Эксперты спрогнозировали резкое подорожание квартир в Москве

В 2026 году стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Москве может вырасти примерно на 25% по сравнению с 2025 годом. Такой прогноз в рамках конференции «Сила четырёх» озвучил президент ГК «Основа», председатель совета директоров «Физтехпарка» Александр Ручьев. Его слова передаёт корреспондент «Рамблера».

© user6702303/Freepik

В стоимостном выражении прирост цены квадратного метра жилья в московском регионе составит около 125 тысяч рублей, считает эксперт. По его словам, такой прогноз реализуется, если Банк России выберет более консервативный сценарий снижения ключевой ставки. При более активном снижении «ключа» рост цен на жильё в Москве, вероятно, превысит 25%, сказал Ручьев.

Драйверами роста станут увеличение себестоимости из-за налоговой нагрузки на фоне увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, недостаточное снижение ставки ЦБ и нехватка трудовых ресурсов, — отметил Александр Ручьев.

Сокращения объёма продаж жилья в Москве в 2026 году не будет, считает эксперт. По его оценке, этот показатель может вырасти на 5–10% относительно 2025 года.

Стоимость квадратного метра в московских новостройках в 2025 году составила в среднем 356,6 тысячи рублей, следует из данных СберИндекса. Средняя цена «квадрата» на вторичном рынке — 317,3 тысячи рублей.

