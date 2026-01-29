Россиянам дали совет, как не тратить всю зарплату после получения

$76.2791.3

Как не тратить всю зарплату после получения — советы по управлению бюджетом

День зарплаты для многих — один из самых ожидаемых моментов месяца. Однако именно в этот период люди чаще всего совершают финансовые ошибки, о которых позже жалеют. Эйфория от поступления денег, усталость после напряжённого периода и агрессивный маркетинг создают идеальные условия для импульсивных трат. Эксперты объясняют, почему так происходит и какие инструменты действительно помогают сохранить контроль над деньгами.

Что происходит с поведением после получения зарплаты

С точки зрения психологии получение зарплаты — это не просто пополнение счёта, а мощный эмоциональный триггер, пояснила практический психолог Наталия Айринг. По словам эксперта, в этот момент у многих людей резко снижается тревога и активируется дофаминовая система. Наступает состояние финансовой эйфории.

Мозг получает сигнал: «опасность миновала». У человека появляется ощущение, что теперь можно расслабиться, порадовать себя, компенсировать ограничения прошлого периода. Именно поэтому так часто возникают мысли вроде: «я заслужил», «это всего один раз», «потом сэкономлю».

Наталия Айринг
Наталия Айринг практический психолог, основатель Центра практической психологии «Время жить»

Инвестиционный юрист Ленар Рахманов обращает внимание, что эффект «изобилия» после получения зарплаты отмечается в некоторых исследованиях финансового поведения потребителей. Статистика показывает: в период получения зарплаты недельные расходы американских домохозяйств вырастают примерно на 14%. Особенно заметен рост в категориях быстрого потребления — еда вне дома, спонтанные покупки, развлечения. Ближе к концу месяца структура расходов меняется: люди покупают не то, что «улучшает жизнь», а то, что просто необходимо.

Интересно, что реакция на получение зарплаты может быть и противоположной. По словам психолога, у части людей включается режим жёсткой экономии и страха тратить — особенно если в прошлом был опыт финансовой нестабильности или долгов.

Какие финансовые ошибки люди совершают чаще всего

Ключевая ошибка после получения зарплаты — начинать тратить деньги, не понимая, какую задачу они должны решить, считает финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Зарплата часто воспринимается как разрешение выдохнуть и компенсировать усталость. Человек покупает не потому, что это нужно, а потому что может. Включается иллюзия контроля: раз я нажимаю кнопку «оплатить», значит, управляю своей жизнью.

Татьяна Волкова
Татьяна Волковафинансовый эксперт, аналитик

Вторая распространённая проблема — отсутствие заранее продуманной стратегии. Деньги не распределяются по категориям, а просто израсходуются на небольшие эмоциональные траты, указывает эксперт.

Третья ошибка — отказ от учёта расходов в надежде удержать всё в голове. Такой подход создаёт ощущение, что «деньги просто куда-то делись», усиливает тревогу и лишает человека реального контроля над финансовой картиной, добавляет Волкова.

Ленар Рахманов дополняет, что типичный сценарий выглядит так: сначала человек «радует себя», а обязательные платежи откладывает на потом.

Коммунальные услуги, кредиты, страховки и подписки кажутся не такими срочными в день зарплаты. Но уже в середине месяца это приводит к кассовым разрывам и ощущению, что деньги закончились слишком быстро.

Ленар Рахманов
Ленар РахмановФинансовый советник

На какие рекламные уловки мы попадаемся

Маркетинг особенно эффективно работает именно в первые дни после зарплаты. Как отмечает Татьяна Волкова, одна из самых распространённых ментальных ловушек — подмена ценности ценой.

Нас убеждают, что покупка выгодна из-за скидки. Но правильный вопрос — не “дёшево ли это”, а “принесёт ли эта вещь реальную пользу в долгосрочной перспективе”. Часто ответ оказывается отрицательным.

Татьяна Волкова
Татьяна Волковафинансовый эксперт, аналитик

Большинство россиян воспринимают выгоду не как минимальную цену, а как «удачное решение», считает Ленар Рахманов. По данным НАФИ, 63% людей считают выгодой лучшее соотношение цены и качества, а ещё 21% — формат «больше за те же деньги». Поэтому так хорошо работают триггеры срочности, дефицита и акции вроде «3 по цене 2». Маркетинг формирует не интерес к товару, а ощущение правильности сделанного выбора, пояснил эксперт.

Как правило, весь маркетинг работает не с логикой, а с дефицитом, страхом упущенной возможности и идентичностью («такие вещи покупают успешные люди»). И, соответственно, важно и работать с теми состояниями, которые у нас возникают, применяя психологические приёмы замедления, напоминает Наталия Айринг.

Как избежать необдуманных трат

Первое правило, которое важно усвоить: невозможно обрести контроль над импульсивными покупками, не начав управлять собственным психологическим состоянием, подчёркивает Айринг. Психолог советует следующие шаги:

1. Разделять «я в эмоции» и «я в решении». Задайте себе простой вопрос перед покупкой: «Если бы я был сейчас спокоен и выспавшийся, я бы это купил?» Это поможет вернуть контроль из эмоций в кору головного мозга.

2. Телесное замедление (очень важно). Доказано, что импульс живёт в теле 60–90 секунд. Поэтому, чтобы ослабить своё текущее желание что-то купить, достаточно сделать 5 медленных выдохов, поставить стопы на пол, почувствовать опору.

3. Запрет не работает — работает отсрочка. Фраза «нельзя» усиливает импульс. А вот фраза «через 24 часа вернусь к этому» снижает его. И я рекомендую пользоваться этим.

4. Отличать «хочу» от «нужно» в момент, когда видишь скидки или новинки.

  • Спросите себя: «Я покупаю это для жизни или для образа?» Если для образа — это «хочу». Если для функции — ближе к «нужно».
  • Проверьте покупку на реальное использование. «Когда и где я буду этим пользоваться в ближайшие 7 дней?» Если нет конкретного ответа — это эмоциональная покупка.
  • Задайте себе вопрос: «Я хочу, чтобы моя энергия ушла именно сюда?» Это поможет перевести фокус с цены на ценность.

Финансовая устойчивость начинается не с бюджета, а с умения быть в контакте с собой, указывает эксперт.

Практические инструменты

Эксперты сходятся во мнении, что ключ к финансовой устойчивости — не жёсткая экономия зарплаты, а система и осознанность. Татьяна Волкова рекомендует начинать с простого планирования и привычки «платить себе первым».

Достаточно один месяц фиксировать доходы и расходы, чтобы увидеть реальные паттерны трат. Если часть денег автоматически откладывается сразу после получения дохода, снижается внутренний конфликт между “хочу сейчас” и “нужно на будущее”.

Татьяна Волкова
Татьяна Волковафинансовый эксперт, аналитик

Ленар Рахманов рекомендует в день зарплаты настраивать систему планирования и учёта расходов, а не тратить. Эксперт перечисляет следующие варианты инструментов и сервисов управления расходами:

  • Сервис «Анализ финансов» в СберБанк Онлайн — наглядно показывает расходы по категориям (в виде диаграмм), что удобно для быстрого контроля без ручного учёта.
  • Дзен‑мани (Zenmoney) — делает упор на аналитику без таблиц и умеет синхронизироваться с банками.
  • CoinKeeper — предоставляет возможность совместного ведения, что удобно для семейного бюджета.
  • Monefy — вариант для тех, кому важно «внести расход в пару кликов» и не усложнять.
  • Wallet by BudgetBakers — универсальный менеджер бюджета с отчётами/бюджетами и веб‑версией.
  • Spendee — менеджер бюджета с веб‑версией и возможностью подключать счета.

Эксперт советует включить в выбранном приложении три настройки:

  • Лимит на «хочу‑категории» (еда вне дома, маркетплейсы, развлечения).
  • Уведомление «превысили лимит» (или хотя бы виджет «сколько осталось»).
  • Правило 24 часов: все покупки выше заданной суммы — только после временной паузы.

Как научиться экономить с зарплаты

Импульсивные траты после зарплаты — это не слабость характера, а результат эмоциональных и психологических механизмов, усиленных эффектом «изобилия» и маркетингом. Финансовые ошибки чаще всего возникают из-за отсутствия стратегии: когда деньги не распределены заранее, они легко уходят на эмоциональные покупки, а обязательные цели снова откладываются.

Снижение необдуманных трат начинается с финансовой дисциплины: автоматических накоплений, понятных лимитов и паузы перед покупкой. Именно эти простые шаги помогают перейти от эмоционального потребления к осознанному управлению деньгами.

Эксперты советуют внедрять привычку «сначала платить себе», откладывая часть дохода, и использовать цифровые инструменты (от банковских сервисов до приложений по учёту трат). Вместо импульсивных покупок в день зарплаты важно настроить финансовую систему — установить жёсткие лимиты на категории развлечений, включить уведомления о превышении бюджета. Это позволит гармонизировать ваши желания с возможностями и целями.

