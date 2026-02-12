Эксперты объяснили причину роста цен на продукты в феврале

За неделю с 3 по 9 февраля 2026 года динамика потребительских цен продемонстрировала замедление. Согласно оперативной оценке Росстата, недельная инфляция снизилась с 0,2 до 0,13%. С начала года цены выросли на 2,24 процентных пункта. Больше всего подорожали огурцы и морковь. Эксперты объясняют это сезонным фактором и высоким спросом.

© Александр Кряжев/РИА Новости

По группе овощей и фруктов цены выросли на 1,7%. В частности, повышение коснулось:

огурцов — на 5,2%;

моркови — на 1,7%;

картофеля — на 1,4%;

помидоров — на 1,3%.

На 1,5% подорожали куриные яйца, на 0,6% — говядина.

Особого внимания заслуживает ситуация с ценами на огурцы: по данным Росстата с декабря 2025 года по февраль 2026 года, их розничная цена выросла на 43%. В Руспродсоюзе фиксируют ещё более резкий скачок — на 111%. При этом оптовая стоимость за тот же период снизилась на 3%.

Такая диспропорция между оптовыми и розничными ценами стала поводом для вмешательства ФАС: ведомство уже проводит проверку, чтобы выяснить причины беспрецедентного роста цен на овощи.

Такая динамика по плодоовощной продукции происходит каждый год, и связана она с высокой себестоимостью выращивания овощей в зимний период. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то те же самые огурцы выросли в цене не так существенно. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

По данным Росстата на 10 февраля 2025 года, стоимость огурцов составляла 308,81 рубля за килограмм, на 9 февраля 2026 года она оценивается в 333,18 рубля. Рост — на 7,9%.

В зимний период традиционно дорожают огурцы и помидоры. Но у населения сформирована привычка есть эти овощи круглогодично, поэтому спрос сохраняется даже при высоких ценах, пояснила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселёва. На цены также продолжают оказывать влияние повышение налога на добавленную стоимость (НДС), увеличение акцизов и тарифов с начала года, добавила эксперт.

Овощи и фрукты — самые динамичные компоненты в потребительской корзине, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. По его словам, таких существенных колебаний цен на другие компоненты потребительской корзины нет в связи с их низкой долей импорта, особенно в зимний период.

В связи с текущим ростом цен эксперты делают выводы, какой будет инфляция к концу года:

В целом динамика цен складывается выше ожиданий, поэтому удержать по итогам года инфляцию в диапазоне 4–5% будет трудно, если вообще возможно. В частности, на осень намечено основное повышение тарифов ЖКХ, которое традиционно переносится на цены потребительских товаров и услуг наряду с другими факторами ценообразования. Елена Киселёва аналитик Института комплексных стратегических исследований

При этом за неделю с 3 по 9 февраля на 0,5% подешевели свинина и пшеничная мука, а сметана — на 0,4%. Ещё больше за неделю упали в цене туристические услуги. Стоимость поездок на черноморское побережье России снизилась на 5,5%, что внесло ощутимый вклад в общую динамику.

Снижение цен на туристические услуги в конце января — начале февраля — традиционная история. Обычно туры бронируются до Нового года. Поэтому в начале года спрос падает, что выражается в снижении цены. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Рост цен в 2026 году аналитики Центробанка объясняют не только увеличением ставки НДС, подчёркивая, что динамика прироста схожа с показателями начала 2019 года, когда повышение налога привело к инфляции всего на 1%. Причинами подорожания продуктов в январе они называли: изменение утилизационного сбора, рост акцизов, удорожание алкоголя и табачных изделий, а также повышение цен на туристические услуги.

На рост цен повлияло не только повышение НДС: названы причины инфляции