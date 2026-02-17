О назначении соцдоплаты к пенсии сообщат быстрее

Федеральную соцдоплату к пенсии будут назначать по новым правилам. Такой приказ Минтруда от 11.11.2025 № 641н вступает в силу 17 февраля.

По действующему законодательству, ни один неработающий пенсионер в России не может получать доход ниже прожиточного минимума в том субъекте Федерации, где он живет. Если же собственная пенсия и другие причитающиеся ему выплаты оказываются меньше этого показателя, пожилому человеку положена соцдоплата.

Теперь такие выплаты будут начислять по новым правилам. Прежде принять решение о назначении доплаты нужно было не позднее трех рабочих дней со дня получения Соцфондом необходимых сведений. Приказ Минтруда сократил этот срок до двух рабочих дней. В аналогичный срок предписано вынести распоряжение о пересмотре размера доплаты. Сокращен и срок уведомления получателя о назначении выплаты. Раньше это нужно было сделать в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения, теперь уведомление необходимо направить «день в день».