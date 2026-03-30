Как вернуть НДФЛ при покупке квартиры

Приобретение квартиры или дома — это всегда серьёзные расходы. Но часть потраченных денег государство готово вернуть за счёт имущественного налогового вычета. Рассказываем, кто может претендовать на возврат, сколько денег можно получить и как оформить вычет без лишних сложностей.

Что такое имущественный вычет

Имущественный налоговый вычет — частичный возврат налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного вами с зарплаты или других доходов. По сути, государство компенсирует вам 13–22% (зависит от налоговой ставки) от затрат на жильё, но в рамках лимита.

Возврат положен только налоговым резидентам страны (тем, кто не покидал РФ 183 дня и больше) и только при наличии налогооблагаемых доходов. Гражданам, которые не платят НДФЛ, вычет не положен.

Кто может получить возврат

Получить имущественный вычет вправе те, кто купил или построил на территории России:

квартиру, комнату или долю в них;

частный дом;

землю для строительства или участок с уже построенным домом.

Вычет также положен родителям, купившим жильё для своих несовершеннолетних детей.

Кто не может получить вычет:

нерезиденты РФ;

те, кто купил объект у мужа или жены, близких родственников, опекунов;

если оплата производилась за счёт денег работодателя, маткапитала или других субсидий.

Сколько денег можно получить

Объём возврата зависит от стоимости жилья и суммы НДФЛ. Предельная сумма, с которой возвращают налог — 2 миллиона рублей.

То есть максимально можно получить:

260 тысяч рублей при НДФЛ 13%;

300 тысяч рублей при 15%;

360 тысяч рублей при 18%;

400 тысяч рублей при 20%;

440 тысяч рублей при 22%.

Вернуть можно не больше, чем вы заплатили налога за тот год, в котором заявляете вычет. Если лимит после этого не закончится, остаток перейдёт на будущие периоды. Если жильё стоило дешевле 2 миллионов, неиспользованную сумму можно перенести на другой объект недвижимости.

Важно: если вы купили объект, но не заявили вычет сразу, деньги можно вернуть за три предыдущих года. В 2026 году можно оформить вычет за 2023–2025 годы (если вы платили НДФЛ). При этом нельзя получить вычет за те периоды, в которых жилья у вас ещё не было. Если вы приобрели жильё в 2023 году, за 2020–2022-й вычет уже не получить. Первую декларацию можно подать за 2024 год.

Необходимые документы

Для получения вычета потребуется подтвердить факт покупки и оплаты жилья.

Основной пакет документов:

справка о доходах (2-НДФЛ);

договор купли-продажи или долевого участия;

подтверждение платежа (расписка, выписка из банка, чеки);

документы о собственности: выписка из ЕГРН или передаточный акт (для новостроек);

заявление о распределении вычета между супругами, если объект куплен в браке;

свидетельство о рождении, если жильё оформлено на ребёнка.

3 способа получить вычет

1. Через налоговую

Декларацию и заявление на возврат налога необходимо предоставить в налоговую службу (ФНС) в следующем году после того, как у вас возникла такое право. Если ваша цель — только вычет, сроки для этого не ограничены.

Подавать документы удобно через личный кабинет (ЛК) на сайте ФНС. Система подскажет, какие документы приложить, и автоматически заполнит часть данных.

2. Упрощённый порядок (без декларации)

С 2021 года вычет можно оформить упрощённо. Если в ФНС уже есть информация о ваших расходах (например, от банка или Росреестра), в личном кабинете у вас появится черновик заявления, который нужно проверить и подписать. Декларацию и подтверждающие документы прикладывать не надо.

3. Через работодателя

В этом случае вам не нужно будет дожидаться окончания года. В этом случае с вас просто не будут взимать подоходный налог до исчерпания лимита или пока не закончится год (зависит от того, что случится раньше). Во втором случае выплаты продолжатся после повторной подачи документов.

Что нужно сделать:

1. Получить в налоговой уведомление о праве на вычет — направьте заявление через ЛК или непосредственно в налоговую.

2. Уведомление подготовят и выдадут в течение месяца.

3. Передайте документ работодателю, и он прекратит удержание налога до конца года.

Этот вариант особенно удобен, если деньги нужны вам как можно скорее.

Как супругам распределить вычет

Если недвижимость приобреталась в браке и оформлена в совместную собственность, на вычет имеют право оба супруга. Выплату они могут распределить между собой в любой пропорции. Например, один может заявить 1,5 миллиона рублей, другой — 2,5 миллиона или вовсе отказаться от вычета в пользу второго супруга.

Чтобы распределить вычет, нужно написать заявление в ФНС. Это удобно, если у одного из супругов доход выше или если второй уже использовал свой вычет ранее.

Что важно знать

Имущественный вычет даёт право на возврат части средств, ранее направленных на приобретение жилья. В зависимости от вашей налоговой ставки возврат может составить от 260 тысяч до 440 тысяч рублей.

Право на вычет возникает после того, как вы станете собственником жилья (для новостроек — после подписания передаточного акта). Воспользоваться им можно, направив декларацию в налоговую, а также в упрощённом порядке (без декларации) или через работодателя. Последний вариант позволяет начать получать деньги уже в текущем году.

Сохраняйте все платёжные документы и не откладывайте оформление: даже если вы приобрели жильё давно, вычет положен за три предшествующих подаче декларации года.

