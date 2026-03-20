Стало известно, какая сумма накоплений сделает россиян счастливыми

Россияне не представляют счастливой жизни без крепкого здоровья и близких. Финансовая стабильность тоже важный фактор благополучия: многие хотели бы иметь в подушке безопасности и других сбережениях 3 миллиона рублей. Такие выводы следуют из опроса, который провели СберНПФ и медиахолдинг Rambler&Co накануне Международного дня счастья.

© spaxiax/iStock.com

Опрос проводился в марте 2026 года на ресурсах Rambler&Co, в нём приняли участие пять тысяч интернет-пользователей.

Он показал, что финансовая подушка безопасности необходима: так считают 92% опрошенных. Почти половина из них (49%) назвала комфортной суммой накоплений около 3 миллионов рублей. 26% ориентируются на сумму 2–3 миллиона рублей, а 17% — на 1 миллион рублей. Лишь 8% участников опроса заявили, что чувствуют себя счастливыми без сбережений.

Физическое и ментальное здоровье считают главной составляющей счастливой жизни 41% респондентов.

Отношения с семьёй, друзьями и детьми — на втором месте (29%).

Высокий доход и стабильное финансовое положение назвали 25% опрошенных.

Творчество и путешествия оказались менее значимыми — такой вариант выбрали 5%.

В повседневной жизни россиян больше всего радует общение с близкими (54%). Почти треть опрошенных (28%) получает удовольствие от денег или удачных покупок, 15% — от вкусной еды, а 3% — от мемов и видео с котиками.

Что касается доходов, 36% респондентов считают достаточной зарплату на уровне 200 тысяч рублей в месяц. Ещё 34% ориентируются на вилку от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, 15% — от 1 миллиона рублей. Ещё столько же (15%) озвучили сумму до 100 тысяч рублей в месяц.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

