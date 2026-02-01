Февральские законы меняют расходы семей: кому станет выгоднее, а кому — нет

С началом февраля в России вступают в силу важные изменения, которые напрямую отразятся на семейных бюджетах. Государство индексирует материнский капитал и многие другие социальные выплаты, корректирует семейную ипотеку и вносит поправки в законодательство о защите прав потребителей. Рассказываем, на что именно обратить внимание и как нововведения повлияют на ваши доходы и расходы.

Выросли социальные выплаты и пособия

С 1 февраля 2026 года государство проиндексировало на 5,6% более 40 социальных выплат. Пособия повысили на уровень фактической инфляции за 2025 год, по данным Росстата.

Индексация коснулась в том числе:

Материнского капитала . Выплата на первого ребёнка теперь составит 728 922 рубля, на второго (если маткапитал ранее не получали) — 963 243 рубля.

. Выплата на первого ребёнка теперь составит 728 922 рубля, на второго (если маткапитал ранее не получали) — 963 243 рубля. Пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Максимальный размер вырастет до 83 021 рубля, минимальный (для неработающих родителей) составит 10 837 рублей.

Максимальный размер вырастет до 83 021 рубля, минимальный (для неработающих родителей) составит 10 837 рублей. Выплат по уходу за ребёнком-инвалидом и инвалидом I группы с детства. Они увеличатся до 11 563 рублей.

Они увеличатся до 11 563 рублей. Денежной компенсации набора социальных услуг (НСУ). Она будет составлять 1800 рублей в месяц.

Она будет составлять 1800 рублей в месяц. Пособия на погребение. Оно увеличено до 9678,63 рубля.

Оно увеличено до 9678,63 рубля. Единовременного пособия при усыновлении ребёнка-инвалида, ребёнка старше 8 лет или братьев и сестёр. Его размер составит 217 384,58 рубля.

Его Единовременного пособия для беременных жён военнослужащих по призыву. Финансовую поддержку увеличили до 45 054,24 рубля.

Финансовую поддержку увеличили до 45 054,24 рубля. Ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего по призыву (до 3 лет). Оно составит 19 308,96 рубля.

Оно составит 19 308,96 рубля. Ежемесячной выплаты матерям-героиням и героям труда. Их поддержка выросла до 76 500 рублей.

Все эти выплаты увеличиваются автоматически — подавать отдельные заявления в профильные учреждения для индексации не нужно.

Условия семейной ипотеки стали строже

Программу льготной семейной ипотеки под 6% годовых продлили до конца 2030 года, но с 1 февраля её условия ужесточились.

Главные изменения:

Одна семья — одна льготная ипотека . Теперь оба супруга обязаны стать солидарными заёмщиками по кредиту. Из-за этого семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Ранее каждый из супругов мог получить отдельный заём с письменного согласия второго партнёра. Новое правило не применяется, если супруг заёмщика — иностранный гражданин или участник программы военной ипотеки.

. Теперь оба супруга Из-за этого семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Ранее каждый из супругов мог получить отдельный заём с письменного согласия второго партнёра. Новое правило не применяется, если супруг заёмщика — иностранный гражданин или участник программы военной ипотеки. Ограничения для созаёмщиков. Больше нельзя будет воспользоваться услугами «донора», привлекая в качестве заёмщика человека с ребёнком нужного возраста. А созаёмщика можно привлекать только при нехватке собственных доходов для получения ипотеки.

Новые правила не затронут кредиты, оформленные до 1 февраля 2026 года.

Ужесточаются условия дальневосточной и арктической ипотеки

С 1 февраля купить готовое жильё по договору купли-продажи в рамках программы «Дальневосточная и Арктическая ипотека» можно только напрямую у застройщика, который сам построил этот дом. Ранее девелоперы могли продавать участникам программы квартиры в домах, купленных у другой компании.

Для покупателей это означает, что выбор вторичного жилья по льготной ставке сузится. Исключение сделано для сельских поселений, моногородов, а также для всей территории Чукотки и Магаданской области — там пока сохраняются старые правила. Также нововведения не распространяются на жильё, приобретаемое по договорам долевого участия (ДДУ).

Комбинированную ипотеку стало проще рефинансировать

С 1 февраля появляется полезная опция для тех, кто брал комбинированную ипотеку в рамках программ с господдержкой. Теперь можно снизить процент именно по рыночной части кредита, не затрагивая льготную.

Напомним, если для покупки жилья заёмщикам не хватает льготного лимита (например, у семейной ипотеки в регионах это 6 миллионов рублей), то они могут взять дополнительные деньги по рыночной ставке.

Раньше при рефинансировании кредитные организации не имели права дробить кредит на части по разным ставкам, и льготные условия терялись. Новшество упрощает для заёмщиков переговоры с банками и даёт больше возможностей сократить переплату по ипотеке. Чтобы рефинансировать рыночную часть комбинированной ипотеки, клиент должен получить в банке-кредиторе справку с разделением остатка долга на две части.

Возврат неисправной техники стал выгоднее, но оштрафовать продавца теперь сложнее

С 1 февраля начинают действовать поправки в закон «О защите прав потребителей», меняющие правила взыскания штрафов с бизнеса и возврата сложной техники.

Штрафы и неустойки. Суды перестанут автоматически взыскивать с продавца 50%-ный штраф и будут оценивать каждую ситуацию индивидуально.

Деньги с компании не взыщут, если:

Претензию покупателя не удалось удовлетворить по его собственной вине или из-за сбоев у поставщика продавца.

Спор решён через медиацию и бизнес исполнил соглашение.

Размер неустойки не может превышать стоимость товара или услуги. Также граждане больше не вправе передавать другим право на взыскание такого штрафа до решения суда.

Возврат техники. При возврате некачественного технически сложного товара (например, смартфона или ноутбука) можно будет требовать компенсацию разницы в цене. Если на момент возврата аналогичный товар с таким же износом и того же года выпуска подорожал, продавец должен будет возместить эту сумму.

Некоторые важные лекарства станут доступнее

С 24 февраля 2026 года в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов добавят восемь новых позиций. Цены на такие лекарства регулируются государством, поэтому их включение в список сделает лечение доступнее. Большинство препаратов из перечня — российского производства, что также снижает риски дефицита и резкого роста цен.

Одновременно обновят и перечень дорогостоящих лекарств, которые выдаются пациентам бесплатно. Эта мера господдержки позволяет безвозмездно получить лечение тем, у кого диагностировано одно из 16 редких и опасных для жизни заболеваний — гемофилия, муковисцидоз, рассеянный склероз и другие.

