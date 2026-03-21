С 1 апреля увеличат выплаты за уход за пожилым человеком: как оформить пособие

С 1 апреля 2026 года Социальный фонд России (СФР) автоматически проиндексирует ежемесячную выплату по уходу за людьми, достигшими 80 лет, и инвалидами I группы. Индексация коснётся получателей государственных и социальных пенсий. Рассказываем, как оформить уход за пожилым человеком и что он даёт.

Кто имеет право на выплату

Государство поддерживает граждан, которые ухаживают за своими престарелыми близкими. Однако ухаживающее лицо не получает пособие напрямую — сумма компенсационной выплаты по уходу включается в пенсию подопечного, а далее используется по усмотрению сторон.

Подавать заявление для получения пособия не нужно — СФР начисляет доплату сам, как только пенсионеру исполнилось 80 лет или ему установили инвалидность I группы. Выплата полагается вне зависимости от того, есть ли родственник, который фактически может ухаживать, или нет.

Размер надбавки зависит от вида пенсии:

1413,86 рубля — для получателей страховой пенсии. Величина была проиндексирована с января 2026 года.

— для получателей страховой пенсии. Величина была проиндексирована с января 2026 года. 1471 рубль — для получателей государственной или социальной пенсии. Именно этот размер вступает в силу с 1 апреля 2026 года.

При наличии у пенсионера двух видов пенсионного обеспечения компенсационная выплата производится к страховой части.

Если пожилой человек живёт на Крайнем Севере или в приравненных районах, сумма автоматически увеличивается на районный коэффициент.

Что получает тот, кто ухаживает

Человек, который ухаживает за пенсионером, не получает деньги. Однако ему полагаются другие бонусы — возможность заработать страховой стаж и пенсионные баллы для своей будущей пенсии.

Главное условие: выплата предназначена именно неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход. Поэтому для зачёта стажа необходимо соблюдение нескольких правил:

Отсутствие официального дохода . Нельзя заниматься трудовой деятельностью: работать по найму, числиться индивидуальным предпринимателем (ИП). Граждане, которые получают пособие по безработице, не могут претендовать на зачёт этого периода, так как официально считаются занятыми.

. Нельзя заниматься трудовой деятельностью: работать по найму, числиться индивидуальным предпринимателем (ИП). Граждане, которые получают пособие по безработице, не могут претендовать на зачёт этого периода, так как официально считаются занятыми. Особый статус для самозанятых : баллы начислят, только если самозанятый не платит добровольные взносы в СФР (то есть его деятельность приравнивается к нерабочему периоду).

: баллы начислят, только если самозанятый не платит добровольные взносы в СФР (то есть его деятельность приравнивается к нерабочему периоду). Наличие минимальной страховой истории: до или после ухода должен быть хотя бы один официальный рабочий день с отчислениями.

Каждый год ухода засчитывается в стаж как полноценный рабочий год. За этот же период начисляют 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Необходимые документы

Чтобы период ухода учли в стаже, нужно подать заявление и приложить к нему документы.

От ухаживающего понадобятся:

Паспорт.

Заявление о периоде ухода (бланк можно скачать на сайте СФР или взять в отделении).

От пенсионера:

Паспорт.

Если живёте раздельно — письменное согласие на уход. Если пенсионер не может написать сам по состоянию здоровья, это могут сделать родственники.

Если живёте вместе — документ о совместном проживании (справка о составе семьи, выписка из домовой книги). Тогда письменное подтверждение от пенсионера не требуется.

Процесс оформления выплаты

Шаг 1. Дождаться автоматического назначения надбавки пенсионеру

Пенсионеру старше 80 лет или инвалиду I группы ничего делать не нужно. СФР сам увидит его статус и добавит сумму к пенсии.

Шаг 2. Ухаживающему — зафиксировать период ухода

Заявление подаётся за уже осуществлённый уход. Обратиться в СФР можно после года, нескольких лет ухода или когда уход уже прекратился. Документы нужно передать в СФР по месту жительства пенсионера — лично, через МФЦ или через личный кабинет на сайте «Госуслуги».

Шаг 3. Дождаться решения

СФР рассматривает заявление до 10 рабочих дней. После этого период ухода вносят в индивидуальный лицевой счёт ухаживающего.

Шаг 4. Проверить начисления.

Закажите выписку из своего лицевого счета на Госуслугах и убедитесь, что стаж и баллы отражены.

Если в процессе оформления пенсионеру по состоянию здоровья сложно лично прийти в СФР, можно попросить, чтобы специалист фонда выехал на дом для опроса и составления акта. Также могут опросить соседей. Но если есть документы о совместном проживании или письменное согласие, этого обычно достаточно.

Что нужно знать про уход за пожилым

Выгоду от ухода получают и пожилой человек, и ухаживающее за ним лицо. Пенсионеру полагается реальная прибавка к пенсии, а трудоспособному лицу, осуществляющему уход, — «виртуальный» капитал в виде стажа и баллов, который материализуется только при выходе на пенсию.

Надбавка к пенсии подопечного автоматически начисляется СФР — подавать отдельное заявление для этого не нужно.

Каждый год ухода приносит ухаживающему год стажа и 1,8 ИПК. Но только в том случае, если опекающий официально не трудоустроен и имеет хотя бы один день стажа. Чтобы воспользоваться преференцией, нужно подать заявление в СФР и приложить необходимые документы.

