Названы ошибки при обнаружении чужой банковской карты

Найденная на улице банковская карта — это не подарок судьбы и не обязательство по поиску владельца. Неправильные действия в такой ситуации могут обернуться повесткой в суд. Мы разобрались вместе с юристами, что нужно делать для избежания обвинений в краже, и подготовили чек-лист в конце статьи.

Что говорится в законе

Общий порядок такой: нашедший карту обязан немедленно уведомить собственника и вернуть её, а если собственник неизвестен — заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления.

Если вы нашли банковскую карту, она не становится вашей собственностью, предупредила директор юридической группы «Яковлев и Партнёры» Мария Яковлева.

Карта — это доступ к чужому банковскому счёту. Любые действия с ней легко могут интерпретироваться как попытка присвоения чужих денег — проще говоря, кража. Самое правильное поведение здесь — не пытаться использовать карту, а быстро передать её через официальные каналы. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Если карту нашли на улице

Если вы нашли карту на улице, самый безопасный вариант — позвонить в банк-эмитент по телефону, указанному на обороте, сообщить о находке и далее действовать по инструкции банка, указывает член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.

Если карту нашли в помещении

Если вы нашли карту в торговом центре, кафе, офисном здании, транспорте или другом общественном месте, то её следует передать представителю владельца помещения или транспорта — администратору, охране, сотруднику стойки информации. Такой порядок прямо предусмотрен статьей 227 Гражданского кодекса РФ.

Зафиксируйте факт передачи карты, рекомендует Яковлева. Попросите сотрудника охраны или администратора отметить приём карты в журнале или любым другим образом зафиксировать передачу. Это поможет подтвердить вашу добросовестность в случае спорной ситуации.

Если карта в банкомате

Если вы обнаружили чужую карту в банкомате, не пытайтесь проверить баланс или провести другие операции, предупреждает Яковлева. Если банкомат расположен в отделении банка, передайте находку сотруднику. В иных случаях обращайтесь в уполномоченные инстанции, например в полицию.

Куда обращаться

В банк-эмитент

Самым правильным вариантом для обращения Безмаленко называет именно банк. Поскольку финансовая организация оперативно блокирует карту и минимизирует риск финансовых потерь владельца. В случае передачи карты в банк снижается риск того, что нашедшего заподозрят в недобросовестных действиях.

Банк, выпустивший карту, имеет возможность оперативно идентифицировать владельца и вернуть ему карту. После передачи карты в банк дальнейшие действия по её возврату — ответственность банка. Евгения Безмаленко Юрист, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal

В полицию

Обращение в полицию оправданно в случае, если нет возможности быстро связаться с банком или ситуация вызывает сомнения, говорит юрист. Яковлева рекомендует попросить полицейских зарегистрировать сообщение о находке. Это станет официальным подтверждением того, что карта была передана без промедления и с соблюдением закона.

Чего нельзя делать ни в коем случае

Совершать покупки, оплачивать услуги, переводить деньги и снимать наличные

Даже небольшие суммы обычно квалифицируются как кража денег с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Верховный суд в 2022 году постановил, что бесконтактная оплата найденной картой рассматривается как тайное хищение. В судебной практике встречаются приговоры, когда даже покупки «по мелочи» приводили к уголовной ответственности, предостерегает Яковлева.

Самостоятельно искать владельца карты

Поиск через социальные сети, чаты и объявления может привести к мошенничеству, даже если у того, кто нашёл карту, были благие намерения, добавляет эксперт.

Выкладывание фото карты в социальные сети даже с частично закрытыми цифрами создаёт риск утечки персональных данных и может спровоцировать чужие незаконные действия. В итоге человек, который хотел помочь, оказывается в центре неприятной истории как последний, кто держал карту. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Безмаленко подчёркивает потенциальные риски, связанные с возможностью случайной передачи личной информации постороннему человеку, не являющемуся владельцем карты, а также опасности самому стать жертвой мошенничества.

Хранить карту у себя

Закон требует действовать без промедления. Задержка передачи карты может вызвать подозрения, особенно если по счёту начнутся списания.

Длительное хранение чужой банковской карты у себя, особенно если вы не предприняли никаких действий для её возврата в банк или полицию, может быть расценено как присвоение найденного имущества. Нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления, если владелец неизвестен. Евгения Безмаленко Юрист, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal

Разрезать или утилизировать карту

Карта остаётся чужим имуществом и банковским платёжным инструментом, напоминает Яковлева. Самовольная порча «пластика» может вызвать вопросы со стороны банка или правоохранительных органов.

Итог: как выбрать безопасный вариант поведения

Юристы считают правильной стратегией не использовать найденную карту, не проверять баланс, не искать владельца самостоятельно. Они советуют как можно быстрее передать карту банку, сотрудникам администрации места находки или полицию. Это соответствует требованиям закона и надёжно защищает нашедшего от риска уголовной ответственности.

Чек-лист в случае нахождения карты — скачайте по ссылке.

