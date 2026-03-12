Можно ли не платить взносы на капитальный ремонт

Взносы на капитальный ремонт — одна из самых весомых статей расходов в платёжке за коммунальные услуги. Но платить их в полном объёме обязаны не все. Пенсионеры, инвалиды, ветераны и некоторые другие категории граждан могут рассчитывать на льготы: от частичной компенсации до полного освобождения от взносов. Рассказываем, можно ли не платить за капитальный ремонт и что для этого нужно сделать.

Зачем нужны взносы и кто их платит

Согласно ст. 166 Жилищного кодекса РФ капитальный ремонт — это комплекс работ по восстановлению и замене конструктивных элементов многоквартирного дома, инженерных систем и других важных частей здания. Цель — устранить износ и обеспечить безопасную эксплуатацию дома на долгие годы.

Плата на капремонт формируется из ежемесячных взносов собственников помещений. Размер взноса устанавливают региональные власти с учётом:

типа и состояния дома;

перечня планируемых работ;

региональных нормативов.

Взнос на капитальный ремонт включается в общий платёж за жилищно‑коммунальные услуги. Соответствующая строка присутствует в ежемесячной квитанции, направляемой вам управляющей компанией (УК).

Оплачивать взносы на капремонт и квартплату можно онлайн, в банковском приложении. В ряде случаев это можно делать без комиссии.

Средства, собранные по этой статье, УК направляет либо в региональный фонд капремонта, либо на специальный счёт дома — если собственники ранее приняли такое решение. Региональный фонд берёт на себя организацию ремонта: подбирает подрядные организации и следит за качеством выполнения работ.

Собственники помещений вправе отказаться от услуг регионального фонда и открыть собственный специальный счёт для накопления взносов. Для этого необходимо провести общее собрание и зафиксировать в решении следующие параметры:

размер ежемесячного взноса (он не может быть ниже минимального уровня, утверждённого на региональном уровне);

организацию, которая будет владельцем счёта (товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или управляющая компания);

банк, в котором будет открыт счёт.

После собрания принятое решение нужно направить в региональный фонд капремонта. А владельцу счёта, определённому на собрании, следует обращаться в выбранный банк для открытия счёта.

Когда на счёте накопится достаточная сумма и наступит запланированный срок ремонта, жильцы самостоятельно выбирают подрядчика для выполнения работ.

Сроки проведения капремонта определяются региональными властями. Актуальные даты и график можно найти на официальном сайте регионального фонда капремонта субъекта РФ. Например, для Москвы они размещены здесь.

Кто обязан платить за капремонт

Платить за капитальный ремонт обязаны собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Это закреплено законом — независимо от того, живёте вы в квартире или сдаёте её.

Тот факт, что в квартире никто не прописан или не проживает, не освобождает собственника от уплаты взносов. Наниматели жилья взносы на капремонт не платят, — сообщает «Рамблеру» пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Начисление взносов на капремонт осуществляется в привязке к объекту недвижимости, а не к текущему собственнику. В связи с этим при покупке квартиры задолженность по таким взносам, образовавшаяся у предыдущего владельца, переходит к новому собственнику в полном объёме.

Чтобы не купить квартиру с долгами по взносам, рекомендуется запросить у продавцов документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по взносам, советует пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Последствия неуплаты капремонта

Если не платить взносы, долг будет расти, на него будут начислять пени. Фонд капремонта вправе:

направить письменное требование о погашении задолженности;

обратиться в суд для принудительного взыскания;

инициировать арест счетов или имущества через службу судебных приставов.

Каждый день просроченного платежа может увеличить сумму к оплате за счёт пеней, приостановки выплаты льгот и субсидий, а при обращении в суд — оплаты судебных издержек и исполнительского сбора, — сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Взносы являются гражданско-правовыми денежными обязательствами собственника, поэтому на капремонт распространяются стандартные правила исковой давности. Срок исковой давности по взысканию задолженности составляет 3 года.

Долги по капремонту также могут осложнить продажу квартиры: покупатель и банк могут проверить отсутствие обременений.

Кто может не платить за капремонт

Закон о капитальном ремонте предусматривает несколько ситуаций, когда собственники квартир могут не платить взносы на капитальный ремонт:

Ваш дом — аварийный . Если власти официально признали здание аварийным и решили его снести, взносы на капремонт с собственников снимаются.

. Если власти официально признали здание аварийным и решили его снести, взносы на капремонт с собственников снимаются. Землю забирают для государственных нужд . Если власти решили забрать землю под государственные или муниципальные задачи, взносы перестают начислять со следующего месяца после принятия официального решения.

. Если власти решили забрать землю под государственные или муниципальные задачи, взносы перестают начислять со следующего месяца после принятия официального решения. Дом расположен на территории закрывающегося населённого пункта. Это официальный статус территории, которая прекращает функционирование. Чаще всего такие пункты расположены в районах Крайнего Севера.

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию с новостройками, поскольку новые здания не требует ремонта. Для таких домов взносы подлежат уплате, но только после включения дома в региональную программу капремонта. Максимальный срок для такого включения — не позднее пяти лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Конкретные сроки определяются на уровне субъектов РФ и зачастую оказываются короче установленного лимита.

Помимо этого, есть льготники, которым положена компенсация за капремонт. Льготы делятся на две группы: те, что действуют по всей стране, и те, что устанавливаются регионами.

Инвалиды I и II группы, а также семьи с детьми‑инвалидами получают компенсацию 50% расходов в соответствии со ст. 17 закона № 181-ФЗ.

Согласно ст. 15 закона № 5-ФЗ право на компенсацию 50% расходов имеют участники Великой Отечественной войны.

Освобождение от уплаты взносов на капремонт предусмотрено для Героев СССР и РФ. Это закреплено в ст. 5 закона № 4301-1.

Согласно ЖК РФ льготы по капремонту могут предоставляться пенсионерам:

если вам исполнилось 80 лет, компенсация составляет 100%;

в возрасте 70–80 лет можно вернуть половину суммы, уплаченной за капремонт.

Чтобы воспользоваться льготой по возрасту, пенсионер должен соответствовать трём условиям:

жильё, по которому запрашивается льгота, находится в его собственности;

он постоянно проживает в этой квартире и регулярно уплачивает взносы на капремонт;

он живёт один и не работает, либо с ним проживают родственники, которые тоже не трудоустроены, потому что достигли пенсионного возраста либо имеют инвалидность I или II группы.

Льготы для пенсионеров вводятся законами субъектов РФ, поэтому могут быть в одних регионах, но отсутствовать в других.

Кроме того, регионы могут вводить свои дополнительные льготы. К примеру, в Москве скидка 50% предоставляется многодетным семьям. Полный перечень льготников по московской региональной программе капремонта приведён здесь. Чтобы получить актуальную информацию о доступных льготах в других регионах, следует обратиться в органы соцзащиты населения или в многофункциональный центр (МФЦ).

Как оформить льготы и субсидии

На общероссийском уровне нет единого списка документов для оформления компенсации — каждый регион вправе устанавливать свои требования.

Скорее всего, вам придётся подготовить следующий пакет документов:

паспорт;

справку, отражающую состав семьи;

последнюю квитанцию по уплате взносов на капремонт;

реквизиты счёта, куда будут перечислять компенсацию;

согласие на обработку данных.

Дополнительно могут запросить подтверждение права собственности на квартиру.

Куда подавать заявление, зависит от региона. Это могут быть отделы соцзащиты, центры жилищных субсидий, в некоторых субъектах оформить льготу можно через МФЦ.

Срок рассмотрения заявления — обычно до 10 рабочих дней. После одобрения льгота начнёт действовать со следующего месяца.

Что нужно знать про платежи за капремонт

Взносы на капремонт — законодательно закреплённая обязанность собственников квартир. Эти средства позволяют своевременно восстанавливать и заменять изношенные конструкции и инженерные системы здания.

Платёж включён в ежемесячную квитанцию за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), а порядок его начисления регулируется Жилищным кодексом РФ и региональными нормативными актами.

Закон предусматривает ряд исключений, когда взносы можно не платить: аварийные дома, изъятие земли для госнужд, закрывающиеся населённые пункты. А также льготы для отдельных категорий граждан: пенсионеров, инвалидов, ветеранов. Льготы по капремонту могут быть как федеральными, так и региональными — уточнять их перечень нужно в органах социальной защиты или МФЦ.

Неуплата взносов без законных оснований влечёт за собой серьёзные последствия: накопление долга, начисление пеней, судебные иски и даже арест имущества.

