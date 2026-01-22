Можно ли прожить на прожиточный минимум, не питаясь только «макарошками»

В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 20 644 рубля. Эта сумма, которой должно хватать на жизненно важные потребности, ведь «макарошки стоят всегда одинаково», — именно так в 2018 году выразилась бывший министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова. Посчитали, можно ли уложиться в указанную сумму, и спросили экспертов, насколько объективно прожиточный минимум отражает реальные потребности населения.

Сколько стоит потребительская корзина

Как мы считали

До 2021 года методика расчёта прожиточного минимума в России базировалась на концепции потребительской корзины. Специалисты формировали перечень жизненно необходимых товаров и услуг, а затем суммировали рыночную стоимость всех позиций этого списка.

В настоящее время подход к определению данного показателя изменился: расчёт основывается на значении медианного среднедушевого дохода населения за предшествующий год. Тем не менее наблюдение за динамикой цен на товары и услуги, ранее входившие в потребительскую корзину, продолжается — эти данные по‑прежнему собирают и анализируют в рамках мониторинга стоимости жизни.

Как прожиточный минимум влияет на вашу жизнь

Поэтому при подсчётах мы использовали три основных документа:

Перечень товаров и услуг для сопоставления покупательной способности населения. В него включены товары и услуги, которые охватывают основные потребности человека, и указано их необходимое количество на год.

Еженедельные средние потребительские цены на отдельные товары и услуги в РФ. Статистические данные Росстата, отражающие средние цены на товары и услуги в России.

Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги по городам. Данные государственной системы статистики ЕМСИС. Из них взяли цены на товары в Москве, отсутствующие в еженедельном мониторинге.

Сопоставим минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для человека, со средними ценами (по данным ноябрь — декабрь 2025 года). Вычислим, сколько денег на них уходит в месяц.

Продуктовый набор

Таким образом, на покупку базовых продуктов на месяц человеку нужно 8683,69 рубля. Однако стоит учитывать, что корзина составлена из продуктов с минимальной энергетической ценностью, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», Олег Абелев. В ней преобладают хлеб, картофель, крупы, не так много белков и витаминов, говорит эксперт.

Цифра, полученная нами, близка к статистическим данным, которые приводит ассоциация «Руспродсоюз». Согласно им, стоимость минимальной месячной продуктовой корзины составляет:

в Москве — 8703,4 рубля;

в Санкт-Петербурге — 8563,3 рубля;

в Московской области — 7829,4 рубля.

Дороже всего набор продуктов стоит на Чукотке — 18376,9 рубля и на Камчатке — 12696 рублей. Дешевле всего — в Мордовии — 5 927,1 рубля и Пензенской области — 6191,4 рубля.

Непродовольственные товары

Согласно нашим расчётам, на покупку непродовольственных товаров в месяц можно тратить 5032,55 рубля. Но стоит учитывать, что они не совпадают с реальными потребностями россиян. Например, не учитывают покупку современных лекарств, содержат недостаточное для жизни количество одежды и обуви.

Услуги

Средний чек за услуги ЖКХ в первом полугодии 2025 года составил 4115 рублей. Такие данные приводит банк «Русский Стандарт». С учётом повышения тарифов в июле в среднем по стране на 11,9% к концу года платёж составлял 4604,69 рубля.

Таким образом, стоимость услуг, включённых в минимальный перечень для жизни, достигает 6939,29 рубля в месяц (2334,6 + 4604,69). Эта сумма не учитывает расходов на многие распространённые услуги: пользование интернетом, развлечения, образование. Они могут не совпадать с реальными потребностями россиян. Например, 16 поездок на транспорте в месяц может быть недостаточно, если человек работает пятидневную рабочую неделю и ежедневно ездит на работу на общественном транспорте.

Сложив расчёты по продуктовому набору, непродовольственным товарам и услугам, общая сумма на обеспечение базовых потребностей одного россиянина составила 20 655,53 рубля (6939,29 + 5032,55 + 8683,69). Этот показатель примерно соответствует уровню прожиточного минимума в 20 644 рубля.

Насколько объективно прожиточный минимум отражает реальные потребности

Эксперты, опрошенные «Рамблером», считают, что сумма, соответствующая величине прожиточного минимума, позволяет человеку лишь выживать, но не обеспечивает полноценного качества жизни.

Прожиточный минимум — это скорее статистический ориентир, а не отражение реальных потребностей для полноценной жизни. Его основная задача — просто определить границу бедности. Такой минимум физического выживания. Это не норма для достойной жизни. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Эксперты подвергли сомнению и состав потребительской корзины, необходимой для обеспечения жизни. По мнению Абелева, этот перечень значительно устарел, не учитывает потребности в образовательных и развлекательных услугах.

С изменением общества меняются и жизненные стандарты. Поколения советских людей даже не представляли себе возможности жизни в отдельных многокомнатных квартирах, радуясь коммунальному быту. Они довольствовались и радовались простой пище, лишь бы её хватало, и не предполагали, что можно пить малиновый раф по утрам. Но сегодня понимание прожиточного минимума другое. Александр Цыганов заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России

Что не учитывает прожиточный минимум, перечисляет Абелев:

Современные лекарства и медицинская помощь , не покрываемая полисом обязательного медицинского страхования (ОМС).

, не покрываемая полисом обязательного медицинского страхования (ОМС). Качественное питание. Предложенная выше потребительская корзина не позволяет разнообразить питание, не обеспечивает человека достаточным количеством витаминов.

Предложенная выше потребительская корзина не позволяет разнообразить питание, не обеспечивает человека достаточным количеством витаминов. Одежда и обувь . Нормативы включают одну куртку и пару обуви на несколько лет, что явно не соответствует потребностям.

. Нормативы включают одну куртку и пару обуви на несколько лет, что явно не соответствует потребностям. Цифровые услуги и связь. Интернет — это давно не роскошь, а условия для учёбы и работы, доступ к госуслугам.

Интернет — это давно не роскошь, а условия для учёбы и работы, доступ к госуслугам. Образование и развитие детей, кружки, репетиторы, отдых, досуг. Этого в принципе в корзине нет.

За последнее десятилетие методика определения прожиточного минимума неоднократно менялась. И основная проблема тут в том, что величину прожиточного минимума «подгоняют» под возможности госбюджета выполнять социальные обязательства, а обеспечение базовых потребностей человека с учётом современных реалий уходит на второй план. Елена Киселёва аналитик Института комплексных стратегических исследований

На сегодня расчётная величина прожиточного минимума зависит от медианной зарплаты, а не от реального набора привычных товаров и услуг, потребляемых средним россиянином, отмечает Цыганов. При этом зарплата может существенно отставать от реальных потребностей.

Чтобы прожиточный минимум отражал реальные потребности людей, необходимо перейти от концепции физического выживания к концепции социального минимума, считает Абелев. Последняя кроме базовых нужд учитывает расходы, необходимые для достойного уровня жизни, — как материальные, так и духовные.

Правда, введение такого подхода к расчёту прожиточного минимума приведёт к росту показателей бедности и необходимости расширять контингент получателей пособий, отмечает Киселёва. А это противоречит национальным целям по сокращению бедности и требует больших дополнительных бюджетных расходов, отмечает эксперт.

Главное о прожиточном минимуме россиянина

Расчёты показывают, что суммарные расходы на минимальный набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг составляют около 20 655,53 рубля в месяц — это практически совпадает с установленным на 2026 год прожиточным минимумом для трудоспособного населения в размере 20 644 рубля.

Однако такое соответствие носит скорее технический характер: сумма покрывает лишь базовые физиологические потребности, оставляя за рамками всё, что связано с качеством и комфортом жизни.

Текущий прожиточный минимум выполняет функцию статистического индикатора бедности, а не ориентира для достойной жизни.

Без переосмысления логики показателя прожиточный минимум останется формальной цифрой, неспособной адекватно отражать реальные потребности людей в современных условиях.

