, а за определённый профессиональный стаж. Право на это имеют силовики, врачи, учителя, госслужащие, лётчики гражданской авиации и космонавты.

Для каждой категории закон устанавливает свой порог выслуги: силовикам нужно отдать службе 20 лет, педагогам и медикам — от 25 до 30 лет, лётчикам и космонавтам — 10–15 лет. Чиновники получают выплаты за выслугу только вместе с пенсией по старости.

Механика расчёта выплат индивидуальна для каждой отрасли. У военных, космонавтов и лётчиков пенсия привязана к их окладам и может достигать 55–85% от прежнего дохода. Для чиновников «выслуга» работает как надбавка к основной пенсии. Учителя и врачи досрочно получают обычную страховую пенсию, рассчитанную по баллам (ИПК).

