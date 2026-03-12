Можно ли не платить взносы на капитальный ремонт

Можно ли не платить за капитальный ремонт: законные основания и последствия
Взносы на капитальный ремонт — одна из самых весомых статей расходов в платёжке за коммунальные услуги. Но платить их в полном объёме обязаны не все. Пенсионеры, инвалиды, ветераны и некоторые другие категории граждан могут рассчитывать на льготы: от частичной компенсации до полного освобождения от взносов. Рассказываем, можно ли не платить за капитальный ремонт и что для этого нужно сделать.
Зачем нужны взносы и кто их платит
Согласно ст. 166 Жилищного кодекса РФ капитальный ремонт — это комплекс работ по восстановлению и замене конструктивных элементов многоквартирного дома, инженерных систем и других важных частей здания. Цель — устранить износ и обеспечить безопасную эксплуатацию дома на долгие годы.
Плата на капремонт формируется из ежемесячных взносов собственников помещений. Размер взноса устанавливают региональные власти с учётом:
- типа и состояния дома;
- перечня планируемых работ;
- региональных нормативов.
Взнос на капитальный ремонт включается в общий платёж за жилищно‑коммунальные услуги. Соответствующая строка присутствует в ежемесячной квитанции, направляемой вам управляющей компанией (УК).
Оплачивать взносы на капремонт и квартплату можно онлайн, в банковском приложении. В ряде случаев это можно делать без комиссии.
Средства, собранные по этой статье, УК направляет либо в региональный фонд капремонта, либо на специальный счёт дома — если собственники ранее приняли такое решение. Региональный фонд берёт на себя организацию ремонта: подбирает подрядные организации и следит за качеством выполнения работ.
Собственники помещений вправе отказаться от услуг регионального фонда и открыть собственный специальный счёт для накопления взносов. Для этого необходимо провести общее собрание и зафиксировать в решении следующие параметры:
- размер ежемесячного взноса (он не может быть ниже минимального уровня, утверждённого на региональном уровне);
- организацию, которая будет владельцем счёта (товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или управляющая компания);
- банк, в котором будет открыт счёт.
После собрания принятое решение нужно направить в региональный фонд капремонта. А владельцу счёта, определённому на собрании, следует обращаться в выбранный банк для открытия счёта.
Когда на счёте накопится достаточная сумма и наступит запланированный срок ремонта, жильцы самостоятельно выбирают подрядчика для выполнения работ.
Сроки проведения капремонта определяются региональными властями. Актуальные даты и график можно найти на официальном сайте регионального фонда капремонта субъекта РФ. Например, для Москвы они размещены здесь.
Кто обязан платить за капремонт
Платить за капитальный ремонт обязаны собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Это закреплено законом — независимо от того, живёте вы в квартире или сдаёте её.
Тот факт, что в квартире никто не прописан или не проживает, не освобождает собственника от уплаты взносов. Наниматели жилья взносы на капремонт не платят, — сообщает «Рамблеру» пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Начисление взносов на капремонт осуществляется в привязке к объекту недвижимости, а не к текущему собственнику. В связи с этим при покупке квартиры задолженность по таким взносам, образовавшаяся у предыдущего владельца, переходит к новому собственнику в полном объёме.
Чтобы не купить квартиру с долгами по взносам, рекомендуется запросить у продавцов документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по взносам, советует пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Последствия неуплаты капремонта
Если не платить взносы, долг будет расти, на него будут начислять пени. Фонд капремонта вправе:
- направить письменное требование о погашении задолженности;
- обратиться в суд для принудительного взыскания;
- инициировать арест счетов или имущества через службу судебных приставов.
Каждый день просроченного платежа может увеличить сумму к оплате за счёт пеней, приостановки выплаты льгот и субсидий, а при обращении в суд — оплаты судебных издержек и исполнительского сбора, — сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Взносы являются гражданско-правовыми денежными обязательствами собственника, поэтому на капремонт распространяются стандартные правила исковой давности. Срок исковой давности по взысканию задолженности составляет 3 года.
Долги по капремонту также могут осложнить продажу квартиры: покупатель и банк могут проверить отсутствие обременений.
Кто может не платить за капремонт
Закон о капитальном ремонте предусматривает несколько ситуаций, когда собственники квартир могут не платить взносы на капитальный ремонт:
- Ваш дом — аварийный. Если власти официально признали здание аварийным и решили его снести, взносы на капремонт с собственников снимаются.
- Землю забирают для государственных нужд. Если власти решили забрать землю под государственные или муниципальные задачи, взносы перестают начислять со следующего месяца после принятия официального решения.
- Дом расположен на территории закрывающегося населённого пункта. Это официальный статус территории, которая прекращает функционирование. Чаще всего такие пункты расположены в районах Крайнего Севера.
Отдельно стоит рассмотреть ситуацию с новостройками, поскольку новые здания не требует ремонта. Для таких домов взносы подлежат уплате, но только после включения дома в региональную программу капремонта. Максимальный срок для такого включения — не позднее пяти лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Конкретные сроки определяются на уровне субъектов РФ и зачастую оказываются короче установленного лимита.
Помимо этого, есть льготники, которым положена компенсация за капремонт. Льготы делятся на две группы: те, что действуют по всей стране, и те, что устанавливаются регионами.
- Инвалиды I и II группы, а также семьи с детьми‑инвалидами получают компенсацию 50% расходов в соответствии со ст. 17 закона № 181-ФЗ.
- Согласно ст. 15 закона № 5-ФЗ право на компенсацию 50% расходов имеют участники Великой Отечественной войны.
- Освобождение от уплаты взносов на капремонт предусмотрено для Героев СССР и РФ. Это закреплено в ст. 5 закона № 4301-1.
Согласно ЖК РФ льготы по капремонту могут предоставляться пенсионерам:
- если вам исполнилось 80 лет, компенсация составляет 100%;
- в возрасте 70–80 лет можно вернуть половину суммы, уплаченной за капремонт.
Чтобы воспользоваться льготой по возрасту, пенсионер должен соответствовать трём условиям:
- жильё, по которому запрашивается льгота, находится в его собственности;
- он постоянно проживает в этой квартире и регулярно уплачивает взносы на капремонт;
- он живёт один и не работает, либо с ним проживают родственники, которые тоже не трудоустроены, потому что достигли пенсионного возраста либо имеют инвалидность I или II группы.
Льготы для пенсионеров вводятся законами субъектов РФ, поэтому могут быть в одних регионах, но отсутствовать в других.
Кроме того, регионы могут вводить свои дополнительные льготы. К примеру, в Москве скидка 50% предоставляется многодетным семьям. Полный перечень льготников по московской региональной программе капремонта приведён здесь. Чтобы получить актуальную информацию о доступных льготах в других регионах, следует обратиться в органы соцзащиты населения или в многофункциональный центр (МФЦ).
Как оформить льготы и субсидии
На общероссийском уровне нет единого списка документов для оформления компенсации — каждый регион вправе устанавливать свои требования.
Скорее всего, вам придётся подготовить следующий пакет документов:
- паспорт;
- справку, отражающую состав семьи;
- последнюю квитанцию по уплате взносов на капремонт;
- реквизиты счёта, куда будут перечислять компенсацию;
- согласие на обработку данных.
Дополнительно могут запросить подтверждение права собственности на квартиру.
Куда подавать заявление, зависит от региона. Это могут быть отделы соцзащиты, центры жилищных субсидий, в некоторых субъектах оформить льготу можно через МФЦ.
Срок рассмотрения заявления — обычно до 10 рабочих дней. После одобрения льгота начнёт действовать со следующего месяца.
Что нужно знать про платежи за капремонт
Взносы на капремонт — законодательно закреплённая обязанность собственников квартир. Эти средства позволяют своевременно восстанавливать и заменять изношенные конструкции и инженерные системы здания.
Платёж включён в ежемесячную квитанцию за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), а порядок его начисления регулируется Жилищным кодексом РФ и региональными нормативными актами.
Закон предусматривает ряд исключений, когда взносы можно не платить: аварийные дома, изъятие земли для госнужд, закрывающиеся населённые пункты. А также льготы для отдельных категорий граждан: пенсионеров, инвалидов, ветеранов. Льготы по капремонту могут быть как федеральными, так и региональными — уточнять их перечень нужно в органах социальной защиты или МФЦ.
Неуплата взносов без законных оснований влечёт за собой серьёзные последствия: накопление долга, начисление пеней, судебные иски и даже арест имущества.