Россиянам объяснили, чем обернётся борьба с наценками на продукты

В условиях роста цен на продукты власти активно ищут новые способы сдерживать инфляцию на продовольственном рынке. При этом эксперты подчёркивают: полагаться исключительно на прямое регулирование наценки на продукты нецелесообразно — необходим комплексный подход, сочетающий разные инструменты. Разбираемся, какие меры регулирования цен на продовольствие обсуждаются сегодня и с какими рисками они сопряжены.

Текущая ситуация: инфляция и продуктовый набор

По данным Росстата, с начала 2026 года по 10 марта цены выросли на 2,5%. Однако рост цен на многие базовые продукты питания многократно превышает показатель инфляции.

В 2026 году Росстат зафиксировал рекордный рост доли расходов на питание с 2008 года — на еду россияне тратят 39% своих доходов. Эти данные содержатся в официальной структуре расходов для расчёта индекса потребительских цен.

Такие тенденции усиливают социальную напряжённость и вынуждают власти искать пути стабилизации цен.

Как власти пытаются стабилизировать цены на продукты

Обсуждение мер госрегулирования цен на продовольственном рынке продолжается длительное время. В конце августа 2025 года Минсельхоз предложил снизить волатильность розничных цен с помощью перехода рынка на долгосрочные контракты с фиксированными или формульными ценами.

Согласно инициативе ретейлеров хотели обязать закупать основной объём продуктов в отдельных категориях в рамках долгосрочных договоров сроком не менее 1 года. Такой механизм должен был стабилизировать розничные цены и снизить влияние сезонных факторов на стоимость продуктов.

Планировалось запустить механизм с 1 марта 2026 года, но законопроект так и не внесли в Госдуму. Причина — активное сопротивление участников рынка.

Для покупателей ценовые ограничения выглядят привлекательно — они получают возможность покупать товары по заранее известной цене. Однако поставщикам это невыгодно, и им придётся либо уходить с рынка, либо снижать качество продукции. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Ещё одна инициатива, призванная сдержать рост цен, — законопроект, вносящий поправки в закон о торговле. Его рассмотрение запланировано на апрель 2026 года. Он предлагает радикальные меры регулирования торговой деятельности:

Согласно документу, розничная наценка на товары не сможет превышать 30% цены , установленной в договоре поставки.

, установленной в договоре поставки. Торговые сети будут обязаны информировать покупателей о закупочной цене , например указывать её рядом с розничной на ценнике или в торговом зале.

, например указывать её рядом с розничной на ценнике или в торговом зале. Законопроект также предусматривает постепенное введение минимальной доли товаров местных производителей в ассортименте торговых сетей. Это должно поддержать региональных фермеров и сократить логистические издержки, которые влияют на конечную стоимость продуктов.

Однако введение подобных ограничений имеет ряд рисков, о которых «Рамблеру» рассказал Василий Кутьин:

Нарушение рыночных механизмов ценообразования. На практике торговая наценка не равна прибыли — большую часть её объёма составляют операционные расходы: аренда, зарплаты, налоги, коммунальные услуги, логистика, обслуживание оборудования и кредиты. Вводимый потолок наценки лишает ретейлеров возможности гибко регулировать стоимость товаров, что может привести к росту цен на весь ассортимент. Дефицит товаров. Если торговля не способна покрывать свои издержки, это может привести к сокращению ассортимента и дефициту товаров, особенно в регионах с высокими логистическими издержками. Сложности с контролем и реализацией. Неясно, кто будет отслеживать и контролировать наценку, а также как учитывать региональные и сезонные особенности. Например, доставка товаров в отдалённые регионы, такие как Якутия и Чукотка, существенно увеличивает логистические расходы, что сложно учесть в едином ограничении. Негативное влияние на малый и средний бизнес. Ограничение наценки с большой долей вероятности может усугубить положение местных производителей и поставщиков, если торговые сети сократят сотрудничество с ними в пользу крупных игроков, способных предложить более выгодные условия.

С доводами Кутьина соглашается начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» кандидат экономических наук Олег Абелев. Он приводит неочевидные последствия введения ограничений.

Введение ограничений вынудит торговые организации снижать затраты. Это может привести к сокращению персонала и ухудшению качества обслуживания. Кроме того, на рынке могут появиться товары сомнительного качества из-за роста нелегальной торговли. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Альтернативные способы регулирования цен: что предлагают эксперты

Антимонопольный контроль

О значимости антимонопольного контроля в борьбе с завышением цен говорит кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Антимонопольный контроль должен быть действенным: ведомство обязано проверять, насколько рост цен соответствует реальному увеличению издержек, например удорожанию сырья, логистики или энергоносителей. Контроль нельзя сводить к выборочным проверкам по отдельным товарам вроде огурцов или сахара. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Эксперт подчёркивает необходимость тотального мониторинга всего рынка. Только так возможно избежать ситуации, когда участники цепочки перекладывают ответственность друг на друга, говорит он.

Создание социальных магазинов

Экономист, генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт» Олег Николаев предлагает поддерживать малоимущих граждан путём создания сетей социальных магазинов — своего рода «фикс-прайс» в продовольственном сегменте, где будут представлены базовые категории продуктов, считает эксперт.

Доступ покупателей к этим торговым площадкам можно предоставлять через Федеральную налоговую службу (ФНС) — по подтверждению низкого дохода, считает эксперт.

Наполнять такие магазины можно через государственные аукционы на понижение цены, участниками которых могли бы стать только крупные игроки, устойчивые к рыночным колебаниям.

При этом остальную часть рынка Николаев предлагает оставить относительно свободной, сохраняя контроль антимонопольной службы за картельными соглашениями.

Создание условий для здоровой конкуренции

Эксперт Олег Абелев полагает, что вместо строгих ограничений лучше применять гибкие нормы или диапазон допустимой торговой наценки. Это позволит учесть специфику продовольственного рынка: различия спроса на товары разных категорий, уровень инфляции и прочие факторы.

Как бороться с ростом цен на продукты

Рост цен на продукты питания в 2026 году стал серьёзной проблемой: по данным Росстата, за период с начала года до 10 марта цены выросли на 2,5%, но на отдельные базовые продукты рост многократно превышает этот показатель.

Предлагаемые меры госрегулирования — долгосрочные контракты с фиксированными ценами и ограничение розничной наценки до 30% — вызывают активное сопротивление бизнеса. Эксперты указывают на серьёзные риски: нарушение рыночных механизмов ценообразования, дефицит товаров, негативное влияние на малый и средний бизнес.

В качестве альтернативы эксперты предлагают использовать антимонопольный контроль, создание социальных магазинов для малообеспеченных людей, гибкое регулирование наценок.

Дефицит бюджета бьёт рекорды: чем это грозит россиянам