ЦБ сообщил о снятии налогового бремени с потребителей

Перенос повышения НДС и других налогов и сборов в цены закончился, сообщил Банк России в аналитическом обзоре «О чем говорят тренды», с которым ознакомились Frank Media.

«Судя по статистике цен за январь и недельной статистике за февраль, перенос повышения НДС и других налогов и сборов в цены в целом закончился. Значимые вторичные эффекты от налоговых новаций малозаметны, во всяком случае пока», — отмечается в докладе.

Под «вторичными эффектами» регулятор обычно подразумевает изменение инфляционных ожиданий.

«Мы оцениваем реализовавшийся масштаб переноса прямого повышения НДС в цены в январе 2026 года на уровне 0,3–0,4 процентного пункта (из 1,1% м/м SA). Оценка основана на разнице изменения темпов роста цен позиций, облагаемых основной и льготной ставками», — сообщил ЦБ.

Перенос затронул две трети потребительской корзины и значительно превысил масштаб повышения цен после предыдущего увеличения НДС в 2019 году.

При этом, чтобы адаптироваться к повышению цен из-за налогов, граждане стали меньше потреблять в непродовольственном сегменте, отметил ЦБ. В следующие месяцы, как ожидает регулятор, спрос вновь повысится благодаря сильному росту номинальных зарплат в ноябре и декабре. Однако февральские показатели устойчивой инфляции могут оказаться заниженными.