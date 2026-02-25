Как получить деньги на квартиру от государства

Государственный жилищный сертификат — одна из форм господдержки для тех, кто не может самостоятельно решить жилищный вопрос. Это субсидия для покупки недвижимости, которая выдаётся на строго оговорённых условиях нескольким категориям граждан. Разбираемся, кто имеет право на такой сертификат, как рассчитывается сумма выплаты и какие документы нужны для оформления этой льготы.

Что такое государственный жилищный сертификат

Государственный жилищный сертификат (ГЖС) — это свидетельство, владельцу которого положена безвозмездная субсидия на приобретение или строительство недвижимости. Воспользоваться этой формой господдержки могут не все желающие, а лишь некоторые категории льготников. Сертификат выдаётся один раз в жизни и действует всего семь месяцев с даты выдачи. По истечении этого времени документ аннулируется.

Другие особенности ГЖС:

Целевое использование . Средства можно направить только на покупку первичной или вторичной недвижимости, индивидуальное строительство или приобретение пая в жилищном кооперативе.

. Средства можно направить только на покупку первичной или вторичной недвижимости, индивидуальное строительство или приобретение пая в жилищном кооперативе. Именной характер . Сертификат выписывается конкретному человеку и не может быть передан, подарен или продан. Исключение — смерть владельца. В таком случае его можно переоформить на другого члена семьи.

. Сертификат выписывается конкретному человеку и не может быть передан, подарен или продан. Исключение — смерть владельца. В таком случае его можно переоформить на другого члена семьи. Безналичный расчёт . Деньги переводятся банком напрямую на счёт продавца недвижимости или застройщика. Обналичить жилищный сертификат нельзя.

. Деньги переводятся банком напрямую на счёт продавца недвижимости или застройщика. Обналичить жилищный сертификат нельзя. Защита прав семьи. Купленное жильё становится общедолевой собственностью всех родственников заявителя, указанных в сертификате.

Правовой основой программы являются Жилищный кодекс РФ (ст. 51), постановление правительства № 1710 (утверждает программу обеспечения граждан доступным и комфортным жильём) и постановление правительства № 153 (регулирует обращение сертификатов).

Кто может оформить сертификат

Право на получение ГЖС имеют две основные группы граждан:

1. Льготники:

Военные, уволенные со службы по определённым основаниям (возраст, состояние здоровья, ликвидация военной части и так далее) и не участвующие в программе военной ипотеки.

Работники правоохранительных структур и МЧС при увольнении.

Жители Крайнего Севера и приравненных территорий.

Вынужденные переселенцы.

Переселенцы из закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), военных городков и с территории комплекса «Байконур».

Пострадавшие от радиации.

Участники программы по переселению в Россию соотечественников.

2. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий (по ст. 51 ЖК РФ):

Не имеющие своего жилья или арендованного по договору соцнайма.

Чьё жильё не соответствует учётной норме площади на человека. Она устанавливается каждым муниципалитетом — так, в Екатеринбурге это 10 кв. м.

Живущие в аварийном или непригодном для проживания объекте.

Те, кто живёт вместе с тяжелобольным человеком, недуг которого (из этого списка) делает совместное проживание невозможным.

Важно. Условия выдачи сертификатов регулируются не только федеральной программой, но и её региональными вариантами, поэтому они могут незначительно отличаться в разных субъектах. Например, в некоторых регионах право на субсидию также имеют многодетные семьи, бюджетники и молодые учёные.

Как рассчитывают сумму сертификата

Сумма государственного жилищного сертификата не фиксирована и рассчитывается индивидуально по единой формуле. Размер субсидии зависит от двух ключевых параметров: норматива стоимости квадратного метра и социальной нормы площади на семью.

Формула расчёта:

Федеральный норматив стоимости «квадрата» устанавливается Минстроем РФ и пересматривается два раза в год. В I полугодии 2026 года он составляет 116 427 рублей.

Социальная норма площади определяется, исходя из состава семьи:

Для одинокого человека — 33 кв. м.

Для двоих — 42 кв. м.

Для троих и более — по 18 кв. м на каждого.

Пример расчёта для семьи из трёх человек:

Социальная норма: 18 кв. м × 3 чел. = 54 кв. м.

Сумма сертификата: 54 кв. м × 116 427 рублей = 6 287 058 рублей.

Для части регионов установлен повышающий коэффициент: например, для Москвы и области — 1,2, для Красноярского края — 1,15, для Новосибирской области — 1,1. В таком случае при расчёте субсидии по формуле полученную сумму умножают на его величину.

Отдельные коэффициенты применяются при расчёте субсидии для переезжающих с Крайнего Севера и приравненных районов. Для них в формулу включается северный стаж: чем он больше, тем выше будет номинал ГЖС.

Важно. В большинстве случаев ГЖС не покрывает полную стоимость квартиры. Разницу необходимо доплачивать из собственных средств либо за счёт маткапитала и ипотеки.

Пошаговая инструкция по оформлению ГЖС

Получение сертификата происходит в несколько этапов и требует внимания к срокам.

Чек-лист основных этапов:

Шаг 1. Признание нуждающимся (при необходимости). Если вы не относитесь к льготной категории, то для начала встаньте на учёт как нуждающийся в жилье. Это делается через администрацию или многофункциональный центр (МФЦ).

Шаг 2. Включение в программу. Чтобы получить сертификат, нужно стать участником программы по обеспечению граждан РФ доступным жильём. Для этого подайте заявление (для военных — рапорт) в отдел по жилищным вопросам местной администрации. Военные и другие силовики обращаются в свои ведомства.

Какие ещё документы нужны:

копии паспортов всех членов семьи и их согласие на обработку персональных данных;

выписка о постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилье;

справка о продолжительности трудового стажа, службы заявителя;

если есть право на дополнительную жилплощадь — подтверждающие документы.

Шаг 3. Включение в списки. В случае положительного рассмотрения заявки на участие в программе вы получите уведомление о включении в неё. Далее вам потребуется обратиться в местную администрацию с заявлением для внесения в список претендентов на получение ГЖС.

Важно. Ожидание может занять достаточно много времени. Чтобы попасть в списки на следующий год, заявление надо написать с 1 января по 1 июля текущего года. То есть для получения ГЖС в 2027 году документы нужно подавать в первом полугодии 2026-го.

Когда приказ о выпуске сертификатов будет готов, вы сможете получить именной документ. Это может занять несколько месяцев: ГЖС поступят в местную администрацию до 20-го числа последнего месяца того квартала, в котором вышел приказ.

Шаг 4. Получение ГЖС. Чтобы получить сертификат, подайте в администрацию заявление (рапорт) о его выдаче.

К заявлению приложите:

копии паспортов всех членов семьи, указанных в заявлении на втором шаге;

документы, подтверждающие родство между вами;

справку об отсутствии долгов по квартплате и коммунальным услугам за жильё, вместо которого вы планируете купить новое.

После этого вы получите именной сертификат, подтверждающий ваше право на субсидию. При отказе в выдаче ГЖС, который вы считаете незаконным, требуйте письменное обоснование этого решения — его можно обжаловать в суде.

Важно. Любая неточность в документах на жильё или в самом сертификате может привести к отказу в перечислении средств. Внимательно проверяйте все документы.

Как и на что использовать ГЖС

Какое жильё можно купить

Средства государственного жилищного сертификата имеют строго целевое назначение.

Разрешённые варианты использования:

Покупка квартиры или комнаты на вторичном рынке .

. Покупка квартиры в новостройке по договору участия в долевом строительстве (ДДУ) или уступки прав требования.

по договору участия в долевом строительстве (ДДУ) или уступки прав требования. Строительство частного дома на землях населённых пунктов.

на землях населённых пунктов. Оплата паевого взноса в строительном кооперативе.

в строительном кооперативе. Погашение ранее взятой ипотеки , если жильё куплено до получения ГЖС и соответствует всем требованиям программы.

, если жильё куплено до получения ГЖС и соответствует всем требованиям программы. Оплата первоначального взноса по жилищному кредиту, если номинала сертификата не хватает для совершения сделки без ипотеки.

Ключевые ограничения и требования:

Локация . Жильё должно находиться на территории того региона, в котором выдан сертификат.

. Жильё должно находиться на территории того региона, в котором выдан сертификат. Пригодность для жизн и. Жильё должно быть пригодным для постоянного проживания, подключённым ко всем инженерным сетям.

и. Жильё должно быть пригодным для постоянного проживания, подключённым ко всем инженерным сетям. Отсутствие обременений . При покупке на вторичном рынке квартира не должна быть под арестом, залогом или иными видами ограничений.

. При покупке на вторичном рынке квартира не должна быть под арестом, залогом или иными видами ограничений. Запрет на обналичивание. Обналичить жилищный сертификат нельзя — это расценивается как мошенничество.

Срок реализации сертификата

Сертификат действителен 7 месяцев после получения. За это время вам нужно успеть провести сделку. Для начала откройте целевой счёт в банке, который работает с такими сертификатами. Сделать это нужно в течение первых трёх месяцев с момента выдачи ГЖС. На указанный счёт будут перечислены деньги.

Важно. Если обратиться в банк несвоевременно, он не примет сертификат, и открыть счёт не получится. В таком случае можно попросить местную администрацию заменить ГЖС.

В оставшийся срок найдите подходящее жильё, купите его и оформите в собственность. В договоре укажите номер вашего сертификата. Деньги поступят продавцу после проверки банком всех документов и регистрации права на жильё в Росреестре. Объект обязательно должен быть оформлен в общую долевую собственность всех родственников, фигурирующих в заявлении на выдачу ГЖС.

Важно. Банк и администрация тщательно проверяют сделку. Это может отпугнуть продавца. Ищите продавцов, которые знакомы с процедурой, или заранее предупреждайте их о сроках.

Если вы не успеете сделать всё это за отведённые семь месяцев, сертификат потеряет силу, целевой счёт закроют, а деньги вернутся в бюджет. Повторно получить сертификат по той же программе, как правило, нельзя. Исключение — форс-мажорные обстоятельства, которые нужно доказать.

Что важно запомнить о ГЖС

Жилищный сертификат — это субсидия на приобретение или строительство недвижимости. Получить его могут две категории граждан: льготники (силовики, вынужденные переселенцы и другие) и нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Размер субсидии не фиксирован и определяется, исходя из норматива стоимости «квадрата» и социальной нормы площади. Последняя зависит от состава семьи: 33 квадратных метра для одного человека, 42 — для двоих и по 18 метров на каждого, если их трое или больше. Номинал сертификата редко покрывает полную стоимость жилья — недостающую сумму придётся доплачивать из собственных средств или брать ипотеку.

Деньги нельзя обналичить, они перечисляются на счёт покупателя в банке, а затем продавцу. Сертификат действует всего семь месяцев, за которые нужно завести счёт в банке, найти подходящее жильё, провести сделку и зарегистрировать право собственности. Если не уложиться в срок, сертификат аннулируется, а повторно получить его по той же программе, скорее всего, не удастся.

