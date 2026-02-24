Пенсионная пропасть: разница выплат между регионами превысила 23 тысячи рублей

Согласно данным Социального фонда, в Чукотском автономном округе средняя пенсия составляет 41 932 рубля. Для сравнения, в Дагестане этот показатель равен 18 605 рублям — фактически вдвое меньше. В среднем по стране размер пенсии увеличился до 25 254 рублей после январской индексации на 7,6%, передает «Царьград».

Отдельно отмечается разница между работающими и неработающими пенсионерами. Те, кто не имеет занятости, получают в среднем 25 678 рублей, тогда как продолжающие трудовую деятельность — примерно на 2 400 рублей меньше. Кроме того, с 1 марта для граждан, достигших 80-летнего возраста, фиксированная выплата будет увеличена вдвое — до 19,2 тысячи рублей.

При этом для отдельных категорий граждан картина существенно отличается. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что космонавт первого класса вправе рассчитывать на пенсию в размере до 1,062 миллиона рублей в месяц. По его словам, эта сумма составляет 85% от денежного довольствия, которое может достигать 1,375 миллиона рублей.

