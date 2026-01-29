Сколько квадратных метров жилья можно купить на маткапитал

Материнский капитал — безвозмездная помощь от государства, которую можно использовать для улучшения жилищных условий. Мы выяснили, какую недвижимость можно купить на материнский капитал в 2026 году, хватит ли его на первоначальный взнос по ипотеке, и спросили экспертов, как выгодно приобрести квартиру с помощью господдержки.

Как мы считали

С 1 февраля 2026 года в России устанавливаются следующие суммы материнского капитала:

за первого ребёнка — 737,2 тысячи рублей;

за второго ребёнка — 974,1 тысячи рублей.

Если вы уже оформляли выплату в связи с появлением первенца, за второго ребёнка в 2026 году вы получите 236,9 тысячи рублей.

Для расчёта площади жилья, которую можно приобрести на материнский капитал в разных регионах России, мы использовали максимальный размер семейного пособия — 974,1 тысячи рублей.

Стоимость квадратного метра брали из данных СберИндекса на декабрь 2025 года, отражающих реальные цены сделок.

Размер первоначального взноса рассчитывался в размере 20% от стоимости небольшой студии площадью 28 квадратных метров в новостройке. Это минимально допустимая площадь при строительстве жилья в Москве. Норматив используют и многие другие регионы.

Как взять ипотеку с материнским капиталом в 2026 году: условия, документы, пошаговая инструкция

Регионы, где маткапитала хватит на первый взнос

© Рамблер

Согласно нашим расчётам, наибольшее количество квадратных метров жилья на средства материнского капитала можно приобрести в Воронежской и Волгоградской областях среди рассмотренных нами регионов: 7,4 и 8,2 — на первичном рынке и 9,4 и 10,3 — на вторичном рынке соответственно.

Стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынках значительно различается в Свердловской и Ростовской областях. Суммы субсидии хватит только на 6,2 и 6,5 кв. м на первичном рынке, на вторичном рынке более чем 3 кв. м больше: 9,9 и 9,6 кв. м соответственно.

Во всех рассматриваемых регионах суммы материнского капитала достаточно для первоначального взноса по ипотеке на покупку студии площадью 28 кв. м. Размер необходимого первого взноса варьируется от региона и составляет от 662 до 952 тысяч рублей, что соответствует требуемым 20% от стоимости жилья.

Регионы, где маткапитала не хватит на первый взнос

© Рамблер

Ожидаемо, что меньше всего квадратных метров жилья на маткапитал можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге.

В данных регионах, а также в Татарстане, Нижегородской и Ленинградской областях суммы материнского капитала недостаточно даже на первоначальный взнос по ипотеке на студию 28 кв. м. На эти цели тут нужно от 994 тысяч до 2 миллионов рублей.

Какую квартиру можно купить на маткапитал

В ходе исследования мы также проверили, какое жильё предлагают на рынке недвижимости по стоимости, не превышающей сумму материнского капитала. По данным сервиса «Авито», такие предложения можно встретить практически во всех регионах страны, за исключением крупных мегаполисов.

© avito.ru

Однако стоит учитывать, что за 970 тысяч рублей можно приобрести квартиру преимущественно в старом фонде, зачастую без отделки. Она будет находиться в 2–5-этажных зданиях в посёлках, сёлах, небольших городах, таких как Коряжма (Архангельская область), Березники (Пермский край) или Сольцы (Новгородская область).

Можно ли улучшить жилищные условия за счёт маткапитала

Наши расчёты показали, что суммы материнского капитала недостаточно для покупки квартиры по среднерыночной стоимости. Тем не менее на рынке встречаются предложения, которые позволяют приобрести жильё за счёт субсидии. Но, как правило, такая недвижимость располагается в небольших городах и не отвечает современным требованиям комфорта.

Во многих регионах субсидии хватит для того, чтобы сделать первоначальный взнос на жильё небольшой площади.

Для большинства главной преградой на пути к ипотеке является крупная сумма первоначального взноса. Маткапитал фактически устраняет эту преграду и помогает семьям использовать его в качестве начального вклада для получения ипотеки. Василиса Овсянникова руководитель юридического отдела сервиса «Защита сделки» в М2

Дополнительные перспективы появляются у тех семей, которые сочетают использование материнского капитала с программой семейной ипотеки, отмечает Овсянникова. Эксперт убеждена, что в таком случае маткапитал становится эффективным инструментом увеличения жилой площади семьи.

Также субсидию можно использовать для погашения действующей ипотеки, что существенно сократит ежемесячный платёж по кредиту и позволит сэкономить на процентах, добавляет Овсянникова.

Как использовать маткапитал на покупку жилья

Расчёты показывают, что в 2026 году суммы материнского капитала недостаточно для полной оплаты жилья в больших городах. Тем не менее в большинстве регионов страны эта выплата покрывает первоначальный взнос по ипотеке на небольшие квартиры-студии.

Для расширения жилплощади материнский капитал можно комбинировать с льготной программой семейной ипотеки. Это делает жильё доступным для многих семей с детьми. Помимо этого, маткапитал можно направить на погашение действующего ипотечного кредита. Это позволит уменьшить кредитную нагрузку.

Что ждёт рынок недвижимости в 2026 году