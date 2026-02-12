Как получить 350 тысяч от государства и на что можно их потратить

«Государство выделило мне 350 тысяч на IPhone». Звучит как заголовок сомнительной рекламы, но для Марии Матвеевой из Нижнего Новгорода это стало реальностью. Она получила социальный контракт на запуск своего дела — субсидию без процентов и необходимости возвращать деньги. Мария рассказала «Рамблеру», как прошла квест по сбору справок, написала бизнес-план и почему отказали многим, но не ей.

© Рамблер

Что такое соцконтракт

Социальный контракт — это инструмент государственной поддержки малоимущих. Он представляет собой договор, на основании которого можно получить до 350 тысяч рублей на конкретные цели:

открытие бизнеса;

поиск работы;

обучение и переобучение;

развитие личного подсобного хозяйства;

преодоление сложной жизненной ситуации.

В отличие от обычных пособий, это двустороннее соглашение на срок от 3 до 12 месяцев. Государство выделяет деньги и оказывает консультационную помощь, а получатель обязуется выполнить заранее согласованный индивидуальный план.

Участвовать в программе могут россияне, чей среднедушевой доход за последние три месяца оказался ниже регионального прожиточного минимума. При расчёте учитываются доходы всех членов семьи, но с февраля 2025 года в общую сумму дохода больше не включается единое пособие на детей. Это расширяет круг потенциальных участников.

В отличие от обычных пособий, это двустороннее соглашение на срок от 3 до 12 месяцев. Государство выделяет деньги и оказывает консультационную помощь, а получатель обязуется выполнить заранее согласованный индивидуальный план.

Участвовать в программе могут россияне, чей среднедушевой доход за последние три месяца оказался ниже регионального прожиточного минимума. При расчёте учитываются доходы всех членов семьи, но с февраля 2025 года в общую сумму дохода больше не включается единое пособие на детей. Это расширяет круг потенциальных участников.

Как получить до 350 тысяч рублей от государства

Этапы заключения соцконтракта

Оформить социальный контракт можно в несколько шагов:

Собрать документы, подтверждающие доход ниже прожиточного минимума, состав семьи и другие важные для одобрения факторы. Конкретный перечень бумаг зависит от региона и может оказаться внушительным. Подать заявление в отделение соцзащиты: через многофункциональный центр (МФЦ) или портал «Госуслуги», если регион принимает онлайн-заявки. Пройти собеседование с комиссией и тест на предпринимательские навыки. Согласовать бизнес-план совместно с соцзащитой. Заключить контракт. Предоставить отчётность — сначала по трате средств, а затем по проделанной работе и доходам.

От подготовки до отчёта: личный опыт Марии

Подготовка

Свою идею Мария вынашивала давно, но действовать решилась не сразу. По её словам, в интернете встречалось много связанных с соцконтрактом мифов. В частности, сомнения вызывала сфера её деятельности: девушка — маркетолог и деньги собиралась потратить на технику для работы: iPhone, MacBook, профессиональный свет и дополнительное оборудование, которое помогло бы ей оказывать более качественные услуги.

Мария изучала материалы в интернете и опыт других предпринимателей, но последним толчком стало видео, которое попалось ей в соцсетях. В ролике её коллега-маркетолог рассказывала, что купила себе MacBook на деньги государства. После этого девушка поняла: откладывать больше нельзя — пора действовать.

Что она узнала, изучая успешные и неудачные кейсы других людей:

Стиль работы комиссии, которая распределяет деньги, зависит от региона. Где-то задают много вопросов и всё похоже на защиту диплома в вузе, а где-то претендентам, напротив, дают советы и помогают довести план до совершенства.

Требования в регионах тоже разные. Например, в одном субъекте для отчётности придётся лично посещать соцзащиту, а в другом будет достаточно документов на электронную почту.

В одобрении контрактов наблюдается сезонность. В начале года комиссии охотнее выделяют субсидии, поскольку недавно регион получил бюджет на это. В конце года, наоборот, одобрения становятся реже, а требования ужесточаются.

Важно! Подавать документы нужно в том регионе, где вы прописаны. Сама деятельность тоже должна осуществляться там — в любой момент сотрудники соцзащиты могут организовать проверку.

Бизнес-план

По мере изучения темы Мария узнала, что есть специалисты, которые предлагают претендентам на контракт полное сопровождение за 50–70 тысяч рублей. Они составляют бизнес-планы, дают советы и помогают работать с возражениями комиссии. Но обращаться к ним необязательно — можно справиться самостоятельно или купить готовый бизнес-план и адаптировать его под себя, как сделала Мария.

Именно качественный бизнес-план — ключевой фактор успеха, подчёркивает девушка. Он является главным фильтром на первом этапе. В плане должно быть чётко объяснено, какой бизнес запускается, почему именно вы способны его вести, где вы будете искать клиентов и какую пользу это принесёт региону.

Мария отдельно отмечает, что в её регионе были случаи одобрения проектов по коротким планам на 6–10 страниц. Но она считает, что более подробный план снижает риски: меньше шансов, что идею раскритикуют на комиссии или заставят вас несколько раз переделывать проект.

Что, по мнению Марии, обязательно должно быть в сильном бизнес-плане:

чёткое описание деятельности — не общие слова, а конкретика;

объяснение, почему именно вы — подходящий исполнитель (опыт, курсы, навыки);

логика поиска клиентов: как и через какие каналы вы будете их привлекать;

обоснование сметы: почему нужны именно эти позиции и почему по такой цене;

конкретная польза региону — налоги, услуги людям, вклад в экономику.

Все расходы необходимо обосновывать: почему нужен именно этот ноутбук, почему без смартфона определённого уровня невозможно работать и так далее.

© смета из бизнес-плана Марии

Отдельное внимание маркетолог рекомендует уделять описанию своего опыта. Важно собрать всё, что подтверждает компетентность: пройденные курсы, смежные навыки, прошлые проекты — любой релевантный бэкграунд, даже если у вас нет профильного образования. Комиссия должна видеть в вас не «человека с улицы», а адекватного, мотивированного специалиста.

Прокрастинация в финансах: что это такое и как с ней бороться

Тестирование

После того как вашу заявку приняли, в некоторых регионах нужно пройти тест. Как правило, в нём 45 вопросов на базовые темы: налоги, предпринимательство, разные управленческие ситуации. Для успеха нужно верно ответить примерно на 50% из них.

Очное тестирование проводится в органах соцзащиты, куда нужно явиться лично с паспортом в назначенный день. Потребуются подтверждённая учётная запись на Госуслугах и авторизация на платформе МСП.РФ. На выполнение заданий отводится 60 минут.

Подтянуть знания по основам бизнеса и подготовиться к тесту можно онлайн. В этом помогут курсы на МСП.РФ или информация на сайте центра поддержки предпринимательства в вашем регионе.

Комиссия

Защита проекта на заседании комиссии — второй ключевой этап после написания бизнес-плана. Мария описывает это как нечто похожее на защиту диплома: несколько человек задают вопросы строго по плану и смотрят не только на ответы, но и на поведение.

Она предупреждает: комиссия может специально давить на вас — демонстрировать скепсис, обесценивать ваши формулировки, цепляться к словам. Это способ проверить устойчивость и целеустремлённость претендента.

Сама Мария после такого разговора была уверена, что деньги ей не дадут: члены комиссии не продемонстрировали ей ни малейшего признака одобрения. Но через 20 минут ей позвонили и сообщили, что выдача одобрена и можно подписывать документы.

Отдельная часть разговора — описание вашей жизненной ситуации, дающее ответ на вопрос, почему вам нужна помощь государства. В связи с этим девушка отмечает, что лучше не приходить в соцзащиту дорого одетым и с атрибутами роскоши. От демонстрации дорогой техники, к примеру смартфона, тоже разумнее отказаться.

Её рекомендации по общению с комиссией:

готовиться заранее, как к защите проекта;

иметь чёткие ответы на вопросы «почему так», «почему эта техника», «почему этот канал привлечения клиентов»;

держаться спокойно, не спорить, не обижаться, не оправдываться;

помнить, что психологическое давление не равно отказу.

По словам Марии, одновременно с ней соцконтракт пытались получить несколько десятков претендентов, но многие из них не были уверены в себе и пришли без должной подготовки.

Получение денег и осуществление бизнес-плана

Сроки поступления средств в разных регионах могут отличаться, но обычно всё укладывается в несколько недель. Деньги зачисляют только на карты платёжной системы «Мир».

Дальше начинается самый важный и ответственный этап: тратить средства можно только на то, что указано в плане. Нельзя направить весь бюджет на что-то одно, например аренду, рекламу или расходники. По некоторым позициям есть лимиты. Подробнее о правилах расходования субсидии лучше расспросить сотрудников соцзащиты вашего региона.

© Райффайзенбанк

Отчётность

Важно не только покупать то, что указано в бизнес-плане, но и быть способным отчитаться перед соцзащитой за свои расходы. Для этого нужно сохранять чеки и ежемесячно подтверждать доход. Государство не требует, чтобы его вложения быстро окупились. Достаточно показать, что после запуска бизнеса ваш доход стал выше прожиточного минимума и вы вышли из статуса малоимущего.

© справка о доходах Марии за январь 2026 года

Если бизнес развивается медленно, это не повод для паники. По словам Марии, главное — чтобы деятельность велась, доход был зафиксирован и с него уплачивался налог. А вот полное закрытие бизнеса в период действия контракта может привести к необходимости вернуть средства.

Какую отчётность нужно предоставлять:

Чеки и подтверждения покупок. Как доказательство целевого расходования денег можно приложить фото купленного оборудования и оригиналы чеков. Ежемесячный отчёт о доходах. Его формат зависит от региона: где-то всё принимают по электронной почте, где-то требуют приходить лично. «Выход из бедности» по документам — в отчётах должно быть видно, что ваши доходы теперь выше прожиточного минимума. Налоговая отчётность. Налоги обязательно уплачивать в том же регионе, где вы работаете.

Можно ли прожить на прожиточный минимум, не питаясь только макарошками

Что делать, если вам отказали

Подавать документы на соцконтракт каждый претендент может неограниченное количество раз. Поэтому, даже если комиссия не одобрила ваш план или оставила замечания, не стоит останавливаться на этом. Можно внести в документы правки и прийти снова.

Что Мария вынесла из своего опыта

Для девушки-маркетолога соцконтракт оказался реальным подспорьем: её доход увеличился и она больше не является малоимущей. Мария успешно помогает предприятиям региона выстраивать маркетинговые стратегии и развивает своё дело.

Вот какие советы она даёт тем, кто только собирается попробовать:

1. Начать с соцзащиты своего района

Базовый совет — позвонить в свою соцзащиту и уточнить все нюансы. В разных регионах требуют разный объём документов, неодинаково относятся к формальностям, по-разному принимают и проверяют отчёты.

2. Составить детальный бизнес-план

Девушка считает это залогом успеха и главным способом снизить стресс. Если план даёт ответы на все возможные вопросы, комиссии проще сказать «да», и у заявителя меньше поводов нервничать.

3. Не драматизировать ситуацию

Пробовать можно много раз. Отказ не приговор, а обратная связь. Можно дорабатывать и снова отправлять заявку.

4. Понимать мотивацию государства и говорить на его языке

Государству нужно, чтобы экономика региона развивалась, налоги исправно платились, а статистика показывала рост доходов населения. Поэтому важно сделать акцент на будущем успехе дела.

Именно эти пункты, по мнению нашей героини, отделяют тех, кто «хотел, но не смог», от тех, кто успешно защитил свой план и получил деньги.

Какие финансовые цели россияне ставят в 2026 году