Эксперты рассказали о рисках изменений условий ПДС

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — инструмент для формирования финансовых накоплений, сочетающий личные деньги вкладчика и государственную поддержку. Программа рассчитана на длительный срок. Однако некоторые участники выводят средства сразу после получения господдержки. Поэтому Минфин предложил увеличить срок снятия денег, полученных в результате софинансирования до 5 лет. Рассказываем, какие изменения готовятся и как они повлияют на финансовые планы россиян.

© Vladimir Vladimirov/iStock.com

Как работает программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный механизм накопления средств с государственной поддержкой. Её принцип заключается в следующем: вы периодически делаете добровольные отчисления, а государство увеличивает их размер с помощью софинансирования. Таким образом, ваши сбережения растут быстрее, а вы получаете дополнительный стимул формировать финансовую подушку на долгосрочную перспективу.

Главная цель ПДС — помочь гражданам накопить средства на значимые жизненные цели: образование детей, покупку жилья, пенсию или непредвиденные расходы.

Преимущества для участников:

Софинансирование . Государство добавляет к вашим взносам дополнительные средства — до 36 тысяч рублей в год.

. Государство добавляет к вашим взносам дополнительные средства — до 36 тысяч рублей в год. Налоговые вычеты . Вы можете вернуть уплаченный подоходный налог за взносы до 400 тысяч рублей в год.

. Вы можете вернуть уплаченный подоходный налог за взносы до 400 тысяч рублей в год. Гарантия сохранности. Средства участников защищены: они не могут быть арестованы или взысканы по обязательствам, а в случае проблем у негосударственного пенсионного фонда (НПФ) — возвращаются в пределах 2,8 миллиона рублей.

Размер софинансирования зависит от ваших взносов в программу и вашего годового дохода.

© Рамблер

ПДС доступна всем совершеннолетним россиянам. Чтобы воспользоваться ею, вам нужно заключить договор с НПФ, участвующим в программе, и начать делать взносы.

В феврале 2026 года выплаты по программе возможны в трёх случаях:

спустя 15 лет после подписания договора;

после подписания договора; при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин ;

; до наступления этих сроков — если возникли особые обстоятельства, например необходимость в дорогостоящем лечении или потеря кормильца.

Предлагаемые изменения

ПДС ориентирована на долгосрочные накопления. Тем не менее значительное число людей предпенсионного и пенсионного возраста воспользовалось правом досрочного изъятия средств. На данный момент закон № 75-ФЗ позволяет вывести средства из программы по достижении возраста — 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.

В третьем квартале 2025 года объём выведенных из программы средств достиг почти 18 миллиардов рублей. Отток средств произошёл вслед за зачислением участникам государственных субсидий по программе софинансирования.

Это обстоятельство вынудило Минфин приступить к обсуждению изменений условий программы. Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал журналистам, что предлагается ввести ограничение на вывод средств софинансирования: сроком в 5 лет с момента вступления в ПДС.

Инициатива направлена на то, чтобы:

снизить отток средств в краткосрочной перспективе;

стимулировать долгосрочное участие в программе.

В министерстве подчёркивали, что государственное софинансирование взносов должно стимулировать россиян вкладывать деньги на длительный срок, в противном случае экономический смысл льготы теряется. В данном случае введение отсрочки Минфин рассматривает как целевую донастройку программы под задачи привлечения длинных денег в экономику, — комментирует нововведение председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Последствия для участников программы

Нововведение может негативно сказаться на тех, кому важна доступность сбережений в краткосрочной перспективе:

люди, вступающие в программу незадолго до либо после достижения 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин , не смогут оперативно получить доступ к средствам софинансирования;

, не смогут оперативно получить доступ к средствам софинансирования; те, кто рассчитывал на ПДС как на дополнительный источник дохода в краткосрочной перспективе, столкнутся с необходимостью искать альтернативные варианты финансирования или выводить деньги из ПДС досрочно.

Для таких категорий граждан ПДС перестанет выполнять функцию гибкого инструмента финансовой поддержки, а станет долгосрочным обязательством с ограниченной ликвидностью.

Пока правила программы добровольного пенсионного страхования только обсуждаются, уточнил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов. Какие именно изменения примут, пока неизвестно, поэтому предсказать их влияние сложно.

Цыганов предполагает, что изменения коснутся только новых клиентов. Условия для уже действующих участников ПДС не изменятся. Это может побудить поторопиться людей, знающих о программе, но размышляющих о целесообразности участия в ней.

В итоге изменения могут сказаться на снижении числа клиентов старшего возраста. Так как они часто используют ПДС как годовой депозит: входят в программу в конце года, дожидаются софинансирования и получают выплату, зафиксировав годичную доходность до 100%. Александр Цыганов заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России

Иное мнение, что увеличение срока получения госсофинансирования не окажет существенного влияния на популярность программы, высказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По его мнению, это даже укрепит устойчивость программы.

В результате быстрого вывода средств их программы деньги не успевали работать ни в интересах участников, ни в интересах экономики: средства быстро возвращались в текущее потребление, усиливая инфляционное давление. Нововведение позволит обеспечить более рациональное использование бюджетных средств, что будет способствовать укреплению доверия к ПДС. Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН

При обсуждении этого вопроса важно не подорвать доверие людей и не создать впечатления о нестабильности условий программы, отмечает Аксаков. Он опасается, что иначе можно получить обратный эффект в виде сокращения притока новых средств в ПДС со стороны населения. Поэтому даже в случае ужесточения одного параметра программы важно думать о расширении других её преференций, считает депутат.

Что происходит при досрочном выходе из программы

По действующим на сегодня правилам при досрочном расторжении договора участник сталкивается с тремя основными рисками:

Потеря дохода . В выкупную сумму обычно включаются только личные взносы. Средства софинансирования и начисленный доход остаются в НПФ. Некоторые фонды применяют понижающие коэффициенты, например в первые два года возвращают лишь 80% взносов.

. В выкупную сумму обычно включаются только личные взносы. Средства софинансирования и начисленный доход остаются в НПФ. Некоторые фонды применяют понижающие коэффициенты, например в первые два года возвращают лишь 80% взносов. Утрата права на софинансирование . Если участник досрочно расторгнет договор, он теряет право на получение государственной поддержки не только по текущему, но и по всем будущим договорам ПДС.

. Если участник досрочно расторгнет договор, он теряет право на получение государственной поддержки не только по текущему, но и по всем будущим договорам ПДС. Ограничения на доступ к части средств. Если участник переводил в ПДС накопительную часть пенсии, эти средства не выплачиваются при досрочном расторжении.

Новые ограничения: за и против

Из‑за массового вывода средств после получения господдержки Минфин предлагает ввести пятилетний запрет на снятие софинансированных денег.

Изменения направлены на снижение краткосрочного оттока средств и стимулирование долгосрочного участия. Однако они ограничат доступность сбережений для тех, кто рассчитывает на быстрый возврат вложений.

В результате привлекательность ПДС для старших возрастных групп может снизиться. Однако нововведения будут способствовать укреплению долгосрочного характера программы и более рациональному использованию бюджетных средств.

Как рассчитать размер господдержки по договору ПДС