Инфляция кусается: подсчитали реальный рост цен по чекам в магазинах
По данным Минэкономразвития на 19 января, годовой рост цен на продукты питания составил 5,8%. Однако личная инфляция каждого человека может отличаться от цифр из статистики.
Редакция «Рамблера» провела эксперимент, сравнив цену продуктов, приобретённых в трёх популярных онлайн-сервисах доставки еды: «Самокат», Яндекс Лавка и Ozon Fresh. Автор статьи использовал личные чеки за январь 2025 года, а затем собрал аналогичные наборы продуктов в январе 2026-го. Что получилось в результате эксперимента — читайте в материале.
Как проводились расчёты: наш подход к исследованию
По сути, мы считали личную инфляцию — это индивидуальный показатель роста цен. Он рассчитывается на основе реальных затрат конкретного человека или семьи на товары и услуги, которыми они регулярно пользуются. Этот показатель отличается от официальной статистики Росстата, поскольку учитывает уникальный набор товаров и услуг каждого потребителя.
27 января 2026 года мы собрали продуктовые корзины в онлайн-сервисах: «Самокат», Яндекс Лавка и Ozon Fresh. Они повторяли заказы, совершённые в январе 2025 года. Перечисленные сервисы хранят историю заказов за длительный период — нам понадобился год. В то время как крупные сети вроде «ВкусВилла» и «Пятёрочки» позволяют посмотреть историю покупок лишь в течение трёх месяцев.
Особенности расчётов:
- Были выбраны самые крупные покупки каждого сервиса за январь 2025 года.
- Продукты питания покупались товар к товару, учитывались бренды и вес.
- Из расчёта исключалась готовая еда.
- Повторение полного набора продуктов оказалось невозможным из-за отсутствия ряда позиций в текущем ассортименте сервисов.
- Цены сравнивались без учёта скидок.
Сколько стоят те же товары год спустя
Как изменились цены на продукты в «Самокате»
Рост цен по чекам в этом сервисе составил 27,19% за год. Особенно сильно подорожали овощи и фрукты: яблоки и салат поднялись в цене почти вдвое, лимоны — на треть. Молочные продукты показали менее резкий скачок: молоко прибавило около 1%, сметана — около 5%, однако сыры резко подорожали (+50%).
Как изменились цены на продукты в Яндекс Лавке
Здесь зафиксирован наименьший рост — 4,71%. На это повлияло падение стоимости отдельных продуктов на 5–11%. В частности, подешевели яйца — их цена в 2026 году составила 149 рублей против прежних 159 рублей в 2025 году (-6,7%). Значительнее других продуктов подешевели бананы — на 11,4%, до 35 рублей за штуку.
Но некоторые продукты значительно возросли в цене: молочные изделия, свежие овощи и фрукты. Молоко «Простоквашино» выросло на 19,4%, помидоры и яблоки — на 12,6 и 15,5% соответственно.
Как изменились цены на продукты в Ozon Fresh
Средняя инфляция продуктов из корзины составила 13,33%. Самый значительный прирост цены за 12 месяцев показал растворимый кофе. Стоимость упаковки весом 190 граммов за год выросла практически в 1,5 раза, с 458 до 685 рублей. Стоимость единственного товара из категории «овощи и фрукты» из заказов Ozon Fresh — салата — увеличилась на 22,9%.
Изменение цен в категории «молочная продукция» было неоднородным. Цена творожного сыра упала на 10,1%, а молоко подорожало на 11,2%.
Насколько выросла личная инфляция
Личная инфляция за 12 месяцев составила в среднем 15,1%. Она оказалась почти втрое выше официальной годовой инфляции на продовольственные товары, которая на 19 января 2026 года оценивалась в 5,8%.
Сильнее всего за год в личной корзине автора подорожали продукты из категории «овощи и фрукты», а также кофе.
Зачем рассчитывать личную инфляцию
Расчёт личной инфляции помогает лучше понимать, насколько быстро дорожают конкретные товары и услуги, необходимые лично вам. Такой подход позволяет оценить реальную финансовую нагрузку и принять осознанные решения относительно планирования бюджета и экономии.
Для расчёта личной инфляции рекомендуется вести учёт расходов, фиксируя суммы, потраченные на одинаковые товары и услуги в разные периоды времени, и сравнивать динамику их стоимости.
