Названо самое финансово грамотное поколение россиян

Уровень финансовой грамотности у старшего поколения оказался выше, чем у молодых россиян. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования* аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь» (есть в распоряжении «Рамблера»).

Индекс финансовой грамотности у опрошенных россиян старше 55 лет составил 13,43 балла из возможного 21 балла. Высокий уровень знаний в сфере финансов продемонстрировали 28%, средний — 45%. Лишь у 27% опрошенных из этой возрастной группы выявили низкий уровень финансовой грамотности.

Среди респондентов в возрасте 18–34 лет индекс составил 11,11 балла. При этом высокий уровень финансовой грамотности фиксировался только у 11% опрошенных, что более чем вдвое ниже значения среди старшего поколения. Каждый второй (51%) молодой россиянин показал низкий уровень финансовой грамотности.

Общий индекс финансовой грамотности россиян по итогам 2025 года составил 12,61 балла. Это на 0,16 балла меньше, чем в 2024 году (12,77 балла). Результат свидетельствует о стабильности показателя в последние годы, отмечается в исследовании.

Большинство россиян вне зависимости от возраста стараются откладывать деньги. 77% опрошенных в течение 2025 года пользовались сберегательными инструментами. Каждый третий (32%) за период пополнял сберегательный счёт или вклад в банке. Ещё 30% пополняли текущие банковские счета.

Наличные как способ сбережений по-прежнему пользуются популярностью среди россиян. В 2025 году 25% участников опроса формировали накопления этим способом. 7% респондентов передавали деньги членам семьи, чтобы «спрятать» от самих себя.

*Всероссийский репрезентативный опрос проведён Аналитическим центром НАФИ совместно с СК «Росгосстрах Жизнь» в декабре 2025 года. Опрошены 1003 человека 18 лет и старше. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, федеральному округу, типу населённого пункта и уровню образования. Статистическая погрешность данных не превышает 3%.

Индекс финансовой грамотности рассчитан по методологии ОЭСР как сумма значений трёх частных индексов: «Знания», «Навыки» и «Установки».