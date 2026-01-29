Названы три главные онлайн-угрозы для ваших денег

В Лаборатории Касперского назвали три распространённые в 2025 году мошеннические схемы
По данным сервиса Kaspersky Who Calls, в 2025 году 66% россиян столкнулись с подозрительными звонками, около 95% получали спам-звонки. Такие данные были озвучены на пресс-конференции, посвящённой итогам 2025 года и прогнозам на 2026-й.
Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что злоумышленники по‑прежнему активно применяют социальную инженерию, регулярно обновляя сценарии обмана. Среди популярных легенд — налоговые угрозы: звонки якобы от регулятора с сообщением об отсутствии декларации и угрозой штрафов.
Также осенью была распространена легенда о курьерской доставке заказного письма — рассказывает Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского». Звонящий сообщал, что ему нужно уточнить адрес получателя, а затем пытался выманить код, который якобы нужен для подтверждения доставки. На самом деле речь шла о коде от личного кабинета пользователя на каком-либо портале.
Кроме того, в 2025 году распространились схемы с вредоносным ПО под названием «Обратный NFC». Схема работает так:
- жертву убеждают установить вредоносный файл под видом легитимного приложения, например для бесконтактных платежей;
- на самом деле приложение создаёт дубликат карты мошенника на телефоне пользователя;
- человека направляют к банкомату, чтобы перевести деньги на «безопасный счёт», но фактически перевод уходит мошеннику.
В 2025 году были зафиксированы десятки тысяч таких атак, пик которых пришёлся на вторую половину года.
Ещё одна схема — мобильный банковский вирус-троян, распространяемый через СМС или пуш‑уведомления, показала рост атак почти в 10 раз по сравнению с 2024 годом. После активации на смартфоне пользователя троян начинает перехватывать все получаемые устройством уведомления. С помощью перехваченных кодов подтверждения и других данных мошенники могут совершать транзакции со счетов жертвы, а также получать доступ к другим сервисам.
Для защиты специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:
- использовать определитель номеров, который предупреждает о спам‑ и мошеннических звонках;
- скачивать приложения только из официальных магазинов;
- не устанавливать приложения по ссылкам из СМС, мессенджеров или полученным во время звонков;
- не выполнять операции в банкомате по инструкциям посторонних;
- регулярно проверять настройки NFC и удалять подозрительные приложения;
- немедленно заблокировать карту при подозрениях на компрометацию;
- использовать надёжные защитные программы.