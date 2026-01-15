Россиян предупредили о сильнейшем росте цен по итогам января

Годовая инфляция на конец января составит около 6,4–6,8%. В месячном выражении цены вырастут на 1,4–1,7%. Таким прогнозом поделился с «Рамблером» бизнес-консультант Илья Русяев.

Близкий прогноз дали эксперты Центра макроэкономических исследований Сбербанка. По их оценкам, недельные темпы роста потребительских цен в ближайшие недели снова замедлятся до 0,2–0,3%. В таком сценарии по итогам января месячная инфляция в России составит 1,4–1,7%, годовая — около 6–6,2%.

Недельная инфляция в России с 1 по 12 января ускорилась до 1,26 с 0,2% на последней неделе декабря. Это вызвано разовыми правовыми факторами, пояснил Русяев. Главной причиной скачка цен стало повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% годовых.

Для бизнеса это означает обязанность пересмотреть налоговую нагрузку по операциям, приходящимся на новый период, а для потребительского рынка это почти неизбежно выливается в перенос части издержек в розничные цены. Илья Русяев Бизнес-консультант, предприниматель, юрист

То, что январский рост цен связан с налоговыми изменениями, подтвердило и Минэкономразвития в отчёте «О текущей ценовой ситуации» за 1–12 января. Банк России заранее предупреждал об ожидаемом эффекте повышения НДС, отмечая, что он будет временным.

Годовая инфляция к 12 января ускорилась до 6,27 с 5,65% в конце декабря. Сильнее всего подорожали фрукты и овощи — с 1 января цены на них выросли в среднем на 7,88%. Стоимость остальных продуктов питания с начала 2026 года увеличилась на 0,92%. Непродовольственные товары стали дороже на 0,74%. Цены на услуги за 1–12 января выросли на 1,81%.

В начале года плодоовощная продукция традиционно резко дорожает из-за сезонности, логистики и зависимости от тепличного производства, подчеркнул Русяев. В сфере услуг общий показатель инфляции усилили повышение тарифов городского транспорта и рост цен в туристическом сегменте в период праздников.

