Сбер получил рекордную чистую прибыль в 2025 году

Сбер представил сокращённые результаты по РПБУ за 12 месяцев и декабрь 2025 года. По итогам января — декабря Сбер заработал 1,69 триллиона рублей чистой прибыли, что на 8,4% выше показателя за 2024 год. В декабре она выросла на 7,1% год к году и составила 125,9 миллиарда рублей. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

© Petrov Sergey/globallookpress.com

Объём средств физических лиц в Сбере на фоне привлекательных ставок по вкладам вырос на 20,5% за 12 месяцев и достиг 33,1 триллиона рублей. При этом общий объём размещений юридических лиц по итогам года снизился на 3%, до 12,3 миллиона рублей в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка.

Успешные результаты 2025 года ПАО Сбербанк позволяют выйти на достижение ключевых финансовых целей Группы Сбер, в том числе по чистой прибыли в 1,7 триллиона рублей, — отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбера.

Число розничных клиентов Сбера за 2025 год выросло на 0,8 миллиона человек, до 110,7 миллиона человек. Количество корпоративных клиентов за период с января по декабрь увеличилось на 6,2%, до 3,5 миллиона компаний.

Совокупное число активных ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн и мобильного приложения СберKids за 12 месяцев выросло на 2,1 миллиона человек и достигло 87,6 миллиона клиентов.

Подписку СберПрайм в 2025 году оформили около 0,4 миллиона человек, на конец декабря она была подключена у 22,9 миллиона клиентов Сбера.

Розничный кредитный портфель Сбера за год вырос на 9% и составил 18,8 триллиона рублей. В декабре фиксировался рост портфеля жилищных (+3,9%) и автокредитов (+4,5%). Между тем портфель потребительских кредитов за последний месяц года снизился на 1%, а портфель кредитных карт — на 1,8%.

