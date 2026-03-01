Деньги под контроль: что изменилось в личных финансах россиян с 1 марта

Весна принесла россиянам не только потепление, но и законодательные изменения в сфере личных финансов. Получить микрозаймы стало сложнее, а сервисам запретили автоматически списывать деньги за подписки без согласия клиента. Рассказали обо всех изменениях, касающихся кошельков россиян и вступающих в силу с 1 марта.

Надбавка к страховым пенсиям

Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, с марта стали получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Она составит 19 169,38 рубля. Также право на такую выплату появилось у граждан, получивших в феврале статус инвалида I группы.

Микрозаймы по биометрии

Россиянам с 1 марта при получении займов в микрофинансовых организациях (МФО) теперь недостаточно предъявить паспорт — понадобится подтвердить личность с помощью биометрии.

Для этого потребуется пройти идентификацию через Единую биометрическую систему (ЕБС), включающую сверку черт лица и особенностей голоса. Такая система действует, если вы берёте заём в микрофинансовых компаниях (МФК). Для микрокредитных — нововведение заработает в марте 2027 года.

При личном посещении офиса оформить заём можно по-прежнему с помощью паспорта.

Запрет списаний за подписки

С 1 марта у россиян больше не будут списывать деньги за подписки с карт, которые пользователь отвязал от личного кабинета онлайн-сервиса. Речь идёт о стриминговых платформах, облачных хранилищах, онлайн-кинотеатрах, образовательных порталах и других поставщиках онлайн-услуг. Теперь деньги будут списывать только с актуальных карт, а при продлении договора сервисы обязаны присылать уведомления.

Перенос дня уплаты по ЖКХ

С марта 2026 года россиянам можно платить за коммунальные услуги на пять дней позже — крайний срок оплаты сдвигается с 10-го на 15-е число. Например, за февраль нужно рассчитаться до 15 марта.

Сами квитанции (и бумажные, и в электронном виде в приложении) тоже будут приходить позже — к 5-му числу каждого месяца вместо 1-го. Эти нормы теперь действуют во всех регионах.

Изменение порядка расчёта единого пособия

Изменились правила расчёта алиментов в доходе семьи при назначении детских пособий. Теперь, если нет официального судебного решения или нотариального соглашения, предусматривающего выплату алиментов в размере не ниже установленного законом минимума, расчёт ведётся по общим правилам.

Раньше за основу брали минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а теперь ориентироваться будут на среднюю зарплату по региону за предыдущий год, по официальным данным Росстата.

Новые нормы затронули только методику расчёта совокупного дохода семьи при обращении за детским пособием. Сами размеры и порядок выплаты алиментов остались прежними.

Доход считают так:

на одного ребёнка в доход семьи впишут как минимум 1/4 (25%) от средней зарплаты по региону;

на двоих детей — минимум 1/3 (33%) от средней зарплаты;

на троих и более детей — минимум 1/2 (50%) от средней зарплаты.

