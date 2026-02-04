В Банке России оценили рост цен после повышения НДС

Эффект от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в большей степени отразился на ценах в январе, сказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в эфире РБК Радио.

Он сравнивал текущую ситуацию с аналогичным повышением в январе 2019 года, когда эффект от налоговых изменений был заметен ещё до их введения — в декабре. В этот раз последствия проявились в начале нового года.

Январь 2026-го оказался выше января 2019-го с точки зрения прироста цен. На ноябрь и декабрь 2025-го темы роста были очень низкими. Если посмотреть в сумме ноябрь, декабрь, январь, то всё развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ: около 6,4% в годовом выражении, — заявил Заботкин.

Представитель ЦБ объяснил тенденцию тем, что перед повышением НДС компании стремились распродать остатки, поэтому занижали их стоимость.

Тем не менее, по словам представителя регулятора, пока рано говорить о том, что налоговые изменения полностью перенесены на инфляцию. Для этого надо учитывать данные, которые ещё не поступили, — за февраль и март. Но в 2019 году эффект от повышения НДС был исчерпан к концу января, напомнил Заботкин.

В ЦБ также заявили, что повышения ключевой ставки только на основании показателей инфляции не планируется. Заботкин отметил, что для регулятора важнее дальнейшая траектория ставки, а не решения в отдельно взятые заседания.

Важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12–18 месяцев, по какой траектории пойдёт ставка в дальнейшем. В этом смысле изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большого значения не имеет, — сказал зампред.

Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу 13 февраля. Опрошенные «Рамблером» эксперты к концу месяца прогнозируют замедление инфляции, но дают разные сценарии по курсу рубля: от укрепления до ослабления.

Что будет с экономикой, инфляцией и рублём в феврале и 2026 году: прогнозы экспертов