По-старому уже не будет: что изменилось в недвижимости с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года вступили в силу новые правовые акты, затронувшие рынок недвижимости. В этой статье рассказываем о новых требованиях к адресам при оформлении в собственность земли и домов, ужесточении правил выдачи семейной ипотеки, изменении порядка рефинансирования комбинированной ипотеки и размере индексации материнского капитала.

Новые требования к адресам при регистрации домов и земельных участков

С 1 февраля Росреестр ужесточил требования к технической документации при оформлении права собственности на земельные участки и дома. Теперь в технический и межевой планы необходимо вносить адрес объекта так, как он зарегистрирован:

в Государственном адресном реестре (ГАР);

или в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).

При отсутствии адреса в этих системах или указании неточных данных документы на кадастровый учёт не примут и владелец недвижимости не сможет зарегистрировать право собственности. Проверить наличие адреса можно на сайте Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

Чтобы присвоить адрес земельному участку или дому, направьте заявление через региональный портал «Госуслуги» → «Присвоение адреса объекту адресации». В Москве это делается через сайт mos.ru. Услуга бесплатная, её предоставляют в течение пяти рабочих дней.

Когда услуга будет оказана, вам направят решение администрации о присвоении объекту адреса и выписку из ГАР. После этого необходимо, чтобы кадастровый инженер подготовил технический (для помещений) или межевой (для участка) планы с актуальным адресом. Соберите пакет документов и подайте заявление на постановку недвижимости на кадастровый учёт в Росреестр.

Какие документы собрать:

Паспорт.

Технический или межевой план.

Документы, устанавливающие право на недвижимость. Это могут быть договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, решение суда.

Уведомление о завершении строительства дома на участке.

Ужесточение условий выдачи семейной ипотеки

С 1 февраля заработал принцип «одна семья — одна льготная ипотека». По новым правилам супруги автоматически становятся созаёмщиками по кредиту. Ранее россияне в браке могли оформить две семейные ипотеки — по одной на каждого супруга.

Нововведение исключает возможность оформлять донорскую ипотеку по сниженной ставке. До ужесточения требований некоторые заёмщики использовали серую схему: искали подходящего под условия семейной ипотеки человека (донора), оформляли кредит на него, а фактически выплачивали долг сами.

Индексация материнского капитала

С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала проиндексировали на 5,6%.

Субсидии выросли:

до 728,92 тысячи рублей на первого ребёнка;

на первого ребёнка; до 963,24 тысячи рублей на второго ребёнка;

на второго ребёнка; до 234,32 тысячи рублей — на второго ребёнка, если родители ранее получили выплату за первенца.

Перерасчёт материнского капитала происходит автоматически. Проверить сумму можно через Госуслуги. Бумажную выписку выдают по паспорту и СНИЛС владельца сертификата в отделениях МФЦ или Социального фонда (СФР).

По закону материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий. Например, использовать в качестве первоначального взноса при покупке квартиры в ипотеку, направить на ремонт или строительство дома.

Рефинансирование комбинированной ипотеки без потери льгот

С 1 февраля при рефинансировании комбинированной ипотеки, когда часть кредита взята по льготной ставке, а остальная часть оформлена на рыночных условиях, банки пересчитывают только часть кредита, оформленную по рыночной ставке. Льготная часть при этом не затрагивается.

Ранее при рефинансировании комбинированного займа банк применял новую ставку ко всей сумме, из‑за чего заёмщики лишались льгот.

