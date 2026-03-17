В России замедлился рост цен на жилую недвижимость

По данным исследования сервиса Домклик и Центра финансовой аналитики Сбербанка, в феврале рост цен на первичную и вторичную недвижимость замедлился до 0,9 и 0,8% соответственно. Аналитики отмечают, что период разогрева рынка завершён и в ближайшие месяцы цены будут расти умеренными темпами. Однако пока в обоих сегментах они всё ещё обгоняют официальную инфляцию.

По итогам февраля 2026 года средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке составила 186,5 тысячи рублей. Цены растут десятый месяц подряд, но последние два месяца рост замедляется. Эксперты объясняют это завершением периода ажиотажного спроса, который вызвали изменения условий семейной ипотеки.

Лидерами по стоимости квадратного метра строящегося жилья остаются:

Москва (396,4 тысячи рублей).

Санкт-Петербург (265,3 тысячи рублей).

Московская область (224,1 тысячи рублей).

Республика Татарстан (196,1 тысячи рублей).

Ленинградская область (185,7 тысячи рублей).

Наименьший уровень цен за «квадрат» в новостройках зафиксирован в Пензенской области (105,6 тысячи рублей), Удмуртии (126,7 тысячи рублей), Воронежской (129,6 тысячи рублей) и Самарской областях (140,6 тысячи рублей).

На вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра в этот же период составила 122,8 тысячи рублей. Темпы роста снизились впервые с сентября 2025 года. В целом цены на готовое жильё продолжают догонять цены на новостройки. Согласно прогнозам, если снижение рыночных ставок по ипотеке продолжится, жильё на вторичном рынке создаст более серьёзную конкуренцию новостройкам.

В список регионов с наибольшей стоимостью квадратного метра готовых квартир вошли:

Москва (332,8 тысячи рублей).

Санкт-Петербург (221,6 тысячи рублей).

Московская область (157,1 тысячи рублей).

Краснодарский край (149,4 тысячи рублей).

Ленинградская область (139,3 тысячи рублей).

Наименьшая стоимость «квадрата» отмечена в Кемеровской (81,5 тысячи рублей), Саратовской (83 тысячи рублей) и Челябинской областях (85,5 тысячи рублей).

Как закрыть льготную ипотеку с помощью облигаций: стратегии и практические рекомендации