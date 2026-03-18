Акции в наследство: как правильно передать ценные бумаги

Ценные бумаги могут перейти к наследникам несколькими путями: через механизм наследования по закону, на основании завещания, по условиям наследственного договора либо посредством личного (наследственного) фонда. Сберсова разобрала каждый вариант и рассказала, как владелец активов может заранее прописать порядок передачи, а также подсказала, какие шаги предстоит выполнить получателям наследства.

Наследование по закону: правила распределения

Этот способ применяется, если владелец ценных бумаг не оформил завещание или наследственный договор. Распределение активов происходит в соответствии с нормами законодательства — а именно главой 63 Гражданского кодекса РФ.

Наследники выстраиваются в очерёдность:

первая очередь: дети, супруг(а), родители наследодателя;

дети, супруг(а), родители наследодателя; вторая очередь: братья и сёстры, дедушки и бабушки;

братья и сёстры, дедушки и бабушки; третья очередь: дяди и тёти (то есть братья и сёстры родителей наследодателя).

Всего предусмотрено семь очередей — они учитывают степень родства. Имущество делится поровну между представителями одной очереди. Если наследников первой очереди нет, право переходит ко второй и так далее.

Важный нюанс: если дети наследодателя умерли раньше него, их доля переходит к их детям (внукам наследодателя) — это называется правом представления. Аналогичный принцип действует и для последующих очередей.

Передача по завещанию: свобода выбора

Владелец ценных бумаг вправе самостоятельно определить судьбу своих активов, составив завещание (глава 62 ГК РФ). Такой подход даёт ряд возможностей:

завещать активы любому лицу — родственникам, друзьям, соседям, благотворительным организациям;

детально прописать распределение;

установить условия получения наследства ;

; оформить закрытое завещание, содержание которого останется неизвестным даже нотариусу и наследникам до момента открытия наследства.

Как оформить:

Обратиться к любому нотариусу, уплатить госпошлину и услуги нотариуса (стоимость зависит от региона). Составить документ: обычное завещание можно напечатать или написать от руки, закрытое — только от руки. Указать необходимые данные: для передачи всех ценных бумаг со счёта — данные брокера, номер брокерского счёта и счёта депо, номер и дату договора о брокерском обслуживании, для передачи конкретных бумаг — название, ISIN, количество, а также реквизиты счёта.

Завещание можно изменить или отменить в любой момент без уведомления наследников. Однако стоит помнить об обязательной доле: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители имеют право на 50% той доли, которую они получили бы при наследовании по закону.

Передавать по наследству можно и вклады. Они наследуются по общим правилам, указанным в Гражданском кодексе.

Наследственный договор: двустороннее соглашение

Этот механизм схож с завещанием, но имеет ключевое отличие: он представляет собой двустороннюю сделку (ст. 1140.1 гл. 62 ГК РФ). Наследник заранее соглашается с условиями, подписывая договор, а нотариус удостоверяет его (с возможностью видеофиксации).

Особенности:

можно заключить несколько договоров с одним или разными наследниками;

если одни и те же активы обещаны в разных договорах, приоритет имеет более ранний;

допускается исполнение условий ещё при жизни наследодателя (например, ежемесячные выплаты в пользу наследодателя в обмен на получение активов после его смерти);

договор имеет приоритет над завещанием, если оба документа существуют одновременно;

сохраняется право на обязательную долю для определённых категорий наследников.

Личный и наследственный фонды: долгосрочное управление

Личный фонд — аналог траста, который можно создать при жизни. Владелец активов передаёт их в фонд и прописывает правила управления и распределения доходов как при жизни, так и после смерти. Например:

установить поэтапные выплаты (например, 20% каждые пять лет);

привязать получение дохода к определённым условиям (например, «получает доход только после получения высшего образования»).

Наследственный фонд создаётся только после смерти наследодателя, но распоряжение о его создании можно включить в завещание.

Важно: личные фонды доступны инвесторам с капиталом от 100 миллионов рублей.

Пошаговая инструкция для наследников

Если вы получили ценные бумаги по закону, завещанию или договору, следуйте алгоритму:

Обратитесь к нотариусу по месту жительства наследодателя в течение шести месяцев после его смерти. Нотариус откроет наследственное дело. Предоставьте документы: паспорт, свидетельство о смерти наследодателя, завещание (если есть), документ, подтверждающий родство (если нет завещания), сведения о брокерских счетах наследодателя (если известны). Запросите информацию об активах у брокеров, регистраторов, депозитариев или через налоговую (если данные неизвестны). Каждый запрос оплачивается отдельно. Проведите оценку ценных бумаг у оценщика, состоящего в СРО (саморегулируемой организации оценщиков). Убедитесь, что у специалиста есть сертификат на право оценки ценных бумаг и полис страхования ответственности. Получите свидетельство о праве на наследство через шесть месяцев после смерти наследодателя. Обратитесь к брокеру, депозитарию или регистратору с этим свидетельством: для биржевых активов откроют новый счёт и переведут бумаги, для небиржевых — внесут изменения в реестр, зафиксировав нового владельца.

Финансовые затраты при оформлении наследства

Хотя унаследованные ценные бумаги не облагаются налогом (п. 18 ст. 217 НК РФ), наследникам предстоит покрыть ряд расходов:

госпошлина за свидетельство о праве на наследство: 0,3% от стоимости активов (но не более 100 тысяч рублей) — для близких родственников, 0,6% (но не более 1 миллиона рублей) — для иных лиц;

услуги нотариуса (несколько тысяч рублей, зависит от региона);

запросы в организации (первые 1–2 запроса могут входить в тариф, остальные — платно);

оценка ценных бумаг (в среднем 2000–3000 рублей за каждое наименование);

услуги регистратора по переоформлению (до 1000 рублей);

перевод бумаг между депозитариями (до 1000 рублей за наименование).

Как передать ценные бумаги по наследству: главное

Ценные бумаги можно передавать по наследству. Для этого нужно заранее составить завещание или специальный договор. В противном случае после смерти наследодателя его активы будут распределены между наследниками по степени родства.

Есть и другой вариант — создание личного фонда. Его владелец может установить правила, в соответствии с которыми доходы от ценных бумаг будут распределяться между наследниками. Но такая возможность доступна только инвесторам с крупным капиталом.

Вступить в наследство можно только через полгода после смерти наследодателя. Унаследованные бумаги не облагаются налогом, но наследникам нужно быть готовым к другим затратам: уплате госпошлины и услуг нотариуса, оценке ценных бумаг и не только.

