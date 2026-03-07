Финансисты назвали критическую сумму на банковских счетах

Разместить деньги на вкладе или накопительном счёте в банке — простой и надёжный способ сохранить и приумножить накопления. Но чтобы они действительно работали на вас и были защищены, важно соблюдать правила финансовой безопасности. Разберём, какой объём средств лучше не держать в одном банке и как правильно распределять сбережения.

Следите за лимитом страхования

Преимущество банковских вкладов в том, что они защищены системой страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — государственной организацией, отвечающей за выплаты при наступлении страхового случая.

Если банк, входящий в реестр участников системы страхования вкладов, лишится лицензии, государство вернёт ваши деньги. Проверить участие банка в системе можно на сайте АСВ.

На лимит страхования действует ограничение: максимальный размер возмещения составляет 1,4 миллиона рублей по счетам в рамках одного банка. В эту сумму входят остатки по всем типам счетов:

депозиты;

накопительные счета;

текущие счета;

карточные счета.

Проиллюстрируем на примере: если в одной кредитной организации у вас открыт депозит на 1 миллион рублей, на счёте хранится 500 тысяч рублей, а на карте — 100 тысяч рублей, общая сумма достигает 1,6 миллиона рублей. Если банк лишится лицензии, АСВ вернёт вам максимум 1,4 миллиона рублей. Остальные 200 тысяч удастся вернуть только в рамках процедуры банкротства банка, но это не гарантируется.

Для безотзывных вкладов сроком более 3 лет предусмотрен повышенный лимит — 2,8 миллиона рублей. Он применяется к рублёвым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами, и выплачивается отдельно от стандартного возмещения.

Страховой лимит по безотзывным вкладам

Не концентрируйте накопления в одном месте

Даже если ваш баланс не превышает застрахованный государством лимит 1,4 миллиона рублей, хранить все средства в одном банке эксперты не рекомендуют. В противном случае вы зависите от стабильности и бесперебойности работы одной организации.

Риски хранения накоплений в одном банке:

Технические сбои . Банки периодически сталкиваются с техническими неполадками: могут не работать мобильное приложение, карты, зависать переводы.

. Банки периодически сталкиваются с техническими неполадками: могут не работать мобильное приложение, карты, зависать переводы. Блокировка счетов. Счёт или карту могут заблокировать, если какая-то операция покажется банку подозрительной. Клиенты не раз жаловались на необоснованные блокировки.

Счёт или карту могут заблокировать, если какая-то операция покажется банку подозрительной. Клиенты не раз жаловались на необоснованные блокировки. Проблемы с доступом к личному кабинету. Доступ к онлайн-банкингу может быть ограничен из-за технических проблем или неправильного ввода пароля.

В таких ситуациях вы можете остаться без средств в самый неподходящий момент. Чтобы избежать подобных проблем, разумно открыть резервный счёт в другом банке — это простое правило финансовой безопасности.

Оптимальным решением будет разделить средства между 2–3 надёжными банками, устойчивость которых подтверждена независимыми кредитными рейтингами. Высокое значение рейтинга и его положительная динамика являются хорошим аргументом в пользу выбора банка для приумножения сбережений. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

При выборе банка для открытия счёта или вклада обращайте внимание на его историю — как долго банк работает, на его размер капитала и долю на рынке, репутацию.

Используйте разные инструменты

Если ваши сбережения превышают лимит страхования, стоит задуматься о диверсификации. Распределите средства не только между организациями, но и между разными инструментами: вкладами, накопительными счетами, наличными, валютой. Так вы сможете обеспечить хорошую доходность и ликвидность части накоплений.

В какой валюте лучше держать сбережения в 2026 году: евро, доллар, юань, рубль

Учитывайте сроки размещения

Перед тем как размещать средства на долгосрочном депозите, продумайте свои потребности в наличных, учтите возможные риски.

Допустим, вы разместили на годовом депозите 1 миллион рублей. А спустя полгода неожиданно потребовались 400 тысяч, например на лечение. Если все сбережения заморожены на вкладе, вам придётся либо досрочно закрыть депозит и потерять процентный доход, либо искать, где взять деньги в долг.

Чтобы такого не случилось, разделите накопления:

Средства на текущие нужды . Храните их на дебетовой карте или текущем счёте — так они всегда будут доступны для повседневных нужд.

. Храните их на дебетовой карте или текущем счёте — так они всегда будут доступны для повседневных нужд. Финансовая подушка . Отложите сумму, покрывающую несколько месяцев обязательных трат. Оптимальное место для неё — накопительный счёт: он даёт быстрый доступ к деньгам и приносит доход.

. Отложите сумму, покрывающую несколько месяцев обязательных трат. Оптимальное место для неё — накопительный счёт: он даёт быстрый доступ к деньгам и приносит доход. Сбережения. Сбережения, которые точно не понадобятся в ближайшем будущем, направляйте на депозиты. Распределите их по вкладам разной срочности: часть разместите на 1–3 месяца, часть — на полгода и более. Так вы сохраните гибкость и одновременно получите выгодные ставки.

В идеале на вкладах стоит разместить 70–80% сбережений, чтобы как минимум защитить средства от влияния инфляции. Ещё 20–30% можно положить на накопительный счёт, который тоже предполагает выплату процентов, однако средствами можно воспользоваться в любой момент. На дебетовой карте должна быть сумма, равная ежемесячным расходам «плюс 20%». Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Небольшую сумму, которой хватит на траты в течение 3–7 дней, можно держать в наличных. Так вы защититесь от проблем с нехваткой денег в случае перебоев со связью.

Краткий чек‑лист: 4 правила безопасного управления накоплениями

Считайте остатки по счетам . Складывайте все деньги, которые у вас хранятся, в одной организации — на картах, счетах, вкладах. Итоговая величина не должна быть больше 1,4 миллиона рублей.

. Складывайте все деньги, которые у вас хранятся, в одной организации — на картах, счетах, вкладах. Итоговая величина не должна быть больше 1,4 миллиона рублей. Распределяйте по банкам . Заведите счета в 2–3 надёжных кредитных учреждениях — это снизит зависимость от сбоев в работе одной из них.

. Заведите счета в 2–3 надёжных кредитных учреждениях — это снизит зависимость от сбоев в работе одной из них. Формируйте резерв на непредвиденные траты . Держите резерв на 3–6 месяцев обязательных расходов на накопительном счёте — он должен быть доступен в любое время.

. Держите резерв на 3–6 месяцев обязательных расходов на накопительном счёте — он должен быть доступен в любое время. Сохраняйте ликвидность. Откладывайте на долгосрочный депозит только ту сумму, которую сможете не трогать до конца срока.

