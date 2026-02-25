Россиянам напомнили, как вернуть НДФЛ в 2026 году

Налоговый вычет — инструмент финансовой поддержки, позволяющий вернуть часть уплаченного подоходного налога или снизить налогооблагаемую базу. В 2026 году вы вправе подать документы на возврат денег за три предыдущих года — 2025, 2024 и 2023-й. Рассказываем, когда и как вы можете оформить налоговый вычет в 2026 году.

Кто и когда может оформить вычет в 2026 году

Налоговый вычет — право вернуть часть уже уплаченного государству налога на доходы физлиц (НДФЛ) или освободить от налогообложения часть поступающего заработка.

Вы можете воспользоваться им, если тратили деньги на определённые цели: получение образования, занятия спортом, покупку жилой недвижимости, иные установленные законом расходы. Их перечень указан в ст. 218-221 НК РФ.

Кто может получить возврат:

налоговые резиденты РФ — проживающие в России не менее 183 дней в году;

граждане с доходами, облагаемыми НДФЛ.

Если вы официально не трудоустроены и не получаете другие доходы, подлежащие обложению НДФЛ, либо ваш основной источник средств — социальные пособия, право на налоговый вычет у вас отсутствует.

Оформить вычет можно в любой момент года — законодательство не устанавливает крайних дат для подачи документов. В 2026 году их принимают с января.

Порядок и сроки, в течение которых возвращают НДФЛ, напрямую зависят от категории вычета. Рассмотрим особенности разных типов льгот.

Имущественный вычет

Особенность имущественного вычета при покупке жилья заключается в отсутствии срока давности для права на льготу. Это означает, что даже спустя 5–10 лет после приобретения недвижимости вы сохраняете возможность оформить налоговый вычет.

Однако вернуть можно только сумму подоходного налога, уплаченную за последние три года, предшествующие году оформления льготы. Предположим, вы приобрели квартиру в 2017 году, а о праве на вычет узнали лишь в 2026-м. В этом случае вы можете запросить возврат уплаченного НДФЛ за 2023–2025 годы. При этом претендовать на возврат за 2017–2022 годы уже невозможно.

Имущественный налоговый вычет можно получить за:

Покупку и продажу жилья: квартиры, дома, комнаты, доли.

Строительство дома либо покупку участка под него.

Проценты по ипотеке.

Продажу движимого имущества (машины, мотоцикла).

Другие виды вычетов

Для социальных, стандартных, инвестиционных и других типов вычетов действует ограничение: заявление на возврат налога можно подать не позднее трёх лет с момента возникновения права на льготу. Вернуть можно только тот НДФЛ, который был уплачен в год возникновения расходов.

Например, если в 2022 году вы оплатили лечение, то в 2026 году вы уже не сможете оформить вычет. Причина: с момента расходов прошло более трёх лет и право на возврат утрачено.

Однако, если расходы относятся к 2023 году, по ним у вас всё ещё остаётся право на вычет. Чтобы его оформить, нужно подать налоговую декларацию за 2023 год.

Упрощённый порядок оформления

Упрощённый порядок экономит время: вам не нужно заполнять декларацию и прикладывать документы — Федеральная налоговая служба (ФНС) получает данные автоматически.

На какие вычеты распространяются:

покупка или строительство жилья;

проценты по ипотеке;

внесение средств на ИИС и доходы по операциям на нём;

лечение;

обучение;

фитнес;

оплата по договорам ДМС;

взносы на пенсионное страхование.

Чтобы оформить налоговый вычет (имущественный, инвестиционный или на долгосрочное сбережение) в упрощённом порядке, необходимо, чтобы организация, участвовавшая в расчётах, была подключена к автоматизированному обмену с ФНС. Список таких организаций вы можете посмотреть на сайте ведомства.

Если организация обменивается данными с налоговой, вам достаточно подать заявку на оформление вычета через её личный кабинет. А затем там же подписать предзаполненное заявление.

Например, если вы оформляли ипотеку в Сбере, подать заявление на вычет можно в приложении Домклик. Для этого зайдите в раздел «Услуги», выберите «Налоговый вычет онлайн», уточните, по какому кредиту делаете возврат, и следуйте указаниям системы.

При оформлении иных видов вычетов вам нужно обратиться в организацию, где вы несли расходы, — институт, клинику, фитнес-клуб — и сообщить о своём намерении получить возврат. Компания самостоятельно направит в ФНС справку об оплате, и в личном кабинете на сайте налоговой службы сформируется предзаполненное заявление.

Сроки получения возврата в упрощённом порядке:

Если данные о ваших расходах поступили в ФНС до 25 февраля, заявление появится в кабинете до 20 марта .

. Если позже — в течение 20 календарных дней после получения данных.

Камеральная проверка занимает до 30 дней. Перечисление средств — до 15 дней после проверки.

То есть если вы подпишете заявление 20 марта, средства поступят на ваш счёт примерно до 5 мая.

Стандартный порядок оформления

Этот способ подходит для любых видов вычетов и доступен как онлайн, так и при личном визите в налоговую или многофункциональный центр (МФЦ).

Что нужно сделать:

Заполните декларацию 3‑НДФЛ за тот год (или годы), за которые оформляете возврат налогов. До 25 февраля может понадобиться справка о доходах от работодателя. После указанной даты данные от работодателя обычно уже загружены и отображаются в личном кабинете ФНС. Подготовьте подтверждающие документы: чеки, договоры, справки из банка об уплате процентов. Перечень бумаг зависит от типа возврата. Найти нужный вам список можно на сайте Госуслуг. Подайте документы в налоговую по месту жительства — онлайн, через Госуслуги, лично или в МФЦ.

При использовании этого способа камеральная проверка занимает до 90 суток. Перечисление денег — в течение 30 суток после проверки.

Вычет в текущем году

Существует альтернативный способ получения вычетов, позволяющий уменьшить налогооблагаемую базу без ожидания окончания налогового периода. Это метод через работодателя. Он даёт возможность вернуть деньги уже в том же году, когда были понесены расходы. Способ подходит для оформления имущественных, социальных и стандартных вычетов.

Алгоритм действий:

Подготовьте и подайте документы в ФНС. Соберите пакет бумаг, доказывающих ваше право на льготу. Направьте их напрямую в налоговую инспекцию, через кабинет на сайте ФНС. Дождитесь решения ФНС. Налоговая служба проверит предоставленные сведения в течение 30 дней и вынесет решение. О результате уведомят как вас, так и вашего работодателя. Обратитесь в бухгалтерию по месту работы. Напишите заявление на имя работодателя с просьбой предоставить вычет. Документ можно составить в свободной форме. Получайте вычет. После обработки заявления бухгалтерия перестанет удерживать НДФЛ с вашей зарплаты до достижения суммы положенного вычета. Таким образом, ваша ежемесячная выплата увеличится на размер налога, который ранее уходил в бюджет.

Когда и как оформлять вычет: главное

В 2026 году вы можете подать документы на налоговый вычет в любой день и вернуть уплаченный НДФЛ за 2025, 2024 и 2023 годы.

Если вы возвращаете деньги за покупку недвижимости или уплату процентов по ипотеке, оформить льготу можно вне зависимости от времени приобретения жилья, даже если вы купили его 10 лет назад.

По другим видам вычетов действует ограничение: льгота положена только по расходам за предыдущие 3 года.

Выбирайте подходящий способ оформления: в упрощённом или стандартном порядке либо через работодателя.

