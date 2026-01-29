Названы три главные онлайн-угрозы для ваших денег

По данным сервиса Kaspersky Who Calls, в 2025 году 66% россиян столкнулись с подозрительными звонками, около 95% получали спам-звонки. Такие данные были озвучены на пресс-конференции, посвящённой итогам 2025 года и прогнозам на 2026-й.

Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что злоумышленники по‑прежнему активно применяют социальную инженерию, регулярно обновляя сценарии обмана. Среди популярных легенд — налоговые угрозы: звонки якобы от регулятора с сообщением об отсутствии декларации и угрозой штрафов.

Также осенью была распространена легенда о курьерской доставке заказного письма — рассказывает Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского». Звонящий сообщал, что ему нужно уточнить адрес получателя, а затем пытался выманить код, который якобы нужен для подтверждения доставки. На самом деле речь шла о коде от личного кабинета пользователя на каком-либо портале.

Кроме того, в 2025 году распространились схемы с вредоносным ПО под названием «Обратный NFC». Схема работает так:

жертву убеждают установить вредоносный файл под видом легитимного приложения, например для бесконтактных платежей;

на самом деле приложение создаёт дубликат карты мошенника на телефоне пользователя;

человека направляют к банкомату, чтобы перевести деньги на «безопасный счёт», но фактически перевод уходит мошеннику.

В 2025 году были зафиксированы десятки тысяч таких атак, пик которых пришёлся на вторую половину года.

Ещё одна схема — мобильный банковский вирус-троян, распространяемый через СМС или пуш‑уведомления, показала рост атак почти в 10 раз по сравнению с 2024 годом. После активации на смартфоне пользователя троян начинает перехватывать все получаемые устройством уведомления. С помощью перехваченных кодов подтверждения и других данных мошенники могут совершать транзакции со счетов жертвы, а также получать доступ к другим сервисам.

Для защиты специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

использовать определитель номеров, который предупреждает о спам‑ и мошеннических звонках;

скачивать приложения только из официальных магазинов;

не устанавливать приложения по ссылкам из СМС, мессенджеров или полученным во время звонков;

не выполнять операции в банкомате по инструкциям посторонних;

регулярно проверять настройки NFC и удалять подозрительные приложения;

немедленно заблокировать карту при подозрениях на компрометацию;

использовать надёжные защитные программы.

