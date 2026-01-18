Россиян предупредили об уловках с «невозвратными» товарами

«Чёрная пятница», сезонные распродажи, промокоды со скидкой 70%. И где-то между кнопкой «оплатить» и номером заказа — приписка мелким шрифтом: «Акционные товары возврату не подлежат». Многие верят и решают: раз купил со скидкой, сам виноват. Но распродажа не повод забыть о своих правах. СберСова разбиралась, в каких случаях вернуть товар нельзя и почему скидка тут ни при чём.

Как онлайн-распродажи подталкивают к необдуманным покупкам

Распродажа устроена так, чтобы решение принималось на бегу. На экране всё словно подгоняет: осталось мало, акция вот-вот закончится, кто-то уже «успел купить». Покупка в такие моменты делается не из расчёта, а «на нервах».

А когда посылка наконец дома, картинка часто выглядит уже иначе: вещь оказывается не такой удобной, как казалось, не сочетается с остальным или просто не приносит того удовольствия, ради которого оформлялся заказ.

По сути, это обычная подмена: вместо вдумчивого выбора включается азарт. Срабатывает не логика, а желание успеть раньше других — и не остаться без «выгодной возможности». В такие моменты работает не расчёт, а импульс — «сейчас или никогда».

Именно поэтому право на возврат особенно важно для покупок на распродажах: оно даёт возможность пересмотреть решение уже без рекламного давления.

Скидка не отменяет право на возврат

Для закона не существует «распродажных» товаров с особыми правилами. Есть покупка — есть права покупателя. Если заказ оформлен через интернет, товар можно вернуть в течение семи дней после получения. Причину объяснять необязательно: не подошёл размер, цвет оказался не таким, вещь просто «не зашла». Цена здесь не имеет значения: вы заплатили полную стоимость, половину или поймали удачный промокод — права одинаковые.

В законе есть деталь, о которой магазины не спешат напоминать. Если вместе с посылкой вам не прислали правила возврата — ни листовки, ни вкладыша, ни письма на почту, то времени на решение становится больше. В этом случае на возврат даётся не неделя, а три месяца. И это не поблажка от продавца, а обязательное правило.

Есть виды товаров, которые нельзя вернуть, если с ними всё в порядке:

лекарства;

косметика;

бельё;

книги;

украшения;

растения;

животные;

сложная техника с гарантией.

Но даже здесь действует общее правило: если обнаружен дефект, товар можно вернуть независимо от того, была акция или нет.

Почему магазины пишут «возврату не подлежит»

Фраза «возврату не подлежит» чаще всего появляется не потому, что так требует закон, а потому что так удобнее магазину. Кому-то не хочется заниматься возвратами, а кто-то рассчитывает, что покупатель не станет вникать в детали.

Но такие пометки юридической силы не имеют. Интернет-магазин вправе устанавливать свои правила — ровно до тех пор, пока они не противоречат закону. Как только начнут противоречить, они перестанут работать.

Поэтому надпись в описании акции не делает товар «особым» в юридическом смысле, даже если выглядит внушительно.

Как вернуть товар без брака

Возврат чаще всего начинается с обычного сообщения в поддержку: в чате, по почте или через форму на сайте. Дальше магазин должен объяснить, куда отправлять товар и как оформить возврат.

Подтверждением покупки может быть не только чек — подойдут и выписка из банка, и скриншоты заказа, и переписка с магазином.

Товар нужно отправить в том же виде, в каком вы его получили: без следов носки или использования. Упаковка и бирки желательны, но открыть посылку и примерить вещь можно — это не считается «пользованием».

Обратную доставку чаще всего оплачивает покупатель. Магазин вправе удержать эту сумму при возврате. А вот если выясняется, что товар с браком или не соответствует описанию, расходы берёт на себя продавец.

С деньгами всё строго: после вашего обращения у магазина есть десять дней, чтобы перевести вам деньги. Отсчёт идёт не от момента, когда посылка доехала обратно, а с того дня, когда вы официально заявили о возврате.

Сколько вернут денег

Возвращают не «старую стоимость», а ту сумму, которую вы заплатили. Если вещь досталась со скидкой — вернут цену со скидкой, а не полную стоимость «до акции». С бонусами и баллами всё зависит от правил конкретного магазина: чаще всего их возвращают на счёт участника программы лояльности. Оплата сертификатом работает по тому же принципу — либо возвращается сертификат, либо деньги.

Если вам предлагают вместо денег бонусы, промокод или обмен, вы вправе отказаться. Возврат средств — это не жест доброй воли магазина, а право покупателя. Деньги возвращаются тем же способом, которым была произведена оплата. Из суммы могут удержать только расходы на пересылку обратно.

А вот доставку «туда», даже если она была бесплатной по акции, вычитать нельзя.

Если товар оказался с браком

Для товаров с дефектом действуют другие сроки. Вместо семи дней — весь гарантийный период. Если гарантии нет, ориентиром служат два года с момента покупки.

Дальше решение за покупателем:

Требовать возврат денег, обмен, ремонт, снижение цены. Выбрать другую модель с перерасчётом. Продавец вправе предложить вариант, но не может навязать его.

Интернет-магазин может провести проверку качества или назначить экспертизу. Если подтвердится заводской брак, все расходы возьмёт на себя продавец. Деньги за товар в этом случае обязаны вернуть.

Если же выяснится, что дефект возник по вине покупателя, оплачивать экспертизу придётся самостоятельно.

Какие документы понадобятся при возврате товара с браком

Если речь идёт о дефекте, важнее не упаковка, а доказательства. Чек полезен, но не обязателен. Напомним, что покупку можно подтвердить выпиской из банка, скриншотом заказа или перепиской с магазином.

Важно зафиксировать сам недостаток: сделать фото или видео, подробно описать проблему в заявлении и сохранить переписку с продавцом. Если дойдёт до экспертизы, эти материалы помогут доказать, что дефект существовал на момент покупки.

Если магазин отказывает

Если в магазине начинают ссылаться на «условия акции» и отказываются принимать товар, стоит потребовать письменный отказ. Уже отталкиваясь от него, можно писать жалобу в Роспотребнадзор или обращаться в суд.

Госпошлина по таким спорам не взимается, а при выигрыше можно получить не только стоимость товара, но и компенсацию.

Акции «два по цене одного» и подарки к покупке

В распродажах часто встречаются форматы, при которых второй товар выглядит «подарком».

Здесь возможны два варианта:

если товар действительно оформлен как подарок, возвращать его вместе с основной покупкой не нужно — закон этого не требует;

если цена фактически поделена на оба товара, при возврате одного вернётся только та сумма, которая указана в чеке.

С бонусами всё проще: порядок их возврата зависит от условий программы лояльности конкретного магазина. Обычно баллы возвращаются на счёт.

На что обратить внимание при покупке: чек-лист

Перед оплатой загляните в раздел «Возврат и обмен» — если там указано, что акционные товары не принимают обратно, это повод насторожиться. Проверяйте заказ сразу — в пункте выдачи или в присутствии курьера. Если что-то не так, проще отказаться на месте, чем потом оформлять возврат. Сохраняйте переписку: скриншоты чатов и писем — ваши доказательства в случае спора.

Главное о возврате товаров, купленных на онлайн-распродаже

Онлайн-распродажи проводятся для того, чтобы подтолкнуть покупателей к быстрым и необдуманным покупкам. Ощущение спешки вызывает стресс и увеличивает вероятность ошибки при выборе. После получения товара покупателей часто разочаровывает качество или удобство вещи, и они осознают, что совершили покупку под влиянием эмоций.

Законодательство защищает потребителей и гарантирует право на возврат любого товара, даже приобретённого дистанционно на онлайн-распродаже. Срок возврата установлен законом: почти любой товар можно вернуть в течение 7 дней. Главное — сохранность его внешнего вида и упаковки. Исключения — случаи дефектов или особых категорий товаров, таких как медикаменты, нижнее бельё или технически сложные устройства.

Стоимость обратной доставки обычно ложится на плечи покупателя, кроме случаев обнаружения производственного брака. После официального уведомления о возврате магазин обязан выплатить средства покупателю в течение 10 дней.

