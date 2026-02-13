От зарплаты до зарплаты: как простое правило спасает от пустого кошелька

Правило 50/30/20: простой способ навести порядок в деньгах
Многие начинают вести бюджет после неприятного сюрприза: денег вроде хватает, а к концу месяца на счёте ноль. Именно для таких ситуаций и придуманы простые правила управления финансами. Одно из самых известных — метод 50/30/20. Он помогает разобраться с расходами без сложных таблиц и экономии «через боль». СберСова разобралась, как оно работает и кому подойдёт.
Кто придумал это правило
Впервые его описала сенатор США и профессор Гарвардской школы права Элизабет Уоррен в своей книге «All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan».
Цель метода была простой — дать понятную схему, которая помогает:
- не тратить всё до копейки;
- находить баланс между жизнью сейчас и заботой о будущем;
- начать копить без жёстких ограничений.
Подход быстро стал популярным в США.
В чём идея метода 50/30/20
Суть подхода простая: после того, как получили доход и уплатили налоги, оставшиеся деньги делятся на три части. Для каждой — своя статья расходов: «обязательное», «приятное» и «на будущее».
Важно: сначала из дохода вычитаются налоги и обязательные взносы. А уже оставшуюся сумму распределяют по формуле 50/30/20.
Это траты, без которых сложно жить. Отказ от них резко снижает качество жизни.
К ним относятся:
- аренда жилья или ипотека;
- коммунальные платежи, связь, интернет;
- транспорт — проезд или содержание автомобиля;
- продукты, базовая одежда, лекарства;
- выплаты по кредитам и долгам.
Если такие расходы съедают больше половины дохода, это сигнал. Возможно, стоит:
- искать подработку;
- повышать квалификацию;
- пересмотреть крупные статьи расходов (например, жильё или транспорт).
Пример: Алексей зарабатывает 60 тысяч рублей. На жильё, еду и транспорт у него уходит 38 тысяч рублей — это больше половины дохода. Метод подсказывает, что в такой ситуации нужно либо сократить расходы (например, отказаться от такси), либо повысить доход.
Эта часть бюджета нужна, чтобы жизнь приносила радость не превращалась в режим «экономлю на всём». Это не обязательные, но приятные траты.
В эту статью обычно попадают, например:
- кафе, рестораны, кофе навынос;
- кино, концерты, подписки;
- путешествия и хобби;
- уход за собой;
- дорогая техника и одежда.
Совет: удовольствия важны, но именно эта категория чаще всего выходит из-под контроля. Ограничение в 30% помогает радоваться жизни и не тратить лишнего.
Эта часть работает на ваше спокойствие и уверенность. Чем раньше вы начнёте откладывать, тем проще будет справляться с кризисами.
К этой категории относятся:
- накопления «на чёрный день»;
- инвестиции;
- формирование будущей пенсии;
- деньги на крупные цели — жильё, образование детей.
Пример: Мария получает 80 тысяч рублей и каждый месяц откладывает 16 тысяч рублей. Через год у неё будет почти 200 тысяч рублей.
Как выглядит правило на примере
Доход после налогов — 70 тысяч рублей:
- 35 000 рублей — обязательные траты;
- 21 000 рублей — желания и развлечения;
- 14 000 рублей — накопления и инвестиции.
Такая схема помогает заранее понимать, сколько можно потратить без чувства вины.
Что ещё нужно учесть
Проценты — не догма
Если заработок пока невысокий, вполне нормально, что на базовые нужды будет уходить больше половины дохода. Правило 50/30/20 — это подсказка, а не жёсткое требование, которому нужно следовать любой ценой.
Иногда без изменений не обойтись
Когда обязательные расходы месяц за месяцем съедают 70–80% бюджета, это сигнал. Возможно, жильё слишком дорогое, транспорт обходится недёшево или зарплаты просто не хватает. В таких ситуациях имеет смысл подумать о переменах — от оптимизации трат до нового источника дохода.
Метод подходит не всем
Правило 50/30/20 — всего лишь один из способов управлять деньгами. Кому-то он отлично подходит, а кому-то лучше поискать другой. Это нормально.
Что важно помнить
Метод 50/30/20 помогает лучше управлять своими финансами, не тратить всё сразу и формировать запас на будущее. Если пропорции не сходятся — ничего страшного. Их можно подстроить под себя или выбрать другой подход. Главное, чтобы деньги были под контролем и работали на ваши цели, а не пропадали незаметно.
