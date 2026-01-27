Финансовый конфликт «отцов и детей»: стоит ли бояться выбора молодёжи

Столкновение интересов миллениалов и зумеров давно вышло за пределы интернет-мемов и прочно обосновалось в разных сферах нашей жизни. Финансовая сторона вопроса тоже не стала исключением. Копить или инвестировать? Рубли или цифровая валюта? СберСова предлагает вместе разобраться в этом вечном конфликте «отцов и детей» и выяснить, настолько ли мы разные и есть ли повод нам спорить.

Кто они — миллениалы?

Поколение Y (дети 1981–1996 годов) — поколение между эпохами: рождённые в СССР, живущие в мире интернета и новых технологий. Их взросление пришлось на экономические кризисы в стране и глобальную цифровую революцию. Они ещё помнят, как оплачивать счета в отделении банка, но уже с удовольствием подключают кешбэки на карту в приложении.

Да, это они учат своих родителей оплачивать ЖКХ в смартфоне и соблюдать кибербезопасность. Но по-прежнему с опаской слушают истории своих детей о заработке на блогинге или цифровой валюте.

Чего они хотят? Стабильности и развития

Финансовые стратегии миллениалов — зеркало их бурной, резко меняющейся жизни. В новом мире им стало проще принимать решения об открытии своего дела, смене работы или места жительства. Они стремятся получить максимум от открывающихся возможностей, но не любят рисковать.

Льготная ипотека? — Дайте две.

Вклады под повышенный процент? — Отлично, но только в рублях.

Это первое поколение в нашей стране, которое открыто новому —

инвестициям, цифровизации, финтеху. В то же время недвижимость для них остаётся универсальным и надёжным вложением средств.

Миллениалы и деньги

Финансовые траты сорокалетних закрывают базовый минимум: жильё, питание, одежда. Но они также не отказывают себе в комфорте: отдыхе, частной медицине. Охотно вкладывают в образование: будь то степень МВА (престижная международная квалификация по управлению бизнесом) или кружок робототехники для детей.

Если на что-то не хватает — берут кредиты, предварительно сравнив и выбрав самый выгодный вариант. При этом каждый уважающий себя миллениал старается иметь подушку безопасности на чёрный день.

Чему нас могут научить Y-ки?

Пользоваться современными финансовыми «плюшками» (приложения банков, онлайн-сервисы, кешбэки, бонусы).

Избегать неоправданных рисков.

Всегда иметь запас средств на непредвиденные расходы.

А теперь знакомьтесь: зумеры

Поколение Z (дети 1997–2012 годов): они не знают мира без гаджетов и интернета. Для них деньги зарабатываются и тратятся, не выходя за пределы глобальной Сети. Всерьёз рассматривают цифровые валюты или предметы в компьютерных играх как объекты инвестиций. Для зумеров граница между реальными и цифровыми активами размыта.

Предпочитают работать на себя, часто монетизируют своё хобби и строят личный бренд как настоящий денежный ресурс. Они амбициозны, не боятся начинать с нуля, но финансы и заработок для них скорее интересная игра, чем ежедневная обязанность.

Чего же хотят те, кому чуть за 20? Свободу, лёгкость и независимость

Это поколение лишь отдалённо знает про кризисы 90-х, поэтому зумеры легко запускают стартапы, рано начинают инвестировать.

Свой блог с доходами в сотни тысяч в 14 лет? Сделано!

Несколько бизнесов до 25? Легко!

Зумеры не оглядываются назад, опираются только на себя и свой опыт. Это они могут стать миллионерами, просто выкладывая ролики в социальных сетях.

Поколение Z и деньги

Зумеры тратят много, свободно берут кредиты, но придерживаются принципа разумного потребления. Да, они могут заплатить большие деньги, но только за то, что им действительно важно. Они редко планируют базовые траты, не ведут бюджеты и спокойно переносят временное отсутствие средств.

Зумеры не боятся потерять источник дохода и почти не держат накоплений. Их деньги всегда должны работать и почти всегда в виртуальной среде.

Какие финансовые Z-тренды стоит забрать себе?

Цифровое удобство — то, за что стоит платить (например, подписки, обучение онлайн, премиум-обслуживание в приложениях).

Быстро реагировать на изменения в мире.

Наконец-то завести себе страничку в соцсетях и начать её монетизировать.

Как найти общий финансовый язык этим двум поколениям

Для начала понять, что каждое новое время требует новых решений. И финансовые привычки каждого поколения не повод для спора, а увлекательная история о том, как меняется наш мир.

Зумеры не «страдают ерундой» — просто их финансовый инструментарий глубоко расширился в Сеть.

Миллениалы не зациклены на накоплениях — они за здоровый консерватизм и понимание, что реальные активы (будь то недвижимость или собственный бизнес) по-прежнему могут быть надёжной опорой.

И те и другие ценят свои время и свободу, стремятся расти в доходах и охотно пользуются передовыми технологиями и цифровыми инструментами для этого.

Такое деление поколений весьма условно: есть консервативные зумеры и рискующие миллениалы. А лучшей финансовой стратегией всё же будет не думать, кто прав, а анализировать и брать лучшее из обоих «миров»: например, стратегичность и выдержку старших и цифровую смелость молодых.

