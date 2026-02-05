Экономисты назвали причины роста цен на огурцы

С начала года по 2 февраля рост цен составил 2,11%. За неделю с 27 января по 2 февраля больше всего подорожала плодоовощная продукция — на 2,1%, в том числе огурцы выросли в цене на 6,3%. Такие данные приводит Росстат. Мы спросили экспертов, с чем связан рост цен.

По данным Росстата, с начала года по 2 февраля инфляция составила 2,11%, а с начала февраля по 2 февраля — 0,07%, то есть очень приблизительно инфляцию за январь можно оценить в 2,04%, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Аналитики Банка России связывают такой рост цен в 2026 году не только с повышением налога на добавленную стоимость (НДС). Они сообщают, что сопоставление приростов цен по аналогичным группам товаров показывает примерно те же значения, что были в 2019 году. Для сравнения: в январе 2019 года, когда ставка НДС была повышена с 18 до 20%, инфляция составила 1,01%, указывает Беленькая.

Это значит, что причины роста цен в январе другие:

утильсбор;

рост стоимости акциз;

увеличение минимальных цен на алкогольные напитки и табак;

удорожание туристических услуг.

Повышение НДС не могло не привести к скачку инфляции, говорит исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко. По его словам, повышение цен провоцирует рост издержек производства.

Товары дорожают в том числе из-за того, что производителям становится дороже их выпускать. Дорожают электроэнергия, топливо, логистика, действуют высокие кредитные ставки. Удорожание базовых факторов производства вызывает уже циклический рост цен, — сообщает Антон Свириденко.

Однако пока преждевременно говорить о том, что эффекты от повышения НДС исчерпаны в полной мере, сообщил в эфире Радио РБК зампред Банка России Алексей Заботкин. Он сказал, что оценить их можно будет позже, когда мы увидим данные по ценам за февраль и март.

Что касается изменения цен на огурцы, то это один из наиболее волатильных компонентов потребительской корзины. Цены на этот продукт резко меняются в зависимости от времени года и даже от погодных условий. Поэтому судить об инфляции по таким компонентам нет смысла. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Ранее эксперты предупреждали, что инфляционные эффекты от увеличения НДС будут проявляться длительное время — на протяжении полугода после роста ставки.

