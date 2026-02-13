Женщины назвали минимальный заработок мужчины для отношений

Мужчины реже, чем женщины, готовы разговаривать о финансовых вопросах до начала отношений, зумеры не готовы платить за девушку на первом свидании, а женщин раздражают жалобы на нехватку денег. В преддверии Дня святого Валентина платформа «Финуслуги» выяснила, какие финансовые привычки могут поставить крест на отношениях. В опросе приняли участие более тысячи россиян от 18 лет. Результаты исследования есть в распоряжении «Рамблера».

© Freepik

Кто должен платить

52% мужчин считают, что именно они должны закрывать счёт на свидании. Причём чем старше респонденты, тем твёрже их позиция: среди опрошенных в возрасте 18–24 лет такого мнения придерживаются лишь 32%, а после 35 лет — уже больше половины.

52% мужчин не нравится вариант раздельной оплаты, а 10% заявили о том, что, если женщина предложит такой вариант, свидание может не состояться. 26% респондентов сообщили, что на первом свидании каждый должен платить за себя. Однако большинство из них отметили, что это должно быть оговорено заранее.

Интересно, что оплата ужина повышает вероятность повторного свидания. 40% опрошенных сообщили, что, скорее всего, готовы на новую встречу, если спутник настоял на оплате.

Когда говорить о деньгах

Финансы — частый «красный флаг» для начала отношений:

40% откладывают разговоры о доходах и карьере;

55% мужчин считают, что раскрывать карты стоит только после начала романа или даже свадьбы;

30% полагают, что вопросы о работе и зарплате неуместны раньше третьего свидания;

лишь 20% готовы обсудить доходы сразу.

Среди финансовых тем, которые россияне хотели бы обсудить с потенциальным партнёром, лидируют:

готовность разделять материальную ответственность за семью;

наличие и уровень долгов;

уровень дохода (этот пункт чаще волнует молодёжь 18–24 лет).

Менее значимы наличие автомобиля, готовность оформлять совместное имущество. При этом мужчин отталкивает, если их спутница демонстрирует дорогие вещи. А женщинам не нравятся жалобы мужчин на нехватку денег.

Доходы и ожидания

Респонденты с зарплатой от 300 тысяч рублей чаще других не хотят строить отношения с партнёрами, чьи доходы ниже. Кроме того, эта группа опрошенных обычно выступает за обсуждение финансовых вопросов на первом свидании.

Ожидания по зарплате спутников разнятся в зависимости от пола. 37% женщин желают, чтобы мужчина зарабатывал от 150 тысяч рублей в месяц. 27% мужчин считают достаточным доход женщины от 50 тысяч рублей, а ещё 27% заявили, что уровень зарплаты партнёрши для них неважен.

