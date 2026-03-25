Сколько налоговых вычетов можно оформить за год

Ежегодно россияне могут вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ), если в прошедшем году тратили деньги на обучение, лечение, покупку недвижимости или инвестиции. Многие ошибочно полагают, что за один год можно оформить только один вид вычета. На самом деле закон позволяет комбинировать их. Главное — знать лимиты, очерёдность и правила заполнения документов. Рассказываем, как оформить несколько налоговых вычетов сразу.

Какие лимиты и особенности существуют

Налоговый кодекс разрешает комбинировать различные виды вычетов в пределах одного налогового периода. Ограничения по количеству отсутствуют: россияне вправе одновременно заявить два и более вычетов за последние три года. В 2026 году можно подать на возврат за 2025, 2024 и 2023 годы.

Ключевые ограничения связаны не с числом заявленных вычетов, а с их объёмом и размером налогооблагаемой базы, отметила финансовый советник Виктория Шиндлер. По каждому виду вычетов предусмотрен предельный размер расходов, от которого рассчитывается сумма к возврату.

На итоговую выплату влияет и ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ), подчеркнула эксперт. С 2025 года действует шкала от 13 до 22%. При этом общая сумма возмещения за год не может превышать объём фактически перечисленного в бюджет налога за этот же период. Для этого нужно работать официально.

Лимиты по вычетам в 2026 году

Список дорогостоящих медицинских услуг можно посмотреть здесь.

Также существуют стандартные налоговые вычеты, например на детей. Они уменьшают не сумму налога к возврату, а саму налоговую базу, подчеркнула Шиндлер. То есть налогоплательщик не получает разовый возврат, а платит меньше НДФЛ ежемесячно, получая больше на руки, пояснила она.

Стандартный вычет на детей предоставляется только до тех пор, пока ваш совокупный заработок с начала года не достигнет 450 тысяч рублей. Как только доход превысит эту планку, право на льготу теряется до следующего года.

Как расставить приоритеты, чтобы использовать вычеты максимально

Когда сумма вычетов оказывается больше уплаченного за год налога, ключевое значение приобретает порядок их оформления, сказал руководитель юридического отдела независимого профсоюза «Новый труд» (НПНТ) Сергей Довгаль. Важно знать, какие вычеты заявлять в первую очередь, чтобы не лишиться части положенных средств, предупредил он.

Довгаль рекомендует чёткую систему приоритетов:

Социальные вычеты. В первую очередь заявляйте расходы на лечение, обучение и спорт в рамках лимита в 150 тысяч рублей. Остаток по ним не переносится на следующий год, поэтому неиспользованная часть компенсации будет потеряна. Дорогостоящее лечение. Этот вычет не имеет верхнего лимита по сумме расходов и предоставляется в размере фактических затрат. Но неиспользованный остаток вычета также «сгорает», если в текущем году у вас не хватило уплаченного налога для возврата всей суммы. Имущественные вычеты. Остаток по ним можно переносить на будущие периоды. Если размер социальных вычетов оказался меньше уплаченного за год налога, оформляйте вычеты за покупку квартиры или проценты по ипотеке.

Как получить несколько налоговых вычетов сразу: инструкция

Подайте декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Сервис автоматически подгрузит сведения из справок о доходах и проверит ошибки заполнения.

Как подать декларацию: пошаговая инструкция

Шаг 1. Зайдите в личный кабинет. Перейдите в раздел «Декларации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ» → «Заполнить декларацию онлайн». Выберите из списка интересующий период.

Шаг 2. Ваши персональные данные загрузятся автоматически. Убедитесь, что в разделе «Доходы» отображаются все ваши справки о доходах. Если каких-то нет, их нужно добавить вручную. Без подтверждения уплаты НДФЛ вычет невозможен.

Шаг 3. В разделе «Вычеты» поставьте галочки напротив всех видов, которые хотите оформить. Дальше нужно заполнить данные по каждому вычету.

Шаг 4. Когда вся информация будет внесена, программа покажет предварительный расчёт суммы налога к возврату. Внимательно проверьте цифры. С помощью кнопки прикрепления файлов загрузите сканы или фото подтверждающих документов:

Справок об оплате (для социальных вычетов).

Договоров с клиниками или учебными заведениями, лицензий.

Документов на квартиру: договора купли-продажи, акта приёма-передачи, свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРН.

Платёжных документов: чеков, квитанций.

Шаг 5. Подпишите декларацию электронной подписью — она формируется в личном кабинете бесплатно — и отправьте на рассмотрение.

Налоговый вычет можно оформить в упрощённом порядке без декларирования. После 25 февраля, когда в налоговую поступают данные о доходах от работодателей, ФНС направляет предзаполненное заявление в раздел «Сообщения» вашего личного кабинета.

Однако такой документ может не учитывать некоторые траты налогоплательщика, предупредил Сергей Довгаль. По мнению эксперта, при совмещении разных типов вычетов подача полной декларации 3-НДФЛ — самый надёжный способ в 2026 году.

Личный опыт: подача документов сразу на несколько вычетов

Уже четвёртый год подряд я оформляю возврат налога сразу по двум имущественным вычетам: за покупку квартиры и по уплаченным ипотечным процентам. Делаю это в упрощённом режиме, без заполнения 3-НДФЛ.

Данные о моих доходах и уплаченном налоге за 2025 год поступили в ФНС 25 февраля. Я сразу отправила заявку на получение компенсации по упрощённой процедуре.

До конца марта ФНС проводит «предварительный расчёт». Следующие этапы: подача, проверка (до 30 дней) и возврат средств (до 15 дней). Деньги приходят на указанную заранее карту.

Три важных правила при оформлении сразу нескольких налоговых вычетов

1. Одна декларация за один год. Заявляйте все вычеты в одной декларации 3-НДФЛ. Если в 2025 году вы лечили зубы и платили за фитнес, объедините это в одном документе.

Налогоплательщики нередко дробят вычеты по разным декларациям. Это приводит к ошибкам в расчёте и затягивает проверку. Виктория Шиндлер финансовый советник

2. Соблюдайте хронологию. Многие путаются в «переходящих» остатках, особенно при получении имущественного вычета, отметила налоговый консультант Елена Красноперова.

Чтобы чётко понимать, какая сумма когда принимается к расчёту, оформляйте налоговые вычеты в хронологическом порядке. Сначала заявите вычет за 2023 год и только потом за 2024-й и 2025-й, а не наоборот. Елена Красноперова налоговый консультант

3. Будьте внимательны с «упрощённым» вычетом. Не спешите подтверждать предзаполненное заявление в личном кабинете ФНС. Система часто видит только одну категорию расходов. Например, покупку квартиры, игнорируя ваши траты на лечение или спорт. Если отправить заявку сразу, вы получите лишь часть денег, а остальное потеряете. Сначала убедитесь, что в расчёте учтены все ваши расходы за год.

Как оформить несколько налоговых вычетов в 2026 году: главное

Закон позволяет заявить сразу несколько вычетов по итогам одного налогового периода. Единственные ограничения — лимиты по видам расходов и совокупная сумма НДФЛ, удержанная из вашего дохода за год.

Все вычеты за один год лучше заявлять в одной декларации 3-НДФЛ. Это поможет избежать ошибок и быстрее получить деньги.

Сначала заявляйте социальные вычеты и дорогостоящее лечение, остатки по которым не переносятся на будущее, если не уложиться в лимит текущего года. И только после этого подавайте документы на имущественный вычет.

