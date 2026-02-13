От зарплаты до зарплаты: как простое правило спасает от пустого кошелька

Многие начинают вести бюджет после неприятного сюрприза: денег вроде хватает, а к концу месяца на счёте ноль. Именно для таких ситуаций и придуманы простые правила управления финансами. Одно из самых известных — метод 50/30/20. Он помогает разобраться с расходами без сложных таблиц и экономии «через боль». СберСова разобралась, как оно работает и кому подойдёт.

Кто придумал это правило

Впервые его описала сенатор США и профессор Гарвардской школы права Элизабет Уоррен в своей книге «All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan».

Цель метода была простой — дать понятную схему, которая помогает:

не тратить всё до копейки;

находить баланс между жизнью сейчас и заботой о будущем;

начать копить без жёстких ограничений.

Подход быстро стал популярным в США.

В чём идея метода 50/30/20

Суть подхода простая: после того, как получили доход и уплатили налоги, оставшиеся деньги делятся на три части. Для каждой — своя статья расходов: «обязательное», «приятное» и «на будущее».

Важно: сначала из дохода вычитаются налоги и обязательные взносы. А уже оставшуюся сумму распределяют по формуле 50/30/20.

© Рамблер

Это траты, без которых сложно жить. Отказ от них резко снижает качество жизни.

К ним относятся:

аренда жилья или ипотека;

коммунальные платежи, связь, интернет;

транспорт — проезд или содержание автомобиля;

продукты, базовая одежда, лекарства;

выплаты по кредитам и долгам.

Если такие расходы съедают больше половины дохода, это сигнал. Возможно, стоит:

искать подработку;

повышать квалификацию;

пересмотреть крупные статьи расходов (например, жильё или транспорт).

Пример: Алексей зарабатывает 60 тысяч рублей. На жильё, еду и транспорт у него уходит 38 тысяч рублей — это больше половины дохода. Метод подсказывает, что в такой ситуации нужно либо сократить расходы (например, отказаться от такси), либо повысить доход.

© Рамблер

Эта часть бюджета нужна, чтобы жизнь приносила радость не превращалась в режим «экономлю на всём». Это не обязательные, но приятные траты.

В эту статью обычно попадают, например:

кафе, рестораны, кофе навынос;

кино, концерты, подписки;

путешествия и хобби;

уход за собой;

дорогая техника и одежда.

Совет: удовольствия важны, но именно эта категория чаще всего выходит из-под контроля. Ограничение в 30% помогает радоваться жизни и не тратить лишнего.

© Рамблер

Эта часть работает на ваше спокойствие и уверенность. Чем раньше вы начнёте откладывать, тем проще будет справляться с кризисами.

К этой категории относятся:

накопления «на чёрный день»;

инвестиции;

формирование будущей пенсии;

деньги на крупные цели — жильё, образование детей.

Пример: Мария получает 80 тысяч рублей и каждый месяц откладывает 16 тысяч рублей. Через год у неё будет почти 200 тысяч рублей.

Как выглядит правило на примере

Доход после налогов — 70 тысяч рублей:

35 000 рублей — обязательные траты;

21 000 рублей — желания и развлечения;

14 000 рублей — накопления и инвестиции.

Такая схема помогает заранее понимать, сколько можно потратить без чувства вины.

Что ещё нужно учесть

Проценты — не догма

Если заработок пока невысокий, вполне нормально, что на базовые нужды будет уходить больше половины дохода. Правило 50/30/20 — это подсказка, а не жёсткое требование, которому нужно следовать любой ценой.

Иногда без изменений не обойтись

Когда обязательные расходы месяц за месяцем съедают 70–80% бюджета, это сигнал. Возможно, жильё слишком дорогое, транспорт обходится недёшево или зарплаты просто не хватает. В таких ситуациях имеет смысл подумать о переменах — от оптимизации трат до нового источника дохода.

Метод подходит не всем

Правило 50/30/20 — всего лишь один из способов управлять деньгами. Кому-то он отлично подходит, а кому-то лучше поискать другой. Это нормально.

Что важно помнить

Метод 50/30/20 помогает лучше управлять своими финансами, не тратить всё сразу и формировать запас на будущее. Если пропорции не сходятся — ничего страшного. Их можно подстроить под себя или выбрать другой подход. Главное, чтобы деньги были под контролем и работали на ваши цели, а не пропадали незаметно.

