Россиянам рассказали, как значительно увеличить свою пенсию

Пенсионная система России предусматривает возможность получать разные виды пенсий в зависимости от обстоятельств — по инвалидности, потере кормильца, по старости. Одновременно получать два вида пенсии в большинстве случаев нельзя. Но бывают ситуации, когда смена одной выплаты на другую оказывается выгоднее для человека. Разбираемся, как и в каких случаях можно осуществить переход с одной пенсии на другую.

Кто может перейти с одной пенсии на другую

В российской пенсионной системе выделяют три основных вида пенсионных выплат: страховую, социальную и государственную. Каждая из них имеет свой круг получателей и условия назначения.

Страховое пособие — это основной вид пенсионного обеспечения. Выплаты осуществляются по достижении пенсионного возраста (в 2026 году это 59 лет для женщин, 64 года — для мужчин), при наличии трудового стажа не менее 15 лет и накопления минимального количества пенсионных баллов — 30. Существует также страховая пенсия по инвалидности, предназначенная для инвалидов любой группы. Третий вид пособия — по случаю потери кормильца, предназначен для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца.

Когда можно перейти с одного на другое:

С пособия по инвалидности на пособие по старости . При наступлении возраста пенсионера, если у вас есть нужное количество стажа и пенсионных баллов.

. При наступлении возраста пенсионера, если у вас есть нужное количество стажа и пенсионных баллов. С пособия по потере кормильца на пособие по старости. Переход возможен при наступлении пенсионного возраста и достаточного количества стажа и баллов.

Те, кому не удалось заработать необходимое количество страхового стажа или пенсионных баллов для оформления страховой пенсии, могут рассчитывать на социальную пенсию. Она назначается спустя пять лет после достижения пенсионного возраста — соответственно, женщины начинают получать её с 64 лет, мужчины — с 69 лет. Эта поддержка предусмотрена также для инвалидов с детства и лиц, признанных официально нетрудоспособными.

Получатели социальной пенсии могут перейти на страховую, если выполнят требования по стажу — не менее 15 лет и пенсионным баллам — не менее 30.

Ещё один вид пенсии — государственная. Её получает ограниченное число граждан — те, чья деятельность имела особую социальную или государственную значимость. Например, такое пособие платят военнослужащим и космонавтам. Список тех, кто имеет на нее право, указан в ст. 4 закона № 166-ФЗ.

Как правило, вы можете получать только один вид пенсии. Однако есть исключительные категории получателей, которым разрешено одновременное получение двух пенсий: государственной и страховой. Такие привилегии предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий, получившим инвалидность вследствие военных травм. Полный перечень получателей двух разновидностей пенсионных выплат обозначен в ст. 3 закона № 166-ФЗ.

С выплаты по инвалидности на пособие по старости

Переход инвалида на страховую пенсию по достижении пенсионного возраста происходит автоматически, если выполнены условия по стажу и количеству пенсионных баллов. В противном случае взамен страхового пособия будет назначена социальная пенсия по старости.

Размер пенсии по старости не может быть меньше пенсии по инвалидности. В случае перехода перерыва в выплатах нет. Уведомление о том, что пенсионеру назначен новый вид выплаты, поступает в течение трёх рабочих дней после этого, — рассказали «Рамблеру» в пресс-службе Социального фонда России.

Уведомление поступит через портал «Госуслуги», а при наличии согласия получать сообщения по электронной почте — на e-mail. В отсутствие регистрации на портале и разрешения на электронные уведомления сообщение направляется традиционным способом — письмом по почте.

С пособия по потере кормильца на выплаты по старости

Если вы получаете пособие по потере кормильца и приближаетесь к пенсионному возрасту, стоит задуматься о возможном переходе на обеспечение по старости. Для этого необходимо соблюдать стандартные условия:

выработать стаж;

накопить пенсионные баллы.

Если все требования выполнены, перед переходом рекомендуется сравнить размер пенсионных пособий. Для этого обратитесь в Социальный фонд России (СФР), многофункциональный центр (МФЦ) либо воспользуйтесь пенсионным калькулятором на сайте ведомства. Иногда переход может быть невыгодным, если страховая пенсия окажется меньше.

Для смены вида пенсии подайте заявление в отделение Социального фонда лично, через МФЦ, портал «Госуслуги» или почтой. Помимо паспорта, вам могут понадобиться дополнительные документы, если Соцфонд не учёл отдельные периоды вашей трудовой деятельности.

По достижении 80-летия переход на пенсию по старости осуществляется автоматически, если она выгоднее прежней выплаты. Чаще всего это действительно так, ведь с наступлением 80 лет фиксированная часть пенсии по старости удваивается.

С социального обеспечения на страховое

Не всем удаётся оформить страховую пенсию — иногда человек не соответствует обязательным требованиям. В таких случаях государство выплачивает социальную, имеющую особенности:

Более поздний возраст назначения. Социальная пенсия по старости выплачивается на 5 лет позже.

Социальная пенсия по старости выплачивается на 5 лет позже. Меньший размер. Социальная выплата устанавливается в фиксированном размере — с апреля 2026 года это 9424 рубля. В случае, если общий доход пенсионера ниже установленного прожиточного минимума, пособие увеличивается до указанной величины.

Если вы уже получаете социальную пенсию, но хотите перейти на страховую, нужно добрать недостающие параметры:

Продолжить работать . Каждый год официальной занятости добавляет 1 год стажа и до 10 пенсионных баллов.

. Каждый год официальной занятости добавляет 1 год стажа и до 10 пенсионных баллов. Докупить пенсионные баллы . Через добровольные взносы в СФР можно приобрести недостающий стаж и баллы.

. Через добровольные взносы в СФР можно приобрести недостающий стаж и баллы. Учесть нестраховые периоды. Некоторые жизненные этапы, например воспитание детей, тоже дают пенсионные коэффициенты — проверьте, все ли они учтены в вашем деле.

Чтобы осуществить переход, нужно подать заявление: в офисе СФР, через МФЦ, через Госуслуги или по почте. СФР рассмотрит обращение в течение 10 суток.

Что важно запомнить

Замена пенсии по инвалидности. Если соблюдены возрастные нормы, требуемый стаж и достаточное число пенсионных баллов, замена пособия по инвалидности на страховую пенсию по старости производится автоматически, без подачи заявления. Новый размер пенсии не может оказаться ниже предыдущего.

Переход с выплат по потере кормильца. Для перехода на страховую пенсию (при наличии права) вам нужно подать заявление в СФР. Только в особых случаях, таких как достижение 80 лет, процедура проходит автоматически, если новое пособие оказывается выгодным для пенсионера.

Переход с социальной выплаты на страховую. Для этого нужно «добрать» недостающие параметры: продолжать работать, докупить пенсионные баллы, учесть нестраховые периоды. После выполнения условий подайте заявление о назначении страховой пенсии. СФР рассмотрит его в течение 10 рабочих дней.

