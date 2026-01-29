Россиянам дали совет, как не тратить всю зарплату после получения

День зарплаты для многих — один из самых ожидаемых моментов месяца. Однако именно в этот период люди чаще всего совершают финансовые ошибки, о которых позже жалеют. Эйфория от поступления денег, усталость после напряжённого периода и агрессивный маркетинг создают идеальные условия для импульсивных трат. Эксперты объясняют, почему так происходит и какие инструменты действительно помогают сохранить контроль над деньгами.

Что происходит с поведением после получения зарплаты

С точки зрения психологии получение зарплаты — это не просто пополнение счёта, а мощный эмоциональный триггер, пояснила практический психолог Наталия Айринг. По словам эксперта, в этот момент у многих людей резко снижается тревога и активируется дофаминовая система. Наступает состояние финансовой эйфории.

Мозг получает сигнал: «опасность миновала». У человека появляется ощущение, что теперь можно расслабиться, порадовать себя, компенсировать ограничения прошлого периода. Именно поэтому так часто возникают мысли вроде: «я заслужил», «это всего один раз», «потом сэкономлю». Наталия Айринг практический психолог, основатель Центра практической психологии «Время жить»

Инвестиционный юрист Ленар Рахманов обращает внимание, что эффект «изобилия» после получения зарплаты отмечается в некоторых исследованиях финансового поведения потребителей. Статистика показывает: в период получения зарплаты недельные расходы американских домохозяйств вырастают примерно на 14%. Особенно заметен рост в категориях быстрого потребления — еда вне дома, спонтанные покупки, развлечения. Ближе к концу месяца структура расходов меняется: люди покупают не то, что «улучшает жизнь», а то, что просто необходимо.

Интересно, что реакция на получение зарплаты может быть и противоположной. По словам психолога, у части людей включается режим жёсткой экономии и страха тратить — особенно если в прошлом был опыт финансовой нестабильности или долгов.

Какие финансовые ошибки люди совершают чаще всего

Ключевая ошибка после получения зарплаты — начинать тратить деньги, не понимая, какую задачу они должны решить, считает финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Зарплата часто воспринимается как разрешение выдохнуть и компенсировать усталость. Человек покупает не потому, что это нужно, а потому что может. Включается иллюзия контроля: раз я нажимаю кнопку «оплатить», значит, управляю своей жизнью. Татьяна Волкова финансовый эксперт, аналитик

Вторая распространённая проблема — отсутствие заранее продуманной стратегии. Деньги не распределяются по категориям, а просто израсходуются на небольшие эмоциональные траты, указывает эксперт.

Третья ошибка — отказ от учёта расходов в надежде удержать всё в голове. Такой подход создаёт ощущение, что «деньги просто куда-то делись», усиливает тревогу и лишает человека реального контроля над финансовой картиной, добавляет Волкова.

Ленар Рахманов дополняет, что типичный сценарий выглядит так: сначала человек «радует себя», а обязательные платежи откладывает на потом.

Коммунальные услуги, кредиты, страховки и подписки кажутся не такими срочными в день зарплаты. Но уже в середине месяца это приводит к кассовым разрывам и ощущению, что деньги закончились слишком быстро. Ленар Рахманов Финансовый советник

На какие рекламные уловки мы попадаемся

Маркетинг особенно эффективно работает именно в первые дни после зарплаты. Как отмечает Татьяна Волкова, одна из самых распространённых ментальных ловушек — подмена ценности ценой.

Нас убеждают, что покупка выгодна из-за скидки. Но правильный вопрос — не “дёшево ли это”, а “принесёт ли эта вещь реальную пользу в долгосрочной перспективе”. Часто ответ оказывается отрицательным. Татьяна Волкова финансовый эксперт, аналитик

Большинство россиян воспринимают выгоду не как минимальную цену, а как «удачное решение», считает Ленар Рахманов. По данным НАФИ, 63% людей считают выгодой лучшее соотношение цены и качества, а ещё 21% — формат «больше за те же деньги». Поэтому так хорошо работают триггеры срочности, дефицита и акции вроде «3 по цене 2». Маркетинг формирует не интерес к товару, а ощущение правильности сделанного выбора, пояснил эксперт.

Как правило, весь маркетинг работает не с логикой, а с дефицитом, страхом упущенной возможности и идентичностью («такие вещи покупают успешные люди»). И, соответственно, важно и работать с теми состояниями, которые у нас возникают, применяя психологические приёмы замедления, напоминает Наталия Айринг.

Как избежать необдуманных трат

Первое правило, которое важно усвоить: невозможно обрести контроль над импульсивными покупками, не начав управлять собственным психологическим состоянием, подчёркивает Айринг. Психолог советует следующие шаги:

1. Разделять «я в эмоции» и «я в решении». Задайте себе простой вопрос перед покупкой: «Если бы я был сейчас спокоен и выспавшийся, я бы это купил?» Это поможет вернуть контроль из эмоций в кору головного мозга.

2. Телесное замедление (очень важно). Доказано, что импульс живёт в теле 60–90 секунд. Поэтому, чтобы ослабить своё текущее желание что-то купить, достаточно сделать 5 медленных выдохов, поставить стопы на пол, почувствовать опору.

3. Запрет не работает — работает отсрочка. Фраза «нельзя» усиливает импульс. А вот фраза «через 24 часа вернусь к этому» снижает его. И я рекомендую пользоваться этим.

4. Отличать «хочу» от «нужно» в момент, когда видишь скидки или новинки.

Спросите себя: «Я покупаю это для жизни или для образа?» Если для образа — это «хочу». Если для функции — ближе к «нужно».

Проверьте покупку на реальное использование. «Когда и где я буду этим пользоваться в ближайшие 7 дней?» Если нет конкретного ответа — это эмоциональная покупка.

Задайте себе вопрос: «Я хочу, чтобы моя энергия ушла именно сюда?» Это поможет перевести фокус с цены на ценность.

Финансовая устойчивость начинается не с бюджета, а с умения быть в контакте с собой, указывает эксперт.

Практические инструменты

Эксперты сходятся во мнении, что ключ к финансовой устойчивости — не жёсткая экономия зарплаты, а система и осознанность. Татьяна Волкова рекомендует начинать с простого планирования и привычки «платить себе первым».

Достаточно один месяц фиксировать доходы и расходы, чтобы увидеть реальные паттерны трат. Если часть денег автоматически откладывается сразу после получения дохода, снижается внутренний конфликт между “хочу сейчас” и “нужно на будущее”. Татьяна Волкова финансовый эксперт, аналитик

Ленар Рахманов рекомендует в день зарплаты настраивать систему планирования и учёта расходов, а не тратить. Эксперт перечисляет следующие варианты инструментов и сервисов управления расходами:

Сервис «Анализ финансов» в СберБанк Онлайн — наглядно показывает расходы по категориям (в виде диаграмм), что удобно для быстрого контроля без ручного учёта.

Дзен‑мани (Zenmoney) — делает упор на аналитику без таблиц и умеет синхронизироваться с банками.

CoinKeeper — предоставляет возможность совместного ведения, что удобно для семейного бюджета.

Monefy — вариант для тех, кому важно «внести расход в пару кликов» и не усложнять.

Wallet by BudgetBakers — универсальный менеджер бюджета с отчётами/бюджетами и веб‑версией.

Spendee — менеджер бюджета с веб‑версией и возможностью подключать счета.

Эксперт советует включить в выбранном приложении три настройки:

Лимит на «хочу‑категории» (еда вне дома, маркетплейсы, развлечения).

Уведомление «превысили лимит» (или хотя бы виджет «сколько осталось»).

Правило 24 часов: все покупки выше заданной суммы — только после временной паузы.

Как научиться экономить с зарплаты

Импульсивные траты после зарплаты — это не слабость характера, а результат эмоциональных и психологических механизмов, усиленных эффектом «изобилия» и маркетингом. Финансовые ошибки чаще всего возникают из-за отсутствия стратегии: когда деньги не распределены заранее, они легко уходят на эмоциональные покупки, а обязательные цели снова откладываются.

Снижение необдуманных трат начинается с финансовой дисциплины: автоматических накоплений, понятных лимитов и паузы перед покупкой. Именно эти простые шаги помогают перейти от эмоционального потребления к осознанному управлению деньгами.

Эксперты советуют внедрять привычку «сначала платить себе», откладывая часть дохода, и использовать цифровые инструменты (от банковских сервисов до приложений по учёту трат). Вместо импульсивных покупок в день зарплаты важно настроить финансовую систему — установить жёсткие лимиты на категории развлечений, включить уведомления о превышении бюджета. Это позволит гармонизировать ваши желания с возможностями и целями.

