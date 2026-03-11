Дефицит бюджета бьёт рекорды: чем это обернётся для россиян

За первые два месяца 2026 года федеральный бюджет продемонстрировал рекордный уровень дефицита — он достиг 3,45 триллиона рублей, что соответствует 1,5% ВВП. Этот показатель вплотную приблизился к плановому значению на весь год, составляющему 3,8 триллиона рублей, или 1,6% ВВП. Такие данные приводит Минфин. Мы спросили экспертов, с чем связана такая ситуация и как она отразится на кошельках россиян.

© Viktoriya Kuzmenkova/iStock.com

С чем связан рекордный дефицит бюджета

По предварительной оценке Минфина, доходы бюджета за первые два месяца 2026 года составили 4,8 триллиона рублей, расходы — 8,2 триллиона рублей, дефицит достиг 3,45 триллиона рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы сократились на 10,8%, расходы увеличились на 5,8%.

Основные тенденции:

Существенное снижение нефтегазовых доходов . За первые два месяца 2026 года поступления от добычи и продажи углеводородов упали на 47,1% относительно аналогичного периода 2025 года, составив всего 0,8 триллиона рублей. Причинами стали снижение мировых цен на нефть марки Urals и укрепление курса рубля.

. За первые два месяца 2026 года поступления от добычи и продажи углеводородов упали на 47,1% относительно аналогичного периода 2025 года, составив всего 0,8 триллиона рублей. Причинами стали снижение мировых цен на нефть марки Urals и укрепление курса рубля. Небольшой рост ненефтегазовых доходов — на 4,1% год к году. Ключевой драйвер роста — налог на добавленную стоимость (НДС), который в 2026 году взимается по обновлённой базовой ставке 22%. Поступления по НДС увеличились на 10,8%, достигнув 2,2 триллиона рублей, — это 46% всех доходов бюджета за рассматриваемый период.

— на 4,1% год к году. Ключевой драйвер роста — налог на добавленную стоимость (НДС), который в 2026 году взимается по обновлённой базовой ставке 22%. Поступления по НДС увеличились на 10,8%, достигнув 2,2 триллиона рублей, — это 46% всех доходов бюджета за рассматриваемый период. Увеличение бюджетных расходов. В январе — феврале 2026 года они выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведомство объясняет это практикой опережающего финансирования: быстрое заключение контрактов и авансирование отдельных статей расходов позволяют распределить нагрузку в течение года.

Ненефтегазовые доходы, даже несмотря на повышение ставки НДС на 2 процентных пункта с 1 января текущего года, росли очень медленно из-за слабого роста экономики и спада в значительном количестве отраслей промышленности. Наталья Мильчакова Ведущий аналитик Freedom Finance Global

Мильчакова обращает внимание на то, что в январе текущего года спад наблюдался даже в обрабатывающей промышленности, которая в последние два года была флагманом российской экономики. Положительная динамика отмечалась только в отраслях, ориентированных на выпуск продукции двойного назначения.

Как дефицит госбюджета скажется на экономике и кошельках россиян

Дефицит госбюджета — негативное явление для экономики, отмечает Мильчакова. Если государство финансирует дефицит посредством крупных заимствований на внутреннем рынке, то это может привести либо к росту инфляции, либо — к сокращению государственных расходов.

Сокращение госрасходов повлечёт за собой уменьшение финансирования для реального сектора экономики и сокращение выплат бюджетникам, пенсионерам и гражданам, нуждающимся в государственной поддержке. Наталья Мильчакова Ведущий аналитик Freedom Finance Global

Однако пока бюджетный дефицит не сильно отражается на состоянии реального сектора экономики и на уровне жизни россиян, продолжает эксперт. Она отмечает, что государство выделяет деньги на реализацию национальных проектов. По состоянию на 1 марта 2026 года уже выделено:

15,8% годового бюджета на нацпроект «Семья»;

19,5% — «Продолжительная и активная жизнь»;

14,6% — «Молодёжь и дети».

Государство продолжает индексировать страховые пенсии и социальные пособия, то есть выполняет социальные обязательства, подчёркивает Мильчакова.

Однако, если дефицит бюджета будет расти и превысит 3–4% ВВП, государству придётся либо очень много занимать на внутреннем рынке, либо сокращать расходы, считает Мильчакова. Она не исключает, что государство повысит прогноз по бюджетному дефициту до 1,7–2% ВВП.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев придерживается мнения, что значительно снизить расходы у государства не получится, потому что экономика к этому просто не готова. Он ожидает увеличения прогнозного показателя дефицита.

Кроме того, по мнению Абелева, дефицит госбюджета отразится и на долговом рынке — сегменте финансового рынка, на котором осуществляется привлечение капитала с помощью выпуска и обращения долговых ценных бумаг, в первую очередь — облигаций.

Нас ждёт лавинообразный рост предложений облигаций федерального займа, потому что Минфину придётся размещать рекордные объёмы. Но рынок в настоящее время и так перенасыщен. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Ещё один вариант выхода из ситуации, по мнению Мильчаковой, — принимать эффективные меры по повышению бюджетных доходов. Например, такой мерой могло бы быть сокращение дисконта российской марки нефти Urals к Brent за счёт более активного перенаправления потоков экспорта нефти с Запада на Восток, отмечает эксперт.

