Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% не прошло для потребителей незаметно. Начало года ознаменовалось подъёмом цен в разных отраслях: от розничной торговли до тарифов ЖКХ — однако уже ко второму месяцу темпы инфляции показали замедление. Но некоторые эксперты считают, что эффект от налоговых изменений может длиться до 4–6 месяцев. Мы попросили их дать оценку, какой эффект от повышения налога и в каких сферах заметен уже сейчас.

Текущая ситуация

Росстат 16 февраля зафиксировал увеличение индекса потребительских цен на 1,95% с начала года. Кроме того, по расчётам ведомства, около 39% всех трат россиян приходится на покупку продуктов. Это максимум за последние 18 лет — такие показатели были зафиксированы в 2008 году.

Накопленная с начала февраля инфляция на уровне 0,2% (к 16 февраля) — нормальная для этого месяца. Вероятно, по итогам февраля инфляция будет вблизи цели ЦБ на уровне 0,56% за месяц. В годовом выражении цены по итогам февраля идут на 6,2–6,3%. Илья Федоров Главный экономист «БКС Мир инвестиций»

По сравнению с январём наблюдается заметное замедление роста цен по всем основным сегментам. В сфере продовольственных товаров общий рост цен замедлился до 0,15% неделя к неделе. В частности, рост цен на плодоовощную продукцию снизился до 0,7%, а на остальные продукты питания — до 0,1%. При этом ряд позиций даже подешевел: молочная продукция на 0,2%, сыр на 0,1%, рис на 0,2%, свинина и мясо кур на 0,4%.

Непродовольственные товары к 18 февраля остановили повышение цен. Отмечено снижение цен на электро- и бытовые приборы (на 0,8%), средства связи ( на 0,6%), телерадиотовары (на 0,5%), одежду (на 0,2%), строительные материалы (на 0,1%) и моющие средства (на 0,3%).

В целом с начала года цены на товары, облагаемые по основной ставке НДС, подорожали на 1,95%, а по льготной (10%) — на 1,26% (за исключением плодоовощной продукции и туристических услуг, сезонно подорожавших на 22%). Из расчёта этих товаров в недельной корзине и их традиционную сезонную динамику прямой наблюдаемый вклад повышения НДС в рост цен составляет 0,8%, подсчитали в Центре макроэкономических исследований Сбербанка.

Аналитики центра прогнозируют стабилизацию недельных темпов инфляции около 0,2% в ближайшие недели. В Сбере ожидают, что месячная инфляция по итогам февраля составит 0,4–0,7%, а годовой показатель инфляции, который в январе находился на уровне 6%, окажется в диапазоне 5,9–6,2%.

В то же время Минэкономразвития снизило прогноз по годовой инфляции на 13 февраля до 5,94% (с ранее ожидавшихся 6,37%). Расчёт производится по фактическим данным Росстата, которые за январь 2026 года оказались ниже предварительных оценок.

Итоги января

В очередном выпуске бюллетеня «О чём говорят тренды» Банк России отмечал, что в январе потребительские товары и услуги дорожали быстрее, чем обычно, даже если не учитывать сезонные распродажи. Такая реакция рынка последовала за повышением налога, и она опасна тем, что люди и бизнес начинают верить в дальнейший рост цен, что усложняет задачу по замедлению инфляции в будущем, отмечал регулятор.

В январе 2026 года общий индекс потребительских настроений снизился до 100,6 пункта (далее — п.). Это на 3,3 п. меньше, чем в декабре, и на 2,9 п. ниже уровня прошлого года. То есть люди стали более пессимистично оценивать и своё нынешнее положение, и перспективы на будущее.

Индекс ожиданий (то, как люди видят перспективу) упал до 106,7 п. (–4,6 п. за месяц и –5,9 п. за год). Ухудшились абсолютно все его составляющие:

ожидания по личному благосостоянию на ближайший год;

прогнозы по развитию страны на 5 лет вперёд;

оценки развития страны на ближайший год (здесь зафиксирован самый серьёзный спад).

Индекс текущего состояния составил 91,5 п. (минус 1,3 п. к декабрю, но плюс 1,5 п. к январю прошлого года). Респонденты посчитали, что сейчас менее удачное время для крупных покупок, чем было месяц назад. Оценивая своё материальное положение за прошедший год, россияне в январе стали чуть оптимистичнее, чем были в декабре.

По данным Центра макроэкономических исследований Сбербанка (есть в распоряжении «Рамблера»), инфляция в январе ускорилась с 0,32 до 1,62% месяц к месяцу. Реальность оказалась мягче ожиданий: итоговый рост цен за месяц не дотянул до прогнозируемых банком 1,91%, рассчитанных ранее на базе недельной статистики.

Данные по росту цен за январь 2026 года пока не могут дать объективной картины последствий налогового импульса, пояснил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. По его словам, часть расходов на оборудование, упаковочные материалы, сервисные и транспортные услуги были сделаны в 2025 году ещё по старым ценам, до повышения налогов.

Как изменились цены по отраслям в январе

Согласно опросу «инФОМ», респонденты в январе чаще отмечали подорожание доступа в интернет и сотовой связи, жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), электроники, бытовой техники, а также продуктов питания — фруктов, овощей, рыбы и морепродуктов. В список вошли строительные материалы и медицинские услуги. Участники исследования стали реже указывать на удорожание бензина.

Однако оценивать влияние НДС только на основе этих показателей нельзя. Если сравнить ситуацию с 2019 годом, когда налог увеличился аналогично на 2%, тогда инфляция в январе составила всего 1,01%. Рост цен в январе 2026 года оказался значительнее, что обусловлено несколькими факторами. Среди них:

увеличение ставки утилизационного сбора;

повышение акцизов;

удорожание туристических путёвок;

рост минимальных цен на табачную продукцию и алкоголь.

Повышение НДС с 20 до 22% по-разному повлияло на разные отрасли экономики, поскольку эффект налогового импульса напрямую зависит от длины производственной цепочки. Чем более высокая степень передела, тем больше влияние налогового импульса на конечную цену товара или услуги. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

По словам эксперта, инфляционный эффект налогового импульса может длиться до 4–6 месяцев.

Розничная торговля

Больше всего повышение цен отразилось на розничной торговле, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Прежде всего на продуктах питания и непродовольственных повседневных товарах.

Даже повышение на 2 п. п. в условиях уже повышенной инфляции усиливает давление на покупательскую способность. Часть сетей пыталась сгладить эффект за счёт акций и временного сдерживания маржи, однако в целом рост цен в рознице оказался ощутимее, чем в среднем по экономике. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Предметом дискуссий на всех уровнях — от рынков до собраний депутатов — стал рост цен на плодоовощную продукцию. Огурцы в период с начала года по 16 февраля подорожали более чем на 40%. Значительно увеличились цены на морковь (+12,9%), картофель (+12,6%) и помидоры (+20,4%).

Прямого влияния повышения НДС на овощи нет: налог для этой категории остался на уровне 10%. Однако агрохолдинги ощутили на себе косвенное давление реформы, объяснил Кутьин.

Производители и сектор торговли испытывают серьёзное косвенное давление. В результате закупка оборудования, упаковочных материалов, сервисные и транспортные услуги теперь облагаются по ставке 22%, эти возросшие издержки неизбежно закладываются в конечные цены товаров и услуг. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Повышение НДС вынуждает малый и средний бизнес перекладывать издержки на клиента из-за снижения прибыльности. Однако в условиях ослабленного спроса сделать это непросто, указывает Ярослав Кабаков. Он предупредил, что в краткосрочной перспективе это усилит давление на оборот и финансовую устойчивость компаний в чувствительных отраслях.

С точки зрения бюджета решение выглядит оправданным: дополнительные доходы оцениваются в триллионы рублей и позволяют частично компенсировать дефицит. Однако макроэкономическая цена — ускорение инфляции и снижение реальных доходов домохозяйств — проявляется сразу. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Среди алкогольной продукции существенно за январь прибавила в цене водка (+7,2%). Цены на говядину и детское питание выросли в среднем на 1,8–1,9%, а сладости и яйца прибавили до 1,5%. На общем фоне выделяется оливковое масло, которое подешевело на 1,7%.

Сфера услуг

Сфера услуг и общепит традиционно реагируют быстрее и жёстче, отмечает Кабаков. В этих сегментах налог почти полностью переносится в стоимость услуг. Эксперт связывает это с тем, что возможностей снизить внутренние затраты крайне мало, а значительную часть расходов составляют аренда помещений и оплата труда сотрудников.

В январе лидером по росту цен стал юридический сектор: нотариальное оформление завещаний и доверенностей подорожало на 11–15%. Заметный скачок произошел и в транспортной сфере: проезд в плацкартных вагонах и метро вырос в цене на 9–12%, при этом поездки в купе и скоростных поездах, напротив, подешевели на 2–6%.

В сфере туризма и отдыха наиболее подорожали туры на черноморское побережье (10,8%) и в Юго-Восточную Азию (10,6%). Культурный досуг (кино, музеи, театры) стал дороже на 2–4%.

Рестораны, гостиницы, бытовые и персональные сервисы в начале года скорректировали прайс-листы. Это усилило общее инфляционное давление и, вероятно, приведёт к умеренному охлаждению потребительского спроса. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Медицинские и бытовые услуги подорожали в среднем на 1,5–4%, где лидерами роста стали услуги сиделок (+4,8%), консультации врачей и мойка автомобилей. В прочих категориях выделились подорожание междугородней телефонной связи (+9,1%), полисов каско (+4,7%) и услуг детских садов (+3,3%).

Тарифы ЖКХ

По всей стране выросли тарифы ЖКХ. С 1 января 2026 года цены планово скорректировали на 1,7% в связи с повышением НДС. В соответствии с индексом потребительских цен Росстата, коммунальные услуги подорожали в среднем на 1,5–1,7%.

При этом взносы на капитальный ремонт выросли сразу на 11,83%. Это самый мощный фактор роста в январской платёжке. Содержание и ремонт жилья подорожали на 4,05%. Общий же индекс услуг организаций ЖКХ повысился на 2,99%.

Однако жители многих регионов России жалуются на куда больший рост. В частности, сообщения о необоснованно высоких начислениях поступили из Санкт-Петербурга, Калининграда, Красноярска и других городов. В связи с этим Федеральная антимонопольная служба запустила проверку в нескольких регионах.

Строительство и недвижимость

В строительстве и недвижимости эффект носит более инерционный характер, оценивает Кабаков. По словам эксперта, повышение НДС увеличивает стоимость строительных материалов, подрядных работ и сопутствующих услуг, что постепенно закладывается в себестоимость новых проектов.

В условиях и без того дорогого финансирования это может дополнительно поддержать рост цен на первичном рынке и услуги ремонта, хотя прямой одномоментной коррекции, как в рознице, здесь не наблюдается. Для девелоперов важнее совокупный рост издержек и снижение доступности спроса, чем сам налоговый фактор по отдельности. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Это подтверждает и статистика. Согласно данным Росстата, в январе строительный сектор практически не ощутил резких ценовых скачков, показав один из самых минимальных приростов среди всех категорий, где цены пошли вверх, — на 0,37%. На фоне некоторых других непродовольственных товаров стройматериалы выглядят стабильно: например, цены на телерадиотовары выросли на 0,8%, а на электротовары — на 0,76%.

Начало 2026 года ознаменовалось ростом цен в России, вызванным повышением ставки НДС с 20 до 22%. Это изменение не осталось незамеченным для потребителей, затронув широкий спектр товаров и услуг.

Наиболее ощутимо повышение НДС проявилось в розничной торговле и сфере услуг. Заметно подорожали продукты питания, особенно плодоовощная продукция, алкоголь, а также юридические, транспортные и туристические услуги. Тарифы ЖКХ планово скорректировались, а взносы на капремонт существенно выросли.

Эксперты отмечают, что январский всплеск инфляции объясняется не только повышением НДС, но и влиянием других факторов: новыми ставками утилизации автомобилей, возросшими акцизами и общим инфляционным давлением. Уже в феврале темпы роста цен существенно снизились. Специалисты считают, что резкий скачок инфляции в январе носил временный характер и связан главным образом с увеличением налоговой нагрузки. В феврале экономика начала стабилизироваться, возвращаясь к намеченной траектории снижения инфляции.

