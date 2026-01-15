Россиянам рассказали, как получить всю положенную пенсию

Из‑за ошибок при назначении пенсионного пособия размер выплат может оказаться заметно ниже положенного. Причиной занижения пенсии может стать некорректный учёт трудового стажа или накопленных пенсионных баллов. Рассказываем, по каким правилам Социальный фонд (СФР) определяет размер вашей пенсии, как избежать его занижения и что делать, если вы обнаружили неточность.

Что влияет на размер пенсионного пособия

Чтобы получить право на пенсию, недостаточно достичь пенсионного возраста. Вам потребуется выполнить ещё два условия: накопить не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа.

Правила учёта стажа зависят от периода вашей деятельности:

До 2002 года : учитываются периоды работы, подтверждённые документально, например записью в трудовой книжке или справкой с места работы.

: учитываются периоды работы, подтверждённые документально, например записью в трудовой книжке или справкой с места работы. После 2002 года: в стаж включаются периоды, за которые работодатель перечислял страховые взносы в СФР (ранее — в Пенсионный фонд).

Для того чтобы пенсия назначалась в полном объёме, с учётом всех периодов трудовой деятельности, важно работать официально и получать белую зарплату. С неё работодатели отчисляют взносы на пенсию. На размер пособия по-прежнему влияет страховой стаж до 2002 года: чем он больше, тем выше будут пенсионные выплаты, — сказали «Рамблеру» в пресс-службе Социального фонда России.

Страховой стаж также включает нестраховые периоды, когда вы фактически не работали. Это:

получение пособия по безработице;

отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 года;

прохождение военной службы по призыву;

уход за нетрудоспособным лицом.

Полный перечень периодов приведён в ст. 12 закона № 400-ФЗ. Если временные рамки перечисленных периодов пересекаются, при расчёте размера пенсии принимается во внимание лишь один из них.

Основные причины занижения пенсии

Чаще всего причиной занижения суммы назначаемой пенсии становится некорректный учёт ключевых показателей: трудового стажа, накопленных пенсионных баллов.

Проблемы, с которыми можно столкнуться:

Пропущенные периоды трудовой деятельности . В документах отсутствует один из периодов трудоустройства в организации или у индивидуального предпринимателя.

. В документах отсутствует один из периодов трудоустройства в организации или у индивидуального предпринимателя. Неверные даты трудоустройства. Они могут быть перепутаны, записаны неточно или вовсе отсутствовать.

Они могут быть перепутаны, записаны неточно или вовсе отсутствовать. Неучтённые нестраховые периоды. Отсутствие сведений о временных промежутках, когда вы не были трудоустроены, но эти периоды должны быть учтены при назначении пенсии.

Подобные ошибки происходят из-за технических сбоев, погрешностей при передаче данных от работодателей или недостаточности сведений, внесённых в единую систему учёта.

В основном вопросы, связанные с неучтённым стажем, касаются людей, которые активно трудились в конце 80-х и в 90-е годы, переезжали из региона в регион. Не всегда организация, в которой работал человек, сохранялась до его выхода на пенсию, а в период своего существования аккуратно подавала необходимую отчётность, — комментирует ситуацию пресс-служба СФР.

Чтобы избежать занижения пенсии, необходимо заранее проверить все данные, на основании которых она рассчитывается.

Как проверить правильность начисления пенсии

Контролировать, как формируется пенсия, можно по выписке из лицевого счёта, подчёркивают в СФР. В ней отражена информация о поступивших взносах и периодах стажа. Выписка наглядно демонстрирует размер имеющейся на данный момент пенсии, уточняют в ведомстве.

Чтобы узнать, что именно записано в вашем пенсионном досье, нужно запросить выписку из лицевого счета лично или через Госуслуги. В ней вы увидите учтённый стаж, данные о накопительной пенсии, количество пенсионных баллов.

Лично

Вы можете запросить выписку в отделении СФР или многофункциональном центре (МФЦ). С собой нужно иметь паспорт. Срок предоставления документа — до 10 рабочих дней.

Госуслуги

Подходит тем, у кого есть подтверждённая учётная запись на сайте. Заказать выписку можно через раздел «Пенсия, пособия, льготы». Срок предоставления — сутки. Но обычно документ приходит в течение 15 минут.

Узнать предполагаемый размер пенсии позволяет онлайн‑калькулятор на официальном портале СФР. С его помощью можно получить данные о текущих пенсионных правах и спрогнозировать величину выплат с учётом длительности труда, размера официальной заработной платы, а также нестраховых периодов.

Банковские приложения

Ещё один способ получить нужные сведения — использовать своё банковское приложение. Такую возможность предоставляют банки, заключившие соглашение с СФР.

Например, такая возможность есть у клиентов Сбера. Чтобы рассчитать потенциальную пенсию в приложении СберБанк Онлайн, нужно авторизоваться в системе, выбрать вкладку «Накопления» — раздел «Сбережения и пенсии».

Как исправить сведения

При обнаружении ошибки в индивидуальном лицевом счёте и внесении корректировок необходимо:

Подать заявление одним из перечисленных выше способов, указав актуальные сведения о неучтённом стаже или других ошибках.

Приложить подтверждающие бумаги.

Если понадобятся оригиналы документов либо дополнительные материалы, СФР направит вам уведомление в личный кабинет. Предоставить запрошенные бумаги нужно в трёхдневный срок. Решение по заявлению принимается в срок до 10 рабочих дней.

В отдельных случаях СФР может рассматривать заявление до трёх месяцев — если потребуется проверка данных через государственные информационные системы или запрос сведений из других ведомств.

По общему правилу, если перерасчёт пенсии происходит с учётом обстоятельств, произошедших до назначения выплат, корректировка осуществляется со дня назначения пенсии, но не ранее чем с 2022 года. Если основания для перерасчёта появились после выхода на пенсию, размер выплат корректируется со следующего месяца после подачи документов, — объяснили «Рамблеру» в СФР.

Как подтвердить стаж, если данные утеряны

Основной источник информации — трудовая книжка и сведения по формам СТД‑Р от работодателя и СТД‑СФР из СФР. Но если в них есть неточности, подойдут другие документы:

справки от работодателя или государственных органов;

трудовой договор;

выписки из приказов;

зарплатные ведомости.

Нестраховые периоды, когда человек не работал, но его пенсия всё равно формировалась, подтверждают такие документы, как свидетельства о рождении детей, военный билет, справки из воинских частей и военкоматов о прохождении военной службы, справки центров занятости о периодах получения пособия по безработице и прочие, — уточняет пресс-служба СФР.

Отделения соцфонда оказывают необходимое содействие с отправкой запросов работодателям, а также в архивы, если компания уже прекратила деятельность, сообщают в ведомстве.

В исключительных случаях, когда получить такие документы невозможно, принимаются свидетельские показания двух и более свидетелей.

Как избежать заниженной пенсии: главное

Размер пенсии зависит от накопленных баллов и стажа. В страховой стаж, помимо периодов занятости, включают нестраховые периоды, такие как уход за детьми, военная служба и другие.

Занижение пенсии чаще всего связано с ошибками в учёте стажа или пенсионных баллов: пропущенными периодами работы, неточно указанными датами трудоустройства или неучтёнными нестраховыми периодами.

Чтобы избежать недоплат, важно заранее проверить данные в ИЛС — это можно сделать через Госуслуги или лично в отделении СФР или МФЦ.

Если в данных ИЛС обнаружены ошибки, их можно исправить, подав заявление с нужными сведениями и подтверждающими бумагами.

