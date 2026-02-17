7 способов вычислить контрафакт на маркетплейсе до оплаты

Каждая вторая пара продающихся на маркетплейсах кроссовок и кед иностранных брендов — контрафакт. Такие данные в январе опубликовал Национальный центр противодействия незаконному обороту промышленной продукции. По оценкам опрошенных «Рамблером» юристов, похожая ситуация наблюдается и в других популярных категориях. Рассказываем, чем опасны контрафактные товары, как отличить оригинал от подделки и вернуть деньги, если вас всё же обманули.

Что считается контрафактом на маркетплейсах

Контрафакт — это не только товар плохого качества, произведённый на кустарной фабрике. Таковой в некоторых случаях признают даже оригинальную брендовую продукцию.

Юридически товар считается контрафактным, если:

При производстве товара на его этикетке или упаковке использована охраняемая интеллектуальная собственность — чужой товарный знак, авторское изображение, патентное решение. Иными словами, это подделка под другой бренд.

Продавец использует оригинальный товар без разрешения правообладателя, например, если он ввезён в страну в обход официального дилера.

Важно отличать контрафакт от фальсификата. Контрафакт — всегда нарушение чужих интеллектуальных прав, даже если сама вещь качественная и безопасная. Фальсификат — это товар, который умышленно обманывает ожидания покупателя относительно состава, свойств или технологии производства.

Контрафакт чаще всего можно встретить в нишах с наиболее высоким спросом. Это, например, одежда, обувь, аксессуары, косметика и электроника. Больше всего рискуют покупатели кроссовок, футболок, сумок, пуховиков и наручных часов. Массовая популярность и относительно высокий средний чек в этих категориях привлекают особое внимание недобросовестных продавцов. Екатерина Мельникова юрист

Один из реальных примеров сомнительной продукции «с громким именем» автор статьи нашёл на Wildberries. Некий продавец предлагает купить наушники Marshall Monitor III A.N.C. за 1120 рублей.

В то же время на официальном сайте популярного бренда эта модель стоит 349 евро, то есть почти 32 тысячи в пересчёте на рубли. Сомнительно, что после оплаты всех расходов на импорт оригинальный товар мог подешеветь в 26 раз. Кроме того, Marshall ушли из России в 2022 году, так что найти наушники этой фирмы сейчас сложно даже за реальную цену.

Типичные формы контрафакта на маркетплейсах:

Копирование чужого бренда, логотипа, шрифтов, упаковки.

Применение запатентованных технологий или конструктивных решений без лицензии.

Оригинальные товары, попавшие на российский рынок незаконно (серый импорт).

Сколько на маркетплейсах подделок

Официальной статистики по общей доле контрафакта нет, но косвенные данные говорят сами за себя. Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), с 2023 по 2025 год AliExpress, Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет заблокировали по жалобам правообладателей 13,3 миллиона товарных карточек. И это лишь часть общей картины, так как ведомство не привело статистику по небольшим интернет-магазинам.

Благодаря борьбе с подделками со стороны государства, маркетплейсов и правообладателей доля таких товаров постепенно снижается, но всё ещё высока в популярных категориях. По оценкам юриста компании Semenov&Pevzner Юлии Лазаревой, в сегменте одежды и обуви доля контрафакта достигает 50%, а среди детских товаров — 30–40%.

Причина этого не только в сложностях контроля. Многие покупатели сознательно выбирают подделки, ориентируясь исключительно на ценовую доступность товаров. Продавцы отвечают на этот запрос, нарушая закон. Другая часть потребителей при заказе не понимает, что перед ними контрафактный товар. Это люди, которые не знают, как выявить фейки, или считают маркетплейсы гарантами безопасности.

Чем контрафакт опасен для потребителя

Риск № 1. Деньги на ветер. Гарантия от производителя не распространяется на поддельные смартфоны, ноутбуки, бытовую технику и любые другие контрафактные товары. Срок службы такой покупки — загадка, особенно если речь идёт об электронике. Внутри могут оказаться как нормальные детали, так и самые дешёвые комплектующие.

Риск № 2. Угроза жизни и здоровью. Несертифицированная техника может загореться, взорваться или ударить током. Контрафактная косметика, бытовая химия и парфюмерия могут содержать запрещённые компоненты — от аллергенов до токсичных веществ.

Риск № 3. Прямой обман. Даже если товар оказался качественной репликой, сам факт продажи подделки — нарушение ваших прав как потребителя. Особенно если вы не подозреваете, что покупаете фейк, и платите за бренд. Вас ввели в заблуждение, а это основание для возврата денег.

Кто отвечает за контрафакт: продавец или маркетплейс

По закону ответственность за реализацию контрафактной продукции несёт именно продавец. С его стороны это прямое нарушение интеллектуальных прав производителя и недобросовестная конкуренция (ст. 14.33 КоАП РФ). Возможно и уголовное преследование по ст. 146 УК РФ за нарушение авторских прав — незаконное использование патентов, товарных знаков и так далее. По отношению к потребителям продажа контрафакта трактуется как осознанное введение их в заблуждение (ст. 14.7 КоАП РФ).

Маркетплейс с точки зрения закона — это информационный посредник между продавцом и покупателем и не несёт прямой ответственности за продажу контрафакта.

Площадка может избежать какой-либо ответственности, если докажет, что:

приняла все необходимые меры для борьбы с контрафактом;

оперативно заблокировала продавца после жалобы;

помогла покупателю вернуть деньги.

Но если маркетплейс игнорирует обращения и системно не борется с подделками, взыскать ущерб можно и с него — такая практика уже есть. А с 1 октября 2026 года площадки будут обязаны проверять продавцов через государственные реестры, а товары — через систему «Честный знак».

Как вычислить контрафакт до покупки: 7 рабочих способов

1. Проверяйте статус продавца

Если маркетплейс присвоил продавцу статус «официальный представитель» или пометил товар как оригинал, риск ниже, но всё равно не нулевой. Статус не гарантирует, что в одной из партий товара не окажется подделки. Помимо отметок в карточке, проверьте у продавца наличие ИНН, юридического адреса и собственного сайта.

2. Смотрите на цену

Цена существенно ниже рыночной — красный флаг. Когда Nike или Adidas стоит две тысячи рублей вместо пятнадцати тысяч, это не распродажа, а маскировка контрафакта за выгодной акцией.

3. Оценивайте карточку товара

Типичными признаками поддельных товаров являются нечёткие фотографии, скопированные из чужих объявлений описания и отсутствие фирменной упаковки на изображениях. Чтобы избежать покупки подделки, обратите внимание на отзывы и оценки других покупателей. Это поможет вам сделать осознанный выбор и приобрести качественный товар.

Как правило, низкий рейтинг и плохие отзывы быстро вытесняют контрафактные товары из топа выдачи на площадках. При покупке электроники стоит также проверить, что модель, которую вы выбрали, действительно существует, на сайте производителя. Екатерина Мельникова юрист

4. Запросите документы

Продавец обязан предоставить сертификат на товар или декларацию соответствия. Если он отказывается или игнорирует просьбу, это повод насторожиться. Получить документы можно и через службу поддержки маркетплейса, попросив помощи у специалиста в чате. Если у вас есть сомнения, запросите также договор с поставщиком или дистрибьютором.

5. Используйте «Честный знак»

Товары из групп риска (обувь, одежда, парфюмерия, фототехника, шины, постельное белье и прочее) подлежат обязательной маркировке в этой системе. Скачайте приложение «Честный знак» и отсканируйте QR-код на упаковке при получении товара. Система покажет, кто, где и когда его произвёл.

6. Проверяйте серийный номер

Многие производители дают инструкции по проверке подлинности на своих официальных сайтах. Чаще всего для этого предлагается использовать серийный номер или артикул товара. Введите данные в форму на сайте — оригинал «пробьётся» по базе, подделка — нет.

7. Оценивайте товар при получении

Не забирайте заказы без примерки или осмотра. Низкое качество швов, расплывчатая печать, кривые шрифты, отсутствие защитных голограмм и вкладышей — всё это признаки контрафакта. В таком случае от выкупа товара лучше отказаться.

Что делать, если вы купили подделку: пошаговая инструкция

Вы принесли товар домой, распаковали и поняли: это контрафакт. Или сначала всё было хорошо, а потом покупка стала барахлить, но сдать её по гарантии не получилось. Вот что можно сделать для защиты своих прав.

Шаг 1. Обращение к продавцу

В первые 7–15 дней оформить возврат можно прямо в приложении маркетплейса. Например, на Ozon для этого нужно зайти в раздел «Мои заказы», выбрать товар и нажать на кнопку «Вернуть». Продавец должен будет принять решение по вашей заявке в течение трёх дней. Отказ можно оспорить с привлечением сотрудников маркетплейса.

Если это не помогло, направьте продавцу сообщение через личный кабинет или карточку товара. Требуйте возврата уплаченной суммы. Основание: статья 18 закона «О защите прав потребителей» — товар не соответствует заявленным характеристикам.

Важно. При дистанционной покупке вы вправе отказаться от качественного товара в течение 7 дней после получения вообще без объяснения причин. Если товар некачественный, срок увеличивается до 15 дней. Но если прошло больше времени, ссылайтесь именно на то, что это контрафакт, — вернуть такую покупку можно в любое время.

Контрафактность в этом контексте однозначно свидетельствует о наличии существенного недостатка: товар не соответствует заявленным характеристикам, так как не имеет легального происхождения. Юлия Лазарева юрист юридической компании Semenov & Pevzner

Шаг 2. Официальная досудебная претензия

Если продавец отказал или не ответил, составляйте письменную претензию. Отправляйте её заказным письмом с описью вложения, на официальный адрес электронной почты или через сервис электронных заказных писем. Ответить на неё компания должна в течение 10 дней.

В претензии укажите:

что именно и когда купили;

в чём заключаются ваши претензии (несоответствие упаковки, качество, отсутствие сертификатов);

требование: вернуть деньги, компенсировать убытки, моральный вред.

Правовыми основаниями для ваших требований будут выступать статьи 18 и 26.1 закона о защите прав потребителей.

Шаг 3. Обращение на маркетплейс

Если воздействовать на продавца вам не удалось, идите в службу поддержки площадки. У Wildberries для этого есть система «Цифровой арбитраж», у Ozon и Яндекс Маркета — службы поддержки покупателей.

Важно. Маркетплейсы охотнее идут навстречу, если вы предоставите доказательства. Подойдут скриншоты карточки товара, переписки, фото упаковки и самой вещи, результаты проверки серийного номера на сайте производителя и так далее.

Шаг 4. Обращение к правообладателю

Обращение к правообладателю — дополнительный вариант действий, который в определённых ситуациях может оказаться эффективным. Для этого найдите контакты официального представителя бренда в России и направьте ему жалобу. Правообладатель может направить претензию маркетплейсу и потребовать блокировки продавца. В некоторых случаях это ускоряет возврат ваших денег.

Шаг 5. Роспотребнадзор и суд

Если все предыдущие шаги не дали результата, подавайте жалобу в Роспотребнадзор и иск в суд о защите прав потребителей.

Требовать можно:

возврат стоимости товара;

неустойку за просрочку удовлетворения требований;

компенсацию морального вреда;

штраф 50% от присуждённой суммы за отказ добровольно исполнить требования;

расходы на экспертизу и юриста.

Важно. Судебная экспертиза — единственный способ стопроцентно доказать контрафакт. Если экспертиза подтвердит подделку, все расходы лягут на продавца.

При рассмотрении ситуации продавцу может грозить штраф до 500 тысяч рублей (для юридических лиц) за обман потребителей. Но дело может не ограничиться только этим. Нечестному предпринимателю также могут вменить недобросовестную конкуренцию и нарушение авторских прав. Екатерина Мельникова юрист

Главное о контрафакте на маркетплейсах

Контрафакт — это не просто нелегальная копия брендовой вещи, а юридически значимое нарушение чужих интеллектуальных прав. Он опасен не только потерей денег, но и потенциальным вредом для здоровья. Риск столкнуться с подделкой особенно высок при покупке одежды, обуви, детских товаров, косметики и электроники.

Вычислить подделку можно по цене, внешнему виду карточки, непонятному статусу продавца и его готовности предоставить сертификаты. Самый надёжный бесплатный инструмент — приложение «Честный знак» для проверки маркированных товаров. Также можно проверить серийный номер товара на сайте производителя.

Если контрафакт уже куплен, попробуйте направить продавцу претензию: сначала через маркетплейс, а если это не помогло — на официальный электронный или почтовый адрес. Если продавец отказывает, обращайтесь в поддержку маркетплейса, а далее — в Роспотребнадзор и суд. Эффективной также может оказаться жалоба правообладателю.

