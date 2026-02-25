Россиян предупредили, какие купюры подделывают чаще всего
В 2025 году в России чаще всего подделывали купюры номиналом 5000 рублей. Их доля в общем количестве выявленных фальшивых денег составила 62%, следует из отчёта на сайте ЦБ.
На втором месте оказались тысячные банкноты — на них пришёлся 31% от общего числа подделок.
Всего в прошлом году в российской банковской системе обнаружили 6565 подделок.
В их числе:
- 4057 фальшивых пятитысячных банкнот;
- 2005 купюр номиналом 1000 рублей;
- 209 двухтысячных купюр;
- 75 поддельных монет номиналом 10 рублей;
- 34 пятирублёвые монеты;
- 1 монета номиналом 2 рубля.
Около половины фальшивых купюр и монет обнаружили в Центральном федеральном округе — 3081 случай. Меньше всего подделок зафиксировали в Дальневосточном федеральном округе — 173 случая.
Среди иностранных купюр в 2025 году выявили 2703 подделки (+44%). Это:
- 2650 долларовых банкнот;
- 40 случаев подделки евро;
- 12 фальшивых купюр китайского юаня;
- 1 факт подделки узбекского сума.
Как отметили в ЦБ, в прошедшем году количество поддельных российских банкнот в обращении сократилось на 20%.
