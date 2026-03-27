Как внедрить антипотребление в свою жизнь: пошаговый план для начинающих

В социальных сетях набирает популярность тренд на антипотребление. Всё больше людей пробуют челлендж «год без покупок»: не обновляют гардероб по сезону, не ходят в салоны красоты и отказываются от необязательных трат. Рассказываем, почему антипотребление так популярно и как без стресса внедрить его в свою жизнь, чтобы улучшить личные финансы.

Как тренд на антипотребление связан с состоянием экономики

Антипотребление — это не жёсткая экономия на всём, а осознанный подход к использованию ресурсов: денег, времени и энергии. Его цель — снизить финансовое давление, выстроить устойчивую модель жизни и укрепить личный бюджет. Об этом рассказала «Рамблеру» экономист Юлия Кузнецова.

Эксперт отмечает, что популярность этого тренда в России объясняется вполне конкретными экономическими причинами. По её словам, можно выделить четыре ключевых фактора:

Рост инфляции и снижение реальных доходов населения. По данным Росстата, инфляция в России за 2025 год составила 5,59%. Реальные зарплаты россиян за период выросли на 4,4%. К 23 марта 2026 года инфляция составила 5,83% годовых, а инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4% годовых. Высокая стоимость кредитов и снижение доступности заёмных денег. По данным ЦБ, в январе 2026 года средняя ставка по кредитам для физлиц составила 28,9% по займам сроком до года и 16,1% по долгосрочным продуктам. Общая неопределённость на фоне нестабильной геополитической ситуации — конфликт на Ближнем Востоке, урегулирование на Украине. Повышение финансовой грамотности россиян. Согласно проведённому осенью 2025 года исследованию Сбера, средний уровень финансовой грамотности россиян составил 72,6%. Сами граждане в ходе опроса ВЦИОМа в апреле 2025 года оценили свой уровень знаний в сфере финансов в среднем на 3,43 балла из 5.

Помимо экономических причин, на рост популярности антипотребления повлиял агрессивный маркетинг. Такое мнение высказала вице-президент по стратегии и новому бизнесу коммуникационного агентства КРОС Ксения Касьянова.

Маркетплейсы и офлайн-магазины годами стимулировали массовые импульсивные покупки, что привело к накоплению ненужных вещей у потребителей и негативно сказалось на размере реально располагаемых ими доходов. Антипотребление стало радикальным ответом на маркетинговое давление. Ксения Касьянова вице-президент по стратегии и новому бизнесу КРОС

Основные правила антипотребления

Осознанность: от «хочу» к «зачем»

Прежде чем совершить покупку, проведите «аудит намерения». Ответьте себе на эти ключевые вопросы:

Зачем мне это?

Есть ли у меня это или аналог?

Сколько часов моей работы это стоит?

Как отличить ценностную покупку от эмоциональной:

Правило паузы

Запретите себе принимать финансовые решения в моменте. Чем выше цена — тем длиннее пауза. Исключение составляют ситуации, связанные с безопасностью, здоровьем и выполнением обязательств.

Общие рекомендации по «времени охлаждения»:

24 часа или 48 часов — для мелких покупок: одежда, косметика, товары для дома, книги.

— для мелких покупок: одежда, косметика, товары для дома, книги. 72 часа или 1 месяц — для крупных покупок: техника, гаджеты, мебель, путешествия, абонементы.

Замещение

Вам нужна не вещь, а функция, которую она выполняет. Её можно получить иначе. Четыре основных способа:

Аренда. Вы платите только за время использования. Идеально для вещей, которые нужны редко, например электродрель, палатка, свадебный костюм, профессиональная камера, инструменты для ремонта. Обмен. В сообществах, соседских чатах или специализированных группах люди активно обмениваются вещами. Вы можете отдать ненужную вещь и получить то, что вам необходимо сейчас. Вторичный рынок. Покупка качественной вещи б/у может быть выгоднее покупки новой в низком ценовом сегменте. Ремонт. Прежде чем заменять вещь, выясните стоимость починки. Она может оказаться в разы ниже цены покупки.

Контроль расходов

Анализ и структурирование личного бюджета помогают избавиться от иллюзии «лишних денег» и сделать видимыми те траты, которые раньше оставались незаметными и негативно сказывались на финансовом положении.

Как правильно внедрить антипотребление в свою жизнь

Можно начать с анализа расходов за последние 2–3 месяца и исключить 15–20% ненужных трат, считает Кузнецова.

Следующим шагом она советует ввести правило «48 часов» на все необязательные покупки — через два дня спонтанное желание либо исчезнет, либо превратится из эмоционального порыва во взвешенное решение.

Хорошо работает ограничение категорий, например месяц без одежды или без доставки еды. Важно не создавать жёстких запретов, а формировать новые привычки. Тогда процесс проходит без стресса. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

Главная ошибка — пытаться изменить всё за один день, предупредил психолог Владислав Герасимов. Он рекомендует начать с одной привычки, например отказаться от импульсивных покупок на маркетплейсах.

Советы от психолога:

Удалите приложения маркетплейсов с главного экрана и отпишитесь от шопинг-рассылок.

и отпишитесь от шопинг-рассылок. Начните составлять списки перед походом в магазины. Если товара нет в списке — вы его не берёте.

Если товара нет в списке — вы его не берёте. Выделите фиксированную сумму на «привычные» траты. Постепенно перераспределяйте её в пользу более осознанных расходов.

Постепенно перераспределяйте её в пользу более осознанных расходов. Заведите дневник, если тяга к покупкам — это способ справиться с тревогой. Важно дать психике «остыть» перед решением.

если тяга к покупкам — это способ справиться с тревогой. Важно дать психике «остыть» перед решением. Разрешите себе делать неидеально. Лучше 70% осознанности каждый день, чем 100% раз в месяц и выгорание. А срывы — часть процесса.

Лучше 70% осознанности каждый день, чем 100% раз в месяц и выгорание. А срывы — часть процесса. Найдите единомышленников. Чувство локтя помогает не сбиться с курса.

Чувство локтя помогает не сбиться с курса. Визуализируйте процесс. Заведите трекер привычек, чтобы отмечать, сколько раз за неделю вы сделали осознанный выбор вместо импульсивной покупки. Визуализация прогресса служит отличным мотиватором.

Антипотребление — не про аскезу ради аскезы, а про освобождение времени, денег и внимания для того, что действительно важно именно вам. Если это не соответствует вашей внутренней логике и вы просто хотите быть в тренде — практика не приживётся. Владислав Герасимов психолог

Психологически проще перейти к антипотреблению, предварительно освободив пространство от ненужных вещей, отметила Ксения Касьянова. Их можно продать через ресейл-платформы или доски объявлений либо сдать в секонд-хенд, на благотворительность или на переработку.

Главное о тренде на антипотребление: почему появился и как присоединиться

Тренд на антипотребление в России связан с состоянием экономики: инфляция обгоняет реальный рост зарплат, ставки по кредитам по-прежнему высокие, а геополитическая ситуация остаётся нестабильной. Среди других причин — повышение финансовой грамотности населения и усталость от агрессивного маркетинга.

Основной принцип антипотребления заключается в осознанном подходе к покупкам и ведении личного бюджета.

Если вы хотите внедрить антипотребление в свою жизнь, проанализируйте траты и перестаньте покупать то, что вам не нужно. Составляйте списки необходимых продуктов или вещей перед походом в магазин. Введите «период охлаждения» перед покупками, удалите приложения маркетплейсов с главного экрана и отпишитесь от рекламных рассылок.

