Льготы для студентов в 2026 году: какие выплаты и пособия положены и как их оформить

Стипендии, налоговый вычет, льготный проезд, отсрочка от армии и учебный отпуск — государство предоставляет студентам более 20 видов финансовой и социальной поддержки. Мы разобрались, какие выплаты, льготы и скидки действуют в 2026 году, кто имеет на них право и как всё правильно оформить.

Кто имеет право на льготы

Право на большинство льгот имеют студенты, которые учатся очно в вузах и ссузах с госаккредитацией — как государственных, так и частных.

Важное условие. Образование данного уровня вы должны получать впервые. В России существуют 4 уровня профессионального образования:

Среднее (колледжи, техникумы, лицеи, училища). Бакалавриат — первая ступень высшего образования. Магистратура — высшее образование следующего уровня. Аспирантура — ступень для подготовки специалистов высшей категории.

Граждане России имеют право бесплатно обучаться на каждой ступени один раз, получая студенческие льготы. Налоговый вычет за образовательные услуги можно получить несколько раз независимо от ступени. Главное условие — наличие лицензии у образовательного учреждения. Проверить наличие аккредитации и лицензии можно на сайте Рособрнадзора.

Стипендии: от академической до именной

Стипендии — основа финансовой поддержки студентов. Они доступны в основном студентам очной формы обучения, поступившим на бюджетные места. Деньги на выплату поощрений поступают из государственного и регионального бюджетов. Учебные заведения имеют право повышать размер вознаграждения за счёт собственных стипендиальных фондов. Правила получения стипендий регулируются законом «Об образовании» и специальным приказом Минобрнауки.

Стипендии делятся на 3 основных типа:

академические (за успехи в учёбе);

социальные (для нуждающихся групп);

государственные (президентская, правительственная, губернаторские, именные).

Выплаты зависят от успеваемости, социального статуса и личных достижений учащихся.

Академическая стипендия

Это наиболее популярный вид выплат для бюджетников-очников.

Условия получения:

Обучение на бюджете, очная форма.

Сдача сессии на 4 и 5.

Отсутствие долгов.

Размер академической стипендии по стране сильно отличается. Государством установлен минимум в 2224 рубля для вузов и 806 рублей для ссузов. Но вуз сам определяет размер вознаграждения, поэтому он может превышать базовую ставку, особенно для отличников, в зависимости от финансовых возможностей учреждения.

Например:

В Новосибирском государственном университете отличники-бакалавры получают 6306,6 рубля, хорошисты — 4203 рубля.

В МГТУ им. Баумана отличникам платят 4687 рублей, хорошистам — 3750 рублей.

Важно. Этот вид стипендии не платят в академическом отпуске, при заочном и дистанционном обучении.

На повышенную академическую стипендию могут претендовать только лучшие студенты из числа тех, кто получает стандартную академическую выплату. Её назначают за регулярные достижения в учёбе, науке, спорте, творчестве и общественной жизни, поэтому чаще всего её получают старшекурсники.

Условия для получения:

Закрыть две сессии подряд на одни пятёрки.

Отличиться на олимпиаде, конкурсе или соревновании.

Получить награду за научную или проектную работу.

Подтвердить право на выплату можно с помощью диплома, грамоты, публикации, сертификата. Предоставьте их в деканат или подайте через личный кабинет вуза. Чем больше достижений, тем выше шансы на стипендию.

Социальная стипендия

Её могут получать студенты очной формы, которые учатся на бюджете и имеют подтверждённый льготный статус. Успеваемость при этом не важна.

На выплату имеют право:

Сироты и оставшиеся без попечения родителей (в том числе во время учёбы).

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, военные инвалиды.

Студенты из малоимущих семей.

Ветераны и контрактники, служившие не менее 3 лет.

Минимальный размер выплаты составляет 2227 рублей для вузов и 809 рублей для ссузов. С 1 сентября 2026 года ожидается индексация примерно на 4%. Социальную стипендию необходимо подтверждать документами ежегодно.

Повышенную социальную стипендию можно получить, если вы учитесь на 1–2-м курсах, у вас нет троек и есть право на обычную социальную стипендию. Второй вариант — вам ещё нет 20 лет и у вас единственный родитель с I группой инвалидности.

Общая сумма всех стипендий должна быть не ниже федерального прожиточного минимума. Для получения социальной стипендии предоставьте в деканат паспорт и подтвердите льготный статус с помощью справки об инвалидности или о доходах семьи, военным билетом.

Государственные стипендии за достижения

Для поощрения подающих надежды студентов существуют специальные стипендии.

Вы можете претендовать на получение государственной стипендии, успешно пройдя конкурсный отбор. Чтобы принять участие, необходимо до 1 апреля представить необходимые документы в деканат вашего учебного заведения.

Что потребуется:

справка об успеваемости;

наградные бумаги (грамоты, дипломы и так далее);

копии всех страниц научных работ.

К этим документам деканат должен будет добавить собственную характеристику-рекомендацию.

Подробнее о назначении этих выплат можно узнать по ссылкам: президентская стипендия, правительственная стипендия. Условия получения губернаторских выплат уточняйте на сайтах региональных органов власти.

Именные стипендии

Это специальные выплаты, учреждённые в честь известных людей или компаний, для студентов с выдающимися достижениями в конкретной области. Сейчас в России выплачивается минимум 19 таких стипендий.

Вот несколько примеров:

Узнать о доступных именных стипендиях и подать заявку можно через деканат или профком вашего вуза.

Социальные выплаты и материальная помощь

Кроме стипендий студенты из социально уязвимых групп имеют право на:

Единовременную матпомощь от вуза в сложной ситуации (болезнь, потеря кормильца, рождение ребёнка). Размер поддержки определяется учебным заведением. Оформляется через деканат.

от вуза в сложной ситуации (болезнь, потеря кормильца, рождение ребёнка). Размер поддержки определяется учебным заведением. Оформляется через деканат. Полное государственное обеспечение для сирот и оставшихся без попечения родителей включает проживание, питание и другую поддержку. Оформляется в отделе по социальным вопросам вуза. Выплаты сохраняются и в академическом отпуске, если он оформлен из-за болезни, по причине беременности или для ухода за ребёнком.

для сирот и оставшихся без попечения родителей включает проживание, питание и другую поддержку. Оформляется в отделе по социальным вопросам вуза. Выплаты сохраняются и в академическом отпуске, если он оформлен из-за болезни, по причине беременности или для ухода за ребёнком. Пенсию по потере кормильца. Её платят до 23 лет студентам на очном обучении. Оформляется через Социальный фонд России. Выплата равна прожиточному минимуму пенсионера в регионе.

Трудовые льготы для работающих студентов

Трудовой кодекс гарантирует работающим студентам три вида льгот: учебный отпуск, сокращение рабочего дня и компенсацию проезда к месту учёбы.

Учебный отпуск

Право на отпуск на время экзаменов или защиты диплома есть у всех учащихся, но его продолжительность и оплата различаются.

Студенты колледжей и техникумов:

На очной форме можно взять неоплачиваемый отпуск на 10 дней для сдачи сессии и до двух месяцев для итоговой аттестации.

На заочной или очно-заочной форме отпуск будет оплачиваемым: 30 дней на сессию на первых двух курсах, 40 дней — на остальных. Отпуск для подготовки и сдачи диплома может длиться до двух месяцев.

Студенты вузов:

Очники имеют право на неоплачиваемый отпуск: 15 дней на сессию, месяц на госэкзамены и четыре на написание и защиту диплома (вместе со сдачей госов).

Заочники и студенты вечернего отделения получают оплачиваемый учебный отпуск: 40 дней на сессию на первых двух курсах, 50 дней — на остальных и до четырёх месяцев на итоговую аттестацию.

Учебный отпуск — это отдельный вид отпуска, он не заменяет собой ежегодный.

Сокращённый рабочий день перед дипломом

За десять учебных месяцев до начала государственных экзаменов студенты-заочники и «вечерники» имеют право перейти на сокращённую рабочую неделю — на 7 часов меньше обычной. В этот период работодатель обязан выплачивать им половину среднего заработка.

Компенсация проезда к месту учёбы

Если вы учитесь заочно, работодатель обязан раз в учебный год оплатить вам дорогу к месту сдачи сессии и обратно. Студентам вузов компенсируют всю стоимость проезда, учащимся ссузов — 50%. Для возмещения сохраните использованные билеты и предоставьте их работодателю вместе с заявлением.

Как оформить льготы

Чтобы получить учебный отпуск или сокращённый рабочий день:

Проверьте свои условия. Заведение должно быть аккредитовано, а вы — в первый раз получать образование этого уровня. Работа должна быть для вас основной. Совместители имеют право на отпуск, но оплачивают дорогу самостоятельно. Закажите в деканате справку-вызов. В ней должны быть чётко указаны сроки освобождения от работы и причина — «сдача сессии» или «подготовка диплома». Справку обычно выдают в двух частях: одна — для предъявления перед отпуском, вторая (с отметкой о явке) — после его окончания. Напишите заявление работодателю, приложив справку-вызов. Делать это лучше минимум за две недели до сессии. Работодатель не имеет права отказать, если вы предоставили все документы.

Важно. В статье 173 Трудового кодекса, регламентирующей эти льготы, указано, что они положены студентам, которые успешно осваивают программу обучения. Это требование никак не поясняется, так что во избежание недоразумений лучше попросить вуз включить такую формулировку в справку-вызов.

Льготы на проезд

Правила льготного проезда устанавливают региональные власти, поэтому точные условия и способы оформления уточняйте в учебном заведении, транспортных кассах или МФЦ вашего города.

Городской транспорт. В каждом городе действуют свои программы. Например, в Москве для получения льготного проездного нужно оформить карту москвича. Студенты колледжей могут сделать это через своё учебное заведение, а учащиеся вузов — в центрах «Мои документы». Изготовление карты занимает до 30 дней.

Пригородные электрички. Студенты-очники имеют право на скидку 50% на проезд в пригородных поездах. Льгота действует с 1 сентября по 15 июня и с 15 сентября по 31 декабря. Для получения скидки достаточно показать студенческий билет.

Поезда дальнего следования. Если вам ещё нет 23 лет, вы можете получить скидку 15% на проезд в купейных вагонах и в скоростных поездах по студенческой карте в рамках программы «РЖД-бонус». Оформить её можно на сайте программы или через профком вуза. Для регистрации потребуется справка из деканата.

Авиабилеты. Государство субсидирует перелёты для молодёжи до 23 лет по утверждённому списку направлений. Специальные тарифы предлагают авиакомпании «Аэрофлот», «ИрАэро», «Нордстар». Некоторые перевозчики имеют свои программы для студентов — о них можно узнать напрямую в кассах.

Льготы в сфере здравоохранения

Студенты имеют право прикрепиться к любой поликлинике по месту фактического проживания. Но если вы переехали в другой город, переоформите полис через портал «Госуслуги» или в офисе своей страховой компании.

Профилактические обследования. С 18 лет вы можете самостоятельно пройти в поликлинике профилактический медосмотр, а с 21 года — бесплатную диспансеризацию. Записаться можно у участкового терапевта, медсестры или через региональный портал «Госуслуги».

Вакцинация. Студенты могут бесплатно вакцинироваться от гриппа — в поликлинике или в медкабинетах учебных заведений. В регионах с высокой активностью клещей доступна прививка от клещевого энцефалита.

Психологическая поддержка. Во многих вузах страны работают психологические службы. Получить бесплатную консультацию можно по предварительной записи. В некоторых учебных заведениях есть дежурный психолог.

Оздоровительный отдых. Через профсоюзные комитеты можно получить льготные или бесплатные путёвки в санатории и дома отдыха.

Налоговый вычет за обучение

Если вы официально трудоустроены и платите за своё обучение, можно вернуть 13% от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма возврата составляет 19,5 тысячи рублей (со стоимости обучения 150 тысяч рублей). Учебное заведение должно иметь лицензию на образовательную деятельность.

Для оформления вычета подайте декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) или оформите вычет через работодателя.

Что такое налоговый вычет и как он работает

Отсрочка от армии и мобилизации

Право на отсрочку от армии имеют те, кто очно получает высшее или среднее образование в аккредитованном учебном заведении. Она действует весь период обучения и защиты диплома, а также при поступлении в магистратуру или аспирантуру.

Для получения отсрочки предоставьте в военкомат справку из учебного заведения. Льгота сохраняется при переводе на другую образовательную программу того же уровня и в академическом отпуске, если его срок не увеличивает обучение более чем на год.

Отсрочку от мобилизации можно получить, если вы учитесь очно или очно-заочно и получаете образование впервые:

В вузах и ссузах с госаккредитацией.

Как аспиранты в научных организациях.

В духовных учебных заведениях.

Поддержка студентов-родителей

Студентам, ставшим родителями, доступны два основных вида поддержки: отпуска и пособия. Оформить большинство выплат можно через МФЦ, где подробно проконсультируют о необходимых документах. Обычно требуются: заявление, паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, а для беременных — справка из медучреждения или больничный лист.

Пособие при ранней постановке на учёт. Встав на учёт в женской консультации до 12-й недели, вы получаете право на единое пособие в размере 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Условие его получения: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на человека. При назначении выплаты также оценивается имущество заявителей.

Для оформления выплаты подайте заявление и справку о постановке на учёт в Социальный фонд России. Проще всего сделать это через Госуслуги.

Отпуск по беременности и родам. Учащиеся очного отделения имеют право на академический отпуск:

70 дней до родов (84 — при многоплодной беременности);

70 дней после родов (86 — при осложнённых родах, 110 — при рождении двух и более детей).

На это время за вами сохраняется право на оформленную ранее социальную стипендию.

Пособие по беременности и родам. Его на время декрета назначают студенткам-очницам. Выплата равна ежемесячной стипендии — стандартной или повышенной, если таковая была назначена. Для оформления отпуска напишите заявление в деканат и укажите в нём номер электронного больничного листа.

Единовременное пособие при рождении ребёнка. Оформить его может как мать, так и отец. В 2026 году его размер — 26 941,71 рубля.

Отпуск по уходу за ребёнком и пособия. После рождения ребёнка родители могут оформить отпуск по уходу за ним длительностью до трёх лет. Если планируете пропускать занятия, лучше параллельно оформить академический отпуск.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Если один из родителей работает, пособие (40% от среднего заработка) ему платит работодатель. В остальных случаях выплаты производит Социальный фонд. Минимальное пособие в 2026 году — 10 837,2 рубля в месяц.

Новые правила для мам-студенток: рассчитываем размер пособия по беременности с 1 сентября

Скидки на культуру, образование и софт

Культура . Многие музеи и театры предлагают студентам льготные билеты или дни бесплатного посещения. Например, в Эрмитаж можно бесплатно попасть в третий четверг, а Третьяковку — в первое воскресенье месяца. Кроме того, многие культурные мероприятия можно бесплатно посещать по Пушкинской карте.

. Многие музеи и театры предлагают студентам льготные билеты или дни бесплатного посещения. Например, в Эрмитаж можно бесплатно попасть в третий четверг, а Третьяковку — в первое воскресенье месяца. Кроме того, многие культурные мероприятия можно бесплатно посещать по Пушкинской карте. Программное обеспечение . Как студент вы можете бесплатно или дешевле получить лицензии на многие программы, например Office 365, юридическую систему «Гарант», софт для 3D-моделирования «Компас» и другие.

. Как студент вы можете бесплатно или дешевле получить лицензии на многие программы, например Office 365, юридическую систему «Гарант», софт для 3D-моделирования «Компас» и другие. Образование. Студентам доступны бесплатные курсы на платформах «Открытое образование», Stepik и некоторых других.

Региональные программы поддержки

Самые обширные льготы — в Москве:

Карта москвича даёт скидки в сотнях заведений и служит льготным проездным.

База данных нуждающихся студентов (БДНС) в Московском государственном университете позволяет получать ежемесячную доплату в 1200 рублей от правительства Москвы.

Студенческие семьи с детьми до 3 лет имеют право на компенсацию роста цен на продукты.

В других регионах также действуют местные программы лояльности, например СКС-РФ, которая объединяет скидки для членов профсоюзов.

Учащиеся из Свердловской области в рамках программы «Кампус» могут получать добавку к стипендии, льготные образовательные займы и скидки у партнёров.

А в Татарстане социально активные и нуждающиеся студенты могут претендовать на транспортный грант — ежемесячную выплату, компенсирующую проезд в общественном транспорте.

