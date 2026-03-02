Предпенсионерам советуют проверить расчёты: пенсия может удивить

Если срок выхода на пенсию уже близок или вы только начинаете задумываться о будущем, точно спрогнозировать размер выплат непросто: на него влияет множество переменных. Тем не менее уже сейчас вы можете сделать примерный расчёт ожидаемой выплаты и определить, какие действия помогут довести сумму до нужного результата. Рассказываем, как узнать свою будущую пенсию за несколько минут.

Формула расчёта пенсионного пособия

При назначении пенсионного пособия по возрасту его размер определяют по формуле:

Чтобы получать пенсию, нужно проработать не меньше 15 лет и набрать минимум 30 баллов.

Баллы для назначения пособия добавляются за страховые взносы, которые уплачивает ваш наниматель на работу. Вы также имеете право самостоятельно вносить деньги по пенсионному страховому договору.

Баллы и стаж могут начисляться и в периоды, когда вы не трудоустроены, но имеете социально значимый статус, например воспитываете детей, ухаживаете за недееспособными родственниками.

Пенсионный коэффициент: для чего нужен и как рассчитать

Как узнать величину пенсии

Самостоятельно рассчитать размер будущего пособия сложно — для этого нужно учесть множество факторов. Однако на сайте Социального фонда России (СФР) есть калькулятор, который делает расчёты за несколько минут. Он покажет ваши текущие пенсионные права, а также чего не хватает до получения выплат.

Как пользоваться калькулятором:

1. Авторизуйтесь в системе. Это делается через Госуслуги.

2. Перейдите в калькулятор на сайте Социального фонда России.

Система автоматически загрузит данные и покажет, сколько у вас стажа, баллов, какой была бы пенсия, если бы вы оформили её сейчас.

Прогнозирование размера пенсии

Помимо текущих пенсионных прав, в системе можно спрогнозировать своё будущее пособие исходя из жизненных обстоятельств или желаемого размера выплаты.

Как рассчитать выплату по жизненной ситуации

1. Зайдите в раздел и укажите запрашиваемые параметры:

будете ли вы трудоустраиваться, хотите стать предпринимателем или собираетесь самостоятельно вносить деньги на пенсию;

сколько лет вы планируете работать;

ваш размер зарплаты;

другие периоды деятельности, которые засчитываются в стаж.

2. Нажмите на кнопку «Рассчитать». Система отобразит, какой будет ваша пенсия при выполнении указанных условий.

Моделирование по величине выплаты

Перейдите в соответствующий раздел, укажите сумму пенсионного обеспечения, которую хотите получать, и запустите расчёт. Система покажет, какая зарплата нужна, чтобы достичь этой цели.

Как оценить свою будущую пенсию: главное

Размер будущего пособия сложно спрогнозировать из‑за множества переменных, однако уже сейчас можно сделать его примерный расчёт.

Рассчитать текущие пенсионные права — стаж, количество баллов и примерный размер пенсии — можно с помощью калькулятора на сайте СФР. Для этого нужно авторизоваться через Госуслуги и перейти в соответствующий раздел калькулятора.

Также с помощью онлайн-сервиса СФР можно спрогнозировать будущую пенсию: либо исходя из планируемой жизненной ситуации, либо по желаемому размеру выплаты — система покажет, какая зарплата для этого потребуется.

