Пенсию могут отложить на 5 лет: названы варианты защиты

Чтобы получать пенсию по старости, мало соответствовать возрастным критериям. Нужно также иметь от 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). При невыполнении этих условий вам будет положена лишь социальная пенсия, которую оформляют на 5 лет позже. Рассказываем, как купить пенсионные баллы в 2026 году и когда это выгодно.

© BushAlex/iStock.com

Что нужно для оформления пенсии

В 2026 году женщинам пенсия назначается в 59 лет, а мужчинам — в 64 года, если у них есть 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Страховой стаж — это общее время работы, в которое работодатель делал отчисления в Социальный фонд России (СФР). Также в него входят отрезки, засчитываемые по закону:

воспитание детей до полутора лет;

присмотр за нетрудоспособными людьми;

получение пособия по безработице.

Пенсионные баллы (ИПК) — расчётные единицы, отражающие стоимость вашего стажа. Они используются при определении размера пенсии.

Суть механизма:

за время работы или иной учитываемой деятельности человеку начисляются баллы;

их размер зависит от суммы взносов в СФР;

чем больше у вас зарплата, тем больше взносов, а значит, и накопленных ИПК.

Закон ограничивает количество пенсионных коэффициентов, которые можно накопить за год. Согласно ч. 19 ст. 15 ФЗ «О страховых пенсиях», максимальный годовой объём ИПК для работающего гражданина составляет 10 баллов.

Отдельно оговорены правила для тех, кто уже получает пенсию, но продолжает официально работать. При ежегодном перерасчёте их пособия учитывается не более 3 баллов.

Размер пенсии определяют по формуле:

© Рамблер

Фиксированная часть пенсии в этом году составляет 9584,69 рубля, а один ИПК стоит 156,76 рубля. Если вы накопили необходимые 30 ИПК, размер пособия составит 14 287,49 рубля (30 * 156,76 + 9584,69).

При нехватке стажа или баллов страховое пенсионное пособие не выплачивается — назначается только социальное. Его начинают платить позже на 5 лет и в небольшом размере. После индексации в апреле 2026 года сумма выплат составит 9 424,1 рубля.

Пенсия в 2026 году: новые правила, индексация, доплаты, особенности

Причины нехватки баллов

Недостаточно времени официальной занятости , в течение которого делались отчисления в СФР.

, в течение которого делались отчисления в СФР. Большие перерывы в стаже — длительная безработица, временная нетрудоспособность, отпуск после рождения ребёнка. Даже если такие периоды засчитываются в стаж, количество ИПК, которые за них дают, строго ограничено.

— длительная безработица, временная нетрудоспособность, отпуск после рождения ребёнка. Даже если такие периоды засчитываются в стаж, количество ИПК, которые за них дают, строго ограничено. Проблемы с документальным подтверждением труда — неточности в трудовой книжке, утеря бумаг при ликвидации организаций.

— неточности в трудовой книжке, утеря бумаг при ликвидации организаций. Самозанятость . Самозанятые не перечисляют взносы в СФР, поэтому их работа не формирует пенсионные коэффициенты.

. Самозанятые не перечисляют взносы в СФР, поэтому их работа не формирует пенсионные коэффициенты. Маленький доход. Если зарплата низкая, взносы будут небольшими, что уменьшит количество ИПК.

Как проверить свои данные

Все данные, касающиеся будущей пенсии, отражаются на вашем индивидуальном счёте в СФР. Чтобы получить их, нужно заказать выписку.

Это можно сделать:

На Госуслугах . Пройдите аутентификацию в системе, зайдите в пенсионный раздел, выберите сервис «Выписка из лицевого счёта в СФР» и оформите заявку. Срок получения документа составляет от 15 минут до суток.

. Пройдите аутентификацию в системе, зайдите в пенсионный раздел, выберите сервис «Выписка из лицевого счёта в СФР» и оформите заявку. Срок получения документа составляет от 15 минут до суток. Лично . Посетите офис СФР или многофункциональный центр с паспортом. Срок предоставления — до 10 суток.

. Посетите офис СФР или многофункциональный центр с паспортом. Срок предоставления — до 10 суток. Через банковское приложение . Этот способ доступен, если ваш банк сотрудничает с СФР. Например, чтобы получить данные через СберБанк Онлайн, нужно выбрать вкладку «Накопления» и открыть раздел «Сбережения и пенсии».

. Этот способ доступен, если ваш банк сотрудничает с СФР. Например, чтобы получить данные через СберБанк Онлайн, нужно выбрать вкладку «Накопления» и открыть раздел «Сбережения и пенсии». На сайте СФР. Здесь можно не только заказать выписку, но и рассчитать предполагаемый размер будущего пособия.

Получив выписку, внимательно проверьте данные о стаже — убедитесь, что все места работы указаны правильно. Обращайте внимание на время, которое приравнивается к стажу. Все такие отрезки должны быть отражены в документе.

Как купить пенсионные баллы и стаж в 2026 году

Стоимость ИПК

Если вам не хватает ИПК или стажа, их можно получить за счёт самостоятельных отчислений в СФР. Такая возможность доступна не всем — об ограничениях мы расскажем далее.

Величину взносов вычисляют так:

© Рамблер

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в этом году составляет 27 093 рубля. Соответственно, в Фонд нужно направить минимум 71 525,52 рубля (27 093 * 12 * 22%). Это позволит докупить год стажа и 1,09 ИПК. Один ИПК стоит 65 619,74 рубля (71 525,52 / 1,09).

Максимальный размер добровольных взносов не может превышать 8 минимальных платежей. В 2026 году это 572 204,16 рубля (71 525,52 * 8). За эту сумму вы купите 8,7 балла (572 204,16 / 65 619,74) и год стажа.

Вносить деньги на счёт Соцфонда можно как единоразово, так и ежемесячными платежами. Главное — успеть до 31 декабря. Начисленные ИПК отразятся на вашем счёте в следующем году не позднее 1 марта.

Процедура покупки

Докупить нужное количество баллов можно несколькими способами:

На Госуслугах — войдите в аккаунт и заполните электронную форму.

В СФР — обратитесь в офис по месту жительства.

По почте — отправьте документы в Фонд письмом с уведомлением о вручении.

Через приложение «Мой налог» — опция доступна самозанятым.

Из документов понадобится паспорт. Если вы индивидуальный предприниматель или самозанятый, необходимо также приложить выписку, подтверждающую ваш статус.

Иногда могут потребоваться дополнительные бумаги. Например, если заявитель работал за границей, нужны подтверждающие это справки.

При личном оформлении уведомление о регистрации страхователя выдаётся в день обращения. В нём указывается ваш регистрационный номер — он понадобится для перечисления взносов.

При отправке по почте документ высылают по адресу, написанному в заявлении. При использовании онлайн-сервисов он приходит в личный кабинет.

Перевести взнос можно сразу же после получения регистрационного номера от СФР. Реквизиты для оплаты указаны на сайте ведомства.

Кому выгодно покупать ИПК

Покупка пенсионных коэффициентов — дорогостоящая процедура, и такие расходы не всегда экономически оправданны. Если вы соответствуете минимальным требованиям для получения пенсии, новые вложения не принесут ощутимой выгоды. Но когда речь идёт о преодолении «пороговых» значений, покупка баллов становится единственным способом получить пособие при достижении установленного возраста.

Рассмотрим пример:

В 2027 году вы достигнете пенсионного возраста, но для оформления выплат вам не хватает полугода стажа и трёх ИПК.

Вариант 1

Вы не покупаете баллы и ждёте 5 лет, чтобы получать социальное пособие. Если исходить из минимальной страховой пенсии в 2026 году (14 287,49 рубля), за это время вы потеряете более 857 тысяч рублей (14 287,49 * 12 * 5). А учитывая, что пенсионные выплаты индексируются ежегодно, реальные потери будут ещё больше.

Вариант 2

Вы докупаете баллы и стаж, потратив на это 196 859,22 рубля (65 619,74 * 3). Такие затраты окупятся уже через 14 месяцев пенсии (196 859,22 / 14 287,49).

Ограничения и важные нюансы

Купить пенсионные баллы могут не все. Такое право имеют:

самозанятые и предприниматели;

адвокаты, нотариусы;

россияне, работающие за рубежом;

заявители, не охваченные обязательным пенсионным страхованием (ОПС).

Если вы официально работаете, купить ИПК нельзя — у вас и так идёт страховой стаж, а ваш наниматель делает пенсионные отчисления.

Другие ограничения системы:

На самостоятельные взносы вы можете купить не более 1/2 необходимого для назначения пенсии стажа. Исключение — самозанятые. У них приобретаемый стаж учитывается в любом объёме без лимитов.

За календарный год можно купить только один год дополнительного стажа, независимо от размера взносов.

Невозможно приобрести специальный стаж: военный, северный.

Покупаемый стаж не может превышать реальное время вашего добровольного участия в системе ОПС. То есть если вы подали заявку в СФР с 1 июля, то в текущем году вы сможете приобрести только полгода стажа — с июля по декабрь.

Альтернативные способы увеличить будущую пенсию

Официальное трудоустройство . Главное требование — чтобы наниматель регулярно делал взносы в СФР.

. Главное требование — чтобы наниматель регулярно делал взносы в СФР. Уход за нетрудоспособными людьми . Закон позволяет засчитать в стаж время, потраченное на заботу о людях старше 80 лет, инвалидах I группы, детях с инвалидностью.

. Закон позволяет засчитать в стаж время, потраченное на заботу о людях старше 80 лет, инвалидах I группы, детях с инвалидностью. Вступление в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это инструмент с госучастием, который позволяет сформировать капитал для дополнительных пенсионных выплат.

Как работает программа долгосрочных сбережений

Что нужно знать про покупку пенсионных коэффициентов

Недостаток стажа и ИПК можно восполнить через самостоятельные взносы в Социальный фонд. В 2026 году для этого нужно заплатить не менее 71 525,52 рубля — это добавит вам 1,09 ИПК и год стажа.

Покупать баллы имеет смысл, если без этого вы недотягиваете до пороговых значений для страховой пенсии. Расходы окупаются за счёт более раннего начала выплат и их большего размера.

Официально трудоустроенным гражданам покупка ИПК недоступна — баллы начисляются автоматически за счёт обязательных взносов работодателя.

Альтернативные методы увеличить пенсию — официальное трудоустройство, присмотр за нетрудоспособными лицами или участие в ПДС.

Пенсионный коэффициент: для чего нужен и как рассчитать