Россиян предупредили, какие купюры подделывают чаще всего

В 2025 году в России чаще всего подделывали купюры номиналом 5000 рублей. Их доля в общем количестве выявленных фальшивых денег составила 62%, следует из отчёта на сайте ЦБ.

© Diy13/iStock.com

На втором месте оказались тысячные банкноты — на них пришёлся 31% от общего числа подделок.

Всего в прошлом году в российской банковской системе обнаружили 6565 подделок.

В их числе:

4057 фальшивых пятитысячных банкнот;

2005 купюр номиналом 1000 рублей;

209 двухтысячных купюр;

75 поддельных монет номиналом 10 рублей;

34 пятирублёвые монеты;

1 монета номиналом 2 рубля.

Около половины фальшивых купюр и монет обнаружили в Центральном федеральном округе — 3081 случай. Меньше всего подделок зафиксировали в Дальневосточном федеральном округе — 173 случая.

Среди иностранных купюр в 2025 году выявили 2703 подделки (+44%). Это:

2650 долларовых банкнот;

40 случаев подделки евро;

12 фальшивых купюр китайского юаня;

1 факт подделки узбекского сума.

Как отметили в ЦБ, в прошедшем году количество поддельных российских банкнот в обращении сократилось на 20%.

Россиянам рассказали, как не лишиться денег по неосторожности